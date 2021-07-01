60 лет назад родилась принцесса Диана. Вспоминаем жизнь британской «королевы людских сердец» в 20 ярких архивных фото

Шестьдесят лет назад, 1 июля 1961 года, родилась принцесса Диана. Она была представительницей древнего аристократического рода Спенсеров, однако в юности работала няней. В 1981 году вышла замуж за принца Чарльза и получила титул принцессы Уэльской. Диана быстро стала любимицей публики, которая восхищалась стилем и характером принцессы. Однако брак был не слишком счастливым из-за постоянных супружеских измен Чарльза. В 1996 году пара рассталась, а через год после этого Диана попала в аварию вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом и погибла. «Бабель» вспоминает жизнь принцессы, которую называли «королевой людских сердец», в 20 архивных фото.