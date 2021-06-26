Що подивитися у вихідні. Продовження «Ріка і Морті», трилер з Ліамом Нісоном і Лоуренсом Фішберном й останній сезон детективу «Босх» від Amazon Prime

Анімаційний серіал «Рік і Морті» — п’ятий сезон

Про що серіал. Ексцентричний вчений Рік Санчез нарешті налагоджує стосунки зі своєю дорослою донькою Бет. Та запрошує його жити зі своєю родиною — чоловіком Джеррі, донькою Саммер і сином Морті. Морті — типовий підліток. Він не надто добре вчиться та безнадійно закоханий у дівчину на ім’я Джессіка. Проте з появою Ріка життя хлопця кардинально змінюється. Рік і Морті разом подорожують у космосі, досліджують інші планети та проводять небезпечні наукові експерименти. Динаміка «Ріка і Морті» заснована на стосунках героїв популярної трилогії фільмів «Назад у майбутнє» Марті Макфлая та Доктора Еммета Брауна.

Rick and Morty / Netflix / шоуранер — Ден Гармон, Джастін Ройланд / у головних ролях — Джастін Ройланд, Кріс Парнелл, Сара Чок / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 9,2.

Що кажуть критики. Observer зазначає, що Rick and Morty продовжує утримувати інтерес аудиторії так, як це вдається дуже небагатьом шоу. AV Club пише, що епізод Mort Dinner Rick Andre — хороший старт нового сезону і гарне нагадування про те, чому глядачам так подобаються ці двоє диваків.

Напівбіографічна драмеді «Голий режисер» — другий сезон

Про що серіал. Японія, 1980-ті роки. Менеджер з продажів Тору Муранісі застає дружину з коханцем. Він йде в бар, де випадково зустрічає чоловіка, який продає аудіозаписи сексу. Після розмови з ним Муранісі усвідомлює, що це хороший бізнес, і вирішує спробувати себе в секс-індустрії. Він продає аудіо сексу, потім — еротичні журнали. Зрештою Муранісі вирішує стати порнорежисером і починає революцію в японській порноіндустрії кінця ХХ століття. В основі серіалу — біографія Тору Муранісі, яку написав Нобухіро Мотохасі.

The Naked Director / Netflix/ шоуранер — Масахару Таке / у головних ролях — Місато Моріта, Такаюки Ямада, Нанамі Кавакамі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut каже, що перший сезон став хітом на Netflix тому, що він заснований на реальній історії та в ньому багато оголених сцен і сексу. Добре це чи погано, але другий сезон створений за тією ж формулою.