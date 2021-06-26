Что посмотреть в выходные. Продолжение «Рика и Морти», триллер с Лиамом Нисоном и Лоуренсом Фишберном и последний сезон детектива «Босх» от Amazon Prime

Анимационный сериал «Рик и Морти» — пятый сезон

О чем сериал. Эксцентричный ученый Рик Санчез наконец-то налаживает отношения со своей взрослой дочерью Бет. Та приглашает его жить со своей семьей — мужем Джерри, дочерью Саммер и сыном Морти. Морти — типичный подросток. Он не очень хорошо учится и безнадежно влюблен в девушку по имени Джессика. Однако с появлением Рика жизнь парня кардинально меняется. Рик и Морти вместе путешествуют в космосе, исследуют другие планеты и проводят опасные научные эксперименты. Динамика «Рика и Морти» основана на отношениях героев популярной трилогии фильмов «Назад в будущее» Марти Макфлая и Доктора Эммета Брауна.

Rick and Morty / Netflix / шоураннеры — Дэн Хармон, Джастин Ройланд / в главных ролях — Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Сара Чок /продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 9,2.

Что говорят критики. Observer отмечает, что Rick and Morty продолжает удерживать интерес аудитории так, как это удается очень немногим шоу. AV Club пишет, что эпизод Mort Dinner Rick Andre — хороший старт нового сезона и прекрасное напоминание о том, почему зрителям так нравятся эти два чудака.

Полубиографическая драмеди «Голый режиссер» — второй сезон

О чем сериал. Япония, 1980-е годы. Менеджер по продажам Тору Мураниси застает жену с любовником. Он идет в бар, где случайно встречает мужчину, который продает аудиозаписи секса. После разговора с ним Мураниси осознает, что это хороший бизнес, и решает попробовать себя в секс-индустрии. Он продает аудио секса, потом — эротические журналы. В конце концов Мураниси решает стать порнорежиссером и начинает революцию в японской порноиндустрии конца ХХ века. В основе сериала — биография Тору Мураниси, которую написал Нобухиро Мотохаси.

The Naked Director / Netflix / шоураннер — Масахару Такэ / в главных ролях — Мисато Морита, Такаюки Ямада, Нанами Каваками / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,7.

Что говорят критики. Ready Steady Cut говорит, что первый сезон стал хитом на Netflix потому, что основан на реальной истории и в нем много обнаженных сцен и секса. Хорошо это или плохо, но второй сезон создан по той же формуле.