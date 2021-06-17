Рівно 33 роки тому вийшов фільм «Червона спека» з Арнольдом Шварценеггером. Ви його памʼятаєте? Які ваші докази? Тест «Бабеля»

Сімнадцятого червня 1988 року в американський прокат вийшов кримінальний бойовик «Червона спека» режисера Волтера Гілла з Арнольдом Шварценеггером і Джеймсом Белуші в головних ролях. Попри слово «червоний», характерне на той час для багатьох «фільмів про росіян», Гілл спробував змінити уявлення американців про Радянський Союз як про «імперію зла». Тут за сюжетом радянський міліціонер і американський поліцейський стають напарниками і разом ловлять злочинців. У СРСР цей фільм можна було подивитися тільки в підпільних відеосалонах, але він все одно став там популярним, щоправда, перетворився із суворого бойовика на справжню комедію. Усе завдяки карикатурним радянським персонажам, сюжетним нестикуванням, але головне — безглуздим діалогам російською мовою з жахливим акцентом. Знаєте, де головний герой Іван Данко навчився водити автобус? І як розслабляються радянські копи? Тоді цей тест «Бабеля» — для вас. Не сподівайтеся, що все буде надто легко.