Ровно 33 года назад вышел фильм «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером. Вы его помните? Какие ваши доказательства? Тест «Бабеля»

Семнадцатого июня 1988 года в американский прокат вышел криминальный боевик «Красная жара» режиссера Уолтера Хилла с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши в главных ролях. Несмотря на слово «красный», характерное в то время для многих «фильмов о русских», Хилл попытался изменить представление американцев о Советском Союзе как об «империи зла». Здесь по сюжету советский милиционер и американский полицейский становятся напарниками и вместе ловят преступников. В СССР этот фильм можно было посмотреть только в подпольных видеосалонах, но он все равно стал там популярным, правда, превратился из сурового боевика в настоящую комедию. Все благодаря карикатурным советским персонажам, сюжетным несостыковкам, но главное — нелепым диалогами на русском языке с жутким акцентом. Знаете, где главный герой Иван Данко научился водить автобус? И как расслабляются советские копы? Тогда этот тест «Бабеля» — для вас. Не надейтесь, что все будет слишком легко.