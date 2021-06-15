За тиждень починається «Книжковий Арсенал». Ось яких авторів ми там зустрінемо. Короткий гід фестивалем від «Бабеля»

Автор роману «Не святий» (і креативний директор «Бабеля») Гліб Гусєв, а також автор повістей та видавець The Village Марк Лівін «оптимістично та скептично» обговорюватимуть сучасну українську літературу з авторкою вже понад десятка прозових і поетичних книжок Катериною Бабкіною. Розмова відбудеться в четвер, 24 червня, о 18:00 в залі «Епілог».
Трохи понад рік тому Тарас Прохасько отримав Шевченківську премію за збірку есеїв «Так, але», а вже готова нова його книжка — збірка прози «Бо є так». Її автор представить у четвер о 19:00. Місце — Вулична сцена.
Ще кілька вартих уваги подій фестивалю
Середа, 23 червня
Книжку американського модельєра Томмі Гілфігера «Американський мрійник. Моє життя у фешн-індустрії» о 19:30 обговорюватимуть українські модельєри Світлана Бевза і Ксенія Шнайдер. Локація — Бізнес-сцена.
О 19:30 в залі «Папір» відбудеться дискусія «Європа між реальністю та ідеєю» за книжкою Тоні Джадта «Після війни. Історія Європи від 1945 року». Серед учасників — філософ і письменник Володимир Єрмоленко.
Четвер, 24 червня
О 13:30 в залі «Лекторій» літературні критики Євгеній Стасіневич і Богдана Романцова говоритимуть про український переклад роману Томаса Пінчона «Веселка тяжіння».
Про доробок Станіслава Лема з нагоди його сторіччя (і публікації шеститомника українською) говоритимуть о 15:00 в залі «Кафе Європа».
О 15:00 на Артсцені колишній керівник «Довженко-Центру» Іван Козленко презентуватиме артбук «Польоти уві сні й наяву» за мотивами одноіменних виставки та фільму Романа Балаяна.
П'ятниця, 25 червня
Про середньовічну кухню розмовлятимуть дослідники кулінарії Стефанія Демчук й Олексій Сокирко, а також засновниця присвяченого гастрономічній культурі видавництва Їzhak Олена Брайченко. Бізнес-сцена, 18:00.
Сергій Saigon Лещенко зі своєю другою книжкою «Юпак» став лауреатом премії «Книга року BBC — 2020». У пʼятницю о 18:00 в залі «Лекторій» він проведе майстер-клас «Від поста у фейсбуці до Книги року ВВС».
Один із ключових поетів останніх кількох десятиліть Юрко Іздрик у пʼятницю о 19:00 на Вуличній сцені читатиме свої старі та нові вірші.
Одразу після Іздрика, о 20:00 на тій же сцені свою нову поетичну збірку «Псалом авіації» представлятиме Сергій Жадан. Уривки з неї можна почитати на сайті видавництва.
Вечір поезії в пʼятницю продовжиться виступом Оксани Забужко. О 21:00 на Вуличній сцені вона представлятиме збірку вибраних віршів. До неї увійшли як власні тексти (з 1980 року!), так і переклади таких авторів, як Сільвія Плат, Чеслав Мілош та Йосип Бродський.
Дебютний роман Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку» отримав чимало схвальних відгуків літературних критиків. Однак на «Книжковому Арсеналі» українська письменниця, яка живе в Німеччині, говоритиме про інший свій проєкт — артбук про українську кухню «Готуємо в журбі». Цю збірку іронічних текстів про українські харчові традиції представлять у суботу о 10:30 в залі «Лекторій».
У себе на батьківщині поляк Томаш Гживачевський відомий як журналіст і мандрівник: у 2010 році він пішки ходив Тибетом, у 2013-му блукав сибірською північчю в пошуках «Мертвої дороги» — трансарктичної залізниці, яку будували за Сталіна. Із початком російсько-української війни його зацікавили невизнані республіки, створені за участі Росії, — і він побував у всіх шести. Книжка «Кордони мрій» складається з репортажів із тих місць, її презентують за участі автора в суботу о 13:30 в залі «Кафе Європа».
Світлана Ройз спеціалізується на дитячій психології, її книжки «Практичне дитинознавство» і «Магічна паличка для батьків» стали бестселерами. У суботу о 13:30 у залі «Сфера» Світлана проведе практикум «Практичне дитинознавство. Із турботою про батьків».
Український ілюстратор Сергій Майдуков малює для The New Yorker, The Guardian, The Financial Times та десятка інших українських і закордонних видань. Цьогоріч він видав артбук ілюстрацій, присвячених Києву. Про нього й розповідатиме в суботу о 15:00 в залі «Артсцена».
Класика української літератури Юрія Андруховича можна буде зустріти в суботу о 16:30 на Вуличній сцені. Там він презентуватиме свій сьомий роман «Радіо Ніч».
У суботу о 18:00 на Вуличній сцені поетеса, тату-майстерка та співвласниця київського кафе «Сквот 17Б» Дарʼя Криж представить результат «справи, якою займається вже 20 років» — поетичний альбом All in. Музичний супровід забезпечить Антон Дегтярьов, також відомий як Ptakh із гурту Ptakh_Jung.
Катерина Калитко, чиї збірки віршів уже перекладено десятьма мовами, представить свою девʼяту книжку «Орден мовчальниць» — на Вуличній сцені в суботу о 19:00.
У неділю о 16:30 письменниці Анна Санден та Ірена Карпа дискутуватимуть про толерантність і «нову етику». Розмова під назвою «Хто платить?» відбудеться на Вуличній сцені.
Андрій Семʼянків, більше відомий як розвінчувач медичних міфів MED GOblin, представить свою першу книжку «Медицина доказова і не дуже». Презентація відбудеться у форматі дискусії про те, скільки сучасній людині варто знати про медицину, у неділю о 18:00 в залі «Лекторій».