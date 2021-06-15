Тексти

За тиждень починається «Книжковий Арсенал». Ось яких авторів ми там зустрінемо. Короткий гід фестивалем від «Бабеля»

Автор:
Антон Семиженко
Редактор:
Дмитро Раєвський
Дата:
За тиждень починається «Книжковий Арсенал». Ось яких авторів ми там зустрінемо. Короткий гід фестивалем від «Бабеля»

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Двадцять третього червня в Києві відкривається ювілейний, Х міжнародний мистецький фестиваль «Книжковий Арсенал». Уже можна купити вхідні квитки — через пандемію вони продаються лише онлайн. З цієї ж причини не можна купити абонемент одразу на всі дні — лише подобово (ціна квитка на день — 100 гривень, пільговий — 50). Ми вже ознайомилися з програмою та обрали найцікавіших гостей фестивалю. 15 подій з ними — нижче у хронологічному списку.

Автор роману «Не святий» (і креативний директор «Бабеля») Гліб Гусєв, а також автор повістей та видавець The Village Марк Лівін «оптимістично та скептично» обговорюватимуть сучасну українську літературу з авторкою вже понад десятка прозових і поетичних книжок Катериною Бабкіною. Розмова відбудеться в четвер, 24 червня, о 18:00 в залі «Епілог».

Тарас Прохасько / Facebook

Трохи понад рік тому Тарас Прохасько отримав Шевченківську премію за збірку есеїв «Так, але», а вже готова нова його книжка — збірка прози «Бо є так». Її автор представить у четвер о 19:00. Місце — Вулична сцена.

Ще кілька вартих уваги подій фестивалю

  • Середа, 23 червня

    Книжку американського модельєра Томмі Гілфігера «Американський мрійник. Моє життя у фешн-індустрії» о 19:30 обговорюватимуть українські модельєри Світлана Бевза і Ксенія Шнайдер. Локація — Бізнес-сцена.

    О 19:30 в залі «Папір» відбудеться дискусія «Європа між реальністю та ідеєю» за книжкою Тоні Джадта «Після війни. Історія Європи від 1945 року». Серед учасників — філософ і письменник Володимир Єрмоленко.

  • Четвер, 24 червня

    О 13:30 в залі «Лекторій» літературні критики Євгеній Стасіневич і Богдана Романцова говоритимуть про український переклад роману Томаса Пінчона «Веселка тяжіння».

    Про доробок Станіслава Лема з нагоди його сторіччя (і публікації шеститомника українською) говоритимуть о 15:00 в залі «Кафе Європа».

    О 15:00 на Артсцені колишній керівник «Довженко-Центру» Іван Козленко презентуватиме артбук «Польоти уві сні й наяву» за мотивами одноіменних виставки та фільму Романа Балаяна.  

  • П'ятниця, 25 червня

    Про середньовічну кухню розмовлятимуть дослідники кулінарії Стефанія Демчук й Олексій Сокирко, а також засновниця присвяченого гастрономічній культурі видавництва Їzhak Олена Брайченко. Бізнес-сцена, 18:00.

Facebook

Сергій Saigon Лещенко зі своєю другою книжкою «Юпак» став лауреатом премії «Книга року BBC — 2020». У пʼятницю о 18:00 в залі «Лекторій» він проведе майстер-клас «Від поста у фейсбуці до Книги року ВВС».

Один із ключових поетів останніх кількох десятиліть Юрко Іздрик у пʼятницю о 19:00 на Вуличній сцені читатиме свої старі та нові вірші.

Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Одразу після Іздрика, о 20:00 на тій же сцені свою нову поетичну збірку «Псалом авіації» представлятиме Сергій Жадан. Уривки з неї можна почитати на сайті видавництва.

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) / Facebook

Вечір поезії в пʼятницю продовжиться виступом Оксани Забужко. О 21:00 на Вуличній сцені вона представлятиме збірку вибраних віршів. До неї увійшли як власні тексти (з 1980 року!), так і переклади таких авторів, як Сільвія Плат, Чеслав Мілош та Йосип Бродський.

Eugenia Kuznetsova / Facebook

Дебютний роман Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку» отримав чимало схвальних відгуків літературних критиків. Однак на «Книжковому Арсеналі» українська письменниця, яка живе в Німеччині, говоритиме про інший свій проєкт — артбук про українську кухню «Готуємо в журбі». Цю збірку іронічних текстів про українські харчові традиції представлять у суботу о 10:30 в залі «Лекторій».

Tomasz Grzywaczewski / Facebook

У себе на батьківщині поляк Томаш Гживачевський відомий як журналіст і мандрівник: у 2010 році він пішки ходив Тибетом, у 2013-му блукав сибірською північчю в пошуках «Мертвої дороги» — трансарктичної залізниці, яку будували за Сталіна. Із початком російсько-української війни його зацікавили невизнані республіки, створені за участі Росії, — і він побував у всіх шести. Книжка «Кордони мрій» складається з репортажів із тих місць, її презентують за участі автора в суботу о 13:30 в залі «Кафе Європа».

Светлана Ройз / Facebook

Світлана Ройз спеціалізується на дитячій психології, її книжки «Практичне дитинознавство» і «Магічна паличка для батьків» стали бестселерами. У суботу о 13:30 у залі «Сфера» Світлана проведе практикум «Практичне дитинознавство. Із турботою про батьків».

Sergiy Maidukov / Facebook

Український ілюстратор Сергій Майдуков малює для The New Yorker, The Guardian, The Financial Times та десятка інших українських і закордонних видань. Цьогоріч він видав артбук ілюстрацій, присвячених Києву. Про нього й розповідатиме в суботу о 15:00 в залі «Артсцена».

Юрій Андрухович / Facebook

Класика української літератури Юрія Андруховича можна буде зустріти в суботу о 16:30 на Вуличній сцені. Там він презентуватиме свій сьомий роман «Радіо Ніч».

У суботу о 18:00 на Вуличній сцені поетеса, тату-майстерка та співвласниця київського кафе «Сквот 17Б» Дарʼя Криж представить результат «справи, якою займається вже 20 років» — поетичний альбом All in. Музичний супровід забезпечить Антон Дегтярьов, також відомий як Ptakh із гурту Ptakh_Jung.

Facebook / Острів Європа / Europe Island

Катерина Калитко, чиї збірки віршів уже перекладено десятьма мовами, представить свою девʼяту книжку «Орден мовчальниць» — на Вуличній сцені в суботу о 19:00.

У неділю о 16:30 письменниці Анна Санден та Ірена Карпа дискутуватимуть про толерантність і «нову етику». Розмова під назвою «Хто платить?» відбудеться на Вуличній сцені.

TEDxKyiv / YouTube

Андрій Семʼянків, більше відомий як розвінчувач медичних міфів MED GOblin, представить свою першу книжку «Медицина доказова і не дуже». Презентація відбудеться у форматі дискусії про те, скільки сучасній людині варто знати про медицину, у неділю о 18:00 в залі «Лекторій».