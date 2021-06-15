Через неделю начинается «Книжный Арсенал». Вот каких авторов мы там встретим. Краткий гид по фестивалю от «Бабеля»

Автор романа «Не святой» (и креативный директор «Бабеля» ) Глеб Гусев, а также автор повестей и издатель The Village Марк Ливин «оптимистично и скептически» обсудят современную украинскую литературу с автором уже более десяти книг прозы и поэзии Катериной Бабкиной. Разговор состоится в четверг, 24 июня, в 18:00 в зале «Эпилог».
Чуть больше года назад Тарас Прохасько получил «Шевченковскую премию» за сборник эссе «Так, але», а уже готова новая его книга — сборник прозы «Бо є так». Его автор представит в четверг в 19:00. Место — Уличная сцена.
Еще несколько достойных внимания событий фестиваля
Среда, 23 июня
Книгу американского модельера Томми Хилфигера «Американский мечтатель. Моя жизнь в фэшн-индустрии» в 19:30 обсудят украинские модельеры Светлана Бевза и Ксения Шнайдер. Локация — Бизнес-сцена.
В 19:30 в зале «Бумага» состоится дискуссия «Европа между реальностью и идеей» по книге Тони Джадта «После войны. История Европы с 1945 года». Среди участников — философ и писатель Владимир Ермоленко.
Четверг, 24 июня
В 13:30 в зале «Лекторий» литературные критики Евгений Стасиневич и Богдана Романцова обсудят украинское издание романа Томаса Пинчона «Радуга тяготения».
О текстах Станислава Лема по случаю его столетия (и публикации шеститомника на украинском) поговорят в 15:00 в зале «Кафе Европа».
В 15:00 на Арт-сцене бывший руководитель «Довженко-Центра» Иван Козленко представит арт-бук «Полеты во сне и наяву» по мотивам одноименных выставки и фильма Романа Балаяна.
Пятница, 25 июня
О средневековой кухне поговорят исследователи кулинарии Стефания Демчук и Алексей Сокирко, а также основательница посвященного гастрономической культуре издательства Їzhak Елена Брайченко. Бизнес-сцена, 18:00.
Сергей Saigon Лещенко со своей второй книгой «Юпак» стал лауреатом премии «Книга года BBC — 2020». В пятницу в 18:00 в зале «Лекторий» он проведет мастер-класс «От поста в фейсбуке к Книге года ВВС».
Один из ключевых поэтов нескольких последних десятилетий Юрий Издрык в пятницу в 19:00 на Уличной сцене будет читать свои старые и новые стихи.
Сразу после Издрыка, в 20:00 на той же сцене свой новый поэтический сборник «Псалом авиации» представит Сергей Жадан. Отрывки из книги можно почитать на сайте издательства.
Вечер поэзии в пятницу продолжится выступлением Оксаны Забужко. В 21:00 на Уличной сцене она представит сборник избранных стихов. В него вошли как ее собственные тексты (с 1980 года!), так и переводы таких авторов, как Сильвия Плат, Чеслав Милош и Иосиф Бродский.
Дебютный роман Евгении Кузнецовой «Спросите Миечку» получил немало положительных отзывов литературных критиков. Однако на «Книжном Арсенале» украинская писательница, которая живет в Германии, будет говорить о другом своем проекте — арт-буке об украинской кухне «Готовим в печали». Этот сборник иронических текстов об украинских пищевых традициях представят в субботу в 10:30 в зале «Лекторий».
У себя на родине поляк Томаш Гживачевский известен как журналист и путешественник: в 2010 году он пешком ходил по Тибету, в 2013-м блуждал по сибирскому северу в поисках «Мертвой дороги» — трансарктической железной дороги, которую строили при Сталине. С началом российско-украинской войны его заинтересовали непризнанные республики, созданные с участием России, — и он побывал во всех шести. Книга «Границы мечты» состоит из репортажей из тех мест, ее презентуют с участием автора в субботу в 13:30 в зале «Кафе Европа».
Светлана Ройз специализируется на детской психологии, ее книги «Практическое ребенковедение» и «Волшебная палочка для родителей» стали бестселлерами. В субботу в 13:30 в зале «Сфера» Светлана проведет практикум «Практическое ребенковедение. С заботой о родителях».
Украинский иллюстратор Сергей Майдуков рисует для The New Yorker, The Guardian, The Financial Times и десятка других украинских и зарубежных изданий. В этом году он издал арт-бук иллюстраций, посвященных Киеву. О нем и расскажет в субботу в 15:00 в зале «Артсцена».
Классика украинской литературы Юрия Андруховича можно будет встретить в субботу в 16:30 на Уличной сцене. Там он представит свой седьмой роман «Радио Ночь».
В субботу в 18:00 на Уличной сцене поэтесса, тату-мастер и совладелица киевского кафе «Сквот 17Б» Дарья Крыж представит результат «дела, которым занимается уже 20 лет» — поэтический альбом All in. Музыкальное сопровождение обеспечит Антон Дегтярев, также известный как Ptakh из группы Ptakh_Jung.
Катерина Калитко, чьи сборники стихов уже переведены на десять языков, представит свою девятую книгу «Орден молчальниц» — на Уличной сцене в субботу в 19:00.
В воскресенье в 16:30 писательницы Анна Санден и Ирэна Карпа будут дискутировать о толерантности и «новой этике». Разговор под названием «Кто платит?» состоится на Уличной сцене.
Андрей Семьянкив, более известный как разоблачитель медицинских мифов MED GOblin, представит свою первую книгу «Медицина доказательная и не очень». Презентация в формате дискуссии о том, сколько современному человеку следует знать о медицине, состоится в воскресенье в 18:00 в зале «Лекторий».