Що подивитися у вихідні. Довгоочікуваний «Локі», продовження «Міфічного Квесту» та несподівано чудове філіппінське аніме

Супергеройський мінісеріал «Локі»

Про що серіал. Том Гіддлстон повертається до ролі бога обману Локі у всесвіті Marvel. Після крадіжки Тессеракту в фільмі «Месники: Завершення» (2019), альтернативна версія Локі потрапляє в «Управління часовими змінами», організацію, яка існує поза простором і часом. Йому дають вибір — або Локі зітруть з реальності, або він, подорожуючи у часі, допоможе змінити історію та виправити помилки, в тому числі й власні. Творці серіалу кажуть, що хотіли вирвати персонажа Гіддлстона з постійного кола, коли він то допомагав Месникам, то знову їх зраджував, і дати йому нову історію. Роль агента Управління, який подорожує з Локі, зіграв Оуен Вілсон. Серіал належить до Четвертої фази кіновсесвіту Marvel.

Loki / Dysney+ / режисер — Кейт Геррон / у головних ролях — Том Гіддлстон, Оуен Вілсон, Ґуґу Мбата-Роу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% / рейтинг IMDb — 9,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що на акторську хімію між Гіддлстоном та Вілсоном приємно дивитись. А CNET відзначає, що серіал йде новим для Marvel шляхом і зовсім не нагадує стандартний супергеройський сюжет.

Комедійний серіал «Міфічний Квест» — другий сезон

Про що серіал. Серіал описує трудові будні компанії, яка розробляє MMORPG Mythic Quest. Працівники компанії — креативний директор гри Ян Грімм, інженер Поппі Лі, головний сценарист К. В. Лонгботтом, тестувальники Дана та Рейчел та інші — постійно сперечаються, з’ясовують відносини та потрапляють в кумедні ситуації. Ситуації з серіалу відповідають сучасним реаліям життя геймдевелоперів. Наприклад, в одному з епізодів вони дізнаються, що внутрішні чати їхньої гри стали осередком неонацистів та альтрайтів, та намагаються вберегтися від репутаційних втрат.

Mythic Quest / Apple TV+ / шоуранери — Чарлі Дей, Меган Ґанц, Роб МакЕлгенні / у головних ролях — Роб МакЕлгенні, Ешлі Бурч, Джессі Енніс / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Polygon зазначає, що другий сезон став серйозніше та ставить складніші життєві питання, ніж перший. Indiewire радить дивитися сезон до кінця, бо останні два епізоди змушують сприйняти весь серіал по-новому.

Філіппінське аніме «Тресе»

Про що серіал. Мультсеріал, заснований на однойменній серії коміксів. Графічний стиль коміксів і серіалу близький до японських манги та аніме, але в основі сюжету — чудовиська з філіппінського фольклору. Александра Тресе захищає людство від істот з інших світів. І поступово розуміє, що містичні сили вже давно захопили кримінальний світ Маніли, ховаючись серед людей.

Trese / Netflix / режисер — Джей Оліва / ролі озвучували — Шей Мітчелл, Гріффін Пуату, Метт Янг Кінг / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — поки немає / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. NME пише, що мультсеріал чудовий, хоч і трохи передбачуваний — від початку зрозуміло, що з героїнею нічого поганого не трапиться. Geek Culture стверджує, що серіал зайде не тільки фанатам фентезі, але й людям, які хочуть подивитись щось цілком оригінальне.

Романтична комедія «З любовʼю, Віктор» — другий сезон

Про що серіал. Підліткова романтична історія, заснована на повнометражній стрічці 2018 року «З любовʼю, Саймон» про школяра, який усвідомив власну гомосексуальність, але його листування з іншим хлопцем потрапило в чужі руки. Дія серіалу відбувається в тому ж місті, але в центрі сюжету інший школяр — Віктор, який щойно переїхав у місто, шукає друзів та переживає перше кохання. Саймон теж епізодично з’являється в серіалі, даючи поради та допомагаючи Віктору. Другий сезон серіалу просто продовжує усі сюжетні лінії першого.

Love, Victor / Hulu / шоуранери — Ісаак Аптакер, Елізабет Бергер / у головних ролях — Майкл Кіміно, Джордж Сір, Рейчел Наомі Хілсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Filtered Lens пише, що другий сезон досить вдалий, але підлітки в серіалі все ще не звучать як підлітки. Fansided вважає, що серіал став помітно глибшим, а сценаристам вдалося не повторювати сюжетні елементи першого сезону та повнометражного фільму.

Підліткова комедія «Бетті» — другий сезон

Про що серіал. Історія дівчат-скейтерів з Нью-Йорка, які намагаються довести, що вони теж можуть зайняти гідне місце у світі скейтбордингу. Серіал продовжує сюжетну лінію повнометражного фільму «Скейт-кухня», який теж зняла Крістал Мозель, але фокусується на інших персонажах. Перший сезон «Бетті» номінувався на незалежну американську кінопремію «Готем» в категорії «Прорив року — короткі серіали», але програв серіалу «Я можу знищити тебе».

Betty / HBO Max / шоуранер — Крістал Мозель / у головних ролях — Діді Лавлейс, Кабріна Адамс, Аджані Рассел / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — поки немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Rolling Stone пише, що до ніжної комедії першого сезону несподівано додається потужна драма. The Hollywood Reporter зазначає, що в другому сезоні автори дуже вдало працюють з темою пандемії ковіду, яка однаково змінила і реальний Нью-Йорк, і серіальний.



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