Что посмотреть в выходные. Долгожданный «Локи», продолжение «Мифического Квеста» и неожиданно замечательное филиппинское аниме

Супергеройский мини-сериал «Локи»

О чем сериал. Хиддлстон возвращается к роли бога обмана Локи во вселенной Marvel. После кражи Тессеракта в фильме «Мстители: Финал» (2019), альтернативная версия Локи попадает в «Управление временными изменениями», организацию, которая существует вне пространства и времени. Ему дают выбор — или Локи сотрут из реальности, или он, путешествуя во времени, поможет изменить историю и исправить ошибки, в том числе и собственные. Создатели сериала говорят, что хотели вырвать персонажа Хиддлстона из постоянного круга, когда он то помогал Мстителям, то снова их предавал, и дать ему новую историю. Роль агента Управления, который путешествует с Локи, сыграл Оуэн Уилсон. Сериал относится к Четвертой фазе киновселенной Marvel.

Loki / Dysney+ / режиссер — Кейт Херрон / в главных ролях — Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбати-Роу / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% / рейтинг IMDb — 9,2.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что на актерскую химию между Хиддлстоном и Уилсоном приятно смотреть. А CNET отмечает, что сериал идет новым для Marvel путем и совсем не напоминает стандартный супергеройский сюжет.

Комедийный сериал «Мифический Квест» — второй сезон

О чем сериал. Сериал описывает трудовые будни компании, которая разрабатывает MMORPG Mythic Quest. Работники компании — креативный директор игры Ян Гримм, инженер Поппи Ли, главный сценарист К. В. Лонгботтом, тестировщики Дана и Рейчел и другие — постоянно спорят, выясняют отношения и попадают в забавные ситуации. Ситуации из сериала отвечают современным реалиям жизни гейм-девелоперов. Например, в одном из эпизодов, они узнают, что внутренние чаты их игры стали популярны среди неонацистов и альтрайтов, и пытаются уберечься от репутационных потерь.

Mythic Quest / Apple TV+ / шоураннеры — Чарли Дэй, Меган Ганц, Роб Макэлхенни / в главных ролях — Роб Макэлхенни, Эшли Бурч, Джесси Эннис / продолжительность — 9 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 7,7.

Что говорят критики. Polygon отмечает, что второй сезон стал серьезнее и поднимает более сложные жизненные вопросы, чем первый. Indiewire советует смотреть сезон до конца, потому что последние два эпизода заставляют воспринять весь сериал по-новому.

Филиппинское аниме «Тресе»

О чем сериал. Мультсериал, основанный на одноименной серии комиксов. Графический стиль комиксов и сериала близок к японским манге и аниме, но в основе сюжета — чудовища из филиппинского фольклора. Александра Тресе защищает человечество от существ из других миров. И постепенно понимает, что мистические силы уже давно захватили криминальный мир Манилы, прячась среди людей.

Trese / Netflix / режиссер — Джей Олива / роли озвучивали — Шей Митчелл, Гриффин Пуату, Мэтт Янг Кинг / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — пока нет / рейтинг IMDb — 8,5.

Что говорят критики. NME пишет, что мультсериал замечательный, хотя и немного предсказуемый — сразу понятно, что с героиней ничего плохого не случится. Geek Culture утверждает, что сериал зайдет не только фанатам фэнтези, но и людям, которые хотят посмотреть нечто совершенно оригинальное.

Романтическая комедия «С любовью, Виктор» — второй сезон

О чем сериал. Подростковая романтическая история, основанная на полнометражной ленте 2018 года «С любовью, Саймон» о школьнике, который осознал свою гомосексуальность, но его переписка с другим парнем попала в чужие руки. Действие сериала происходит в том же городе, но в центре сюжета другой школьник — Виктор, который только переехал в город, ищет друзей и переживает первую любовь. Саймон тоже эпизодически появляется в сериале, давая советы и помогая Виктору. Второй сезон сериала просто продолжает все сюжетные линии первого.

Love, Victor / Hulu / шоураннеры — Исаак Аптакер, Элизабет Бергер / в главных ролях — Майкл Чимино, Джордж Сир, Рэйчел Наоми Хилсон / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,1.

Что говорят критики. The Filtered Lens пишет, что второй сезон довольно удачный, но подростки в сериале все еще не звучат как подростки. Fansided считает, что сериал стал заметно глубже, а сценаристам удалось не повторять сюжетные элементы первого сезона и полнометражного фильма.

Подростковая комедия «Бетти» — второй сезон

О чем сериал. История девушек-скейтеров из Нью-Йорка, которые пытаются доказать, что они могут занять достойное место в мире скейтбординга. Сериал продолжает сюжетную линию полнометражного фильма «Скейт-кухня», который тоже сняла Кристал Мозель, но фокусируется на других персонажах. Первый сезон «Бетти» номинировался на независимую американскую кинопремию «Готэм» в категории «Прорыв года — короткие сериалы», но проиграл сериалу «Я могу уничтожить тебя».

Betty / HBO Max / шоураннер — Кристал Мозель / в главных ролях — Диди Лавлейс, Кабрини Адамс, Аджани Рассел / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — пока нет / рейтинг IMDb — 6,9.

Что говорят критики. Rolling Stone пишет, что к нежной комедии первого сезона неожиданно добавляется мощная драма. The Hollywood Reporter отмечает, что во втором сезоне авторы очень удачно работают с темой пандемии ковида, которая одинаково изменила и реальный Нью-Йорк, и сериальный.



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