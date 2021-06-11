А це ще навіщо? Як працює? Воно мені треба? Тест «Бабеля» і LG про сушильну машину

Ми не можемо уявити життя без пральної машинки — вона є майже в кожній українській родині (точніше — у 92%). А от куди тонни мокрих речей діваються після прання — науці невідомо. Мабуть, потрапляють на батареї, балкони, механічні сушарки і в сушильні машинки. Про останні — це не точно. Навіть державна служба статистики, яка поставила на облік усі побутові пристрої у країні, не знає, як часто українці користуються автоматичними сушарками. Натомість у Європі та США вже багато років вони є гаджетом, без якого нікуди. Пригадуєте, як Чендлер і Моніка 20 років тому бігали «сушити речі» у підвал? Якщо досі не розумієте, навіщо ця техніка і як вона працює, цей тест «Бабеля» і LG — для вас. Не гарантуємо, що після нього ви відразу придбаєте таку машину, але точно відкриєте для себе новий дивовижний світ сушарок.