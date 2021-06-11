А это еще зачем? Как работает? Оно мне надо? Тест «Бабеля» и LG о сушильных машинах

Мы не можем представить жизнь без стиральной машинки — она ​​есть почти в каждой украинской семье (точнее — в 92%). А вот куда деваются тонны мокрых вещей после стирки — науке неизвестно. Пожалуй, попадают на батареи, балконы, механические сушилки и в сушильные машины. О последних — это не точно. Даже государственная служба статистики, которая поставила на учет все бытовые устройства в стране, не знает, как часто украинцы пользуются автоматическими сушилками. Зато в Европе и США уже много лет они являются гаджетом, без которого никуда. Помните, как Чендлер и Моника 20 лет назад бегали «сушить вещи» в подвал? Если до сих пор не понимаете, зачем эта техника и как она работает, этот тест «Бабеля» и LG — для вас. Не можем гарантировать, что после него вы сразу приобретете такую ​​машину, но точно откроете для себя новый удивительный мир сушилок.