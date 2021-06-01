Володимир Зеленський дав велике інтервʼю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ось головне: про загрози для України з боку Росії та Білорусі, газ та план для Джо Байдена — дуже коротко

Ескалація з Росією можлива у будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12—16 вересня, коли будуть навчання «Захід-2021». [Після заяв з Європи та США] з Криму пішли приблизно три з половиною тисячі військових. Усі інші залишаються на місці — вся техніка на 90 відсотків на місці.

Наразі дуже небезпечною є ситуація в Білорусі. Росія та Білорусь розглядають і, напевно, домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль [з її боку] білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати [це як] ризик.

«Північний потік — 2» нічим не відрізняється від анексії Криму. Щоб торгуватися щодо Донбасу, щоб «вибити» для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль за результатами місцевих виборів тощо, треба піднімати ставки. «Північний потік — 2» на сьогодні — це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа. Якщо вони добудують «Північний потік — 2» — це загроза для енергетичної безпеки України і Європи. Росія точно нас відключить.

Було б круто, щоб США та Європа стали партнерами, співвласниками ГТС України. Тому що питання в тому, що всі захищали б контракти [з Росією про транспортування газу] й захищали в цілому безпеку України та Європи.

Я збирався обговорити з президентом США Байденом план. Коли Україна отримає повністю свої території, це буде закріплено не в умовному [договорі] на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці — Євросоюз, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації. Цей план про те, що ми сьогодні зупиняємо війну, сьогодні гарантуємо Україні безпеку, сьогодні вирішуємо питання енергетичної безпеки, окрім територіальної цілісності. Це може бути як швидкий план щодо членства України в НАТО, так і альтернативний. «Нормандський формат» стане частиною цього плану, бо він — лише про схід України, а питання повернення Криму [залишається] поза його межами.

Представники Німеччини та Франції прямо не відповіли, чи є Росія стороною конфлікту. Це сталося на останньому засіданні радників лідерів країн «нормандської четвірки», де Росію представляв Дмитро Козак. Він запитав у наших європейських партнерів, чи є РФ стороною конфлікту. Вони знову ввімкнули таку «обережну» дипломатію. Україна з цим не погоджується, тому що Росія є стороною конфлікту. Всі бояться визнати Росію стороною конфлікту.