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Велика історія Києва до Дня міста: боротьба УНР і більшовиків, перше метро і новий урядовий квартал, партійні інтриги і антирадянські протести — в архівних фото і матеріалах «Бабеля»

Автор:
Сергій Пивоваров
Редактор:
Євген Спірін
Дата:
Велика історія Києва до Дня міста: боротьба УНР і більшовиків, перше метро і новий урядовий квартал, партійні інтриги і антирадянські протести — в архівних фото і матеріалах «Бабеля»

Тактичні заняття київської міліції, 1925 рік. На задньому фоні праворуч — Десятинна церква, у 1928 році більшовики її знищать.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Протягом ХХ століття Київ був культурним, економічним і політичним центром Української Народної Республіки, Української держави гетьмана Павла Скоропадського, обʼєднаної держави УНР і ЗУНР, Української РСР. А в 1991 році став столицею вже незалежної України. За минуле століття місто пережило кілька воєн, масштабних руйнувань і реконструкцій. У Києві кілька разів перейменовували вулиці і площі, встановлювали і зносили памʼятники. У ХХ столітті тут зʼявилося метро з найглибшою у світі станцією, запустили автобусні маршрути, побудували новий урядовий квартал, унікальний за своєю технологією міст Патона, відкрили Палац «Україна», зведений потай від Москви. Тут відбувались мітинги і протести, які відіграли важливу роль у становленні незалежності. Оглядач «Бабеля» Сергій Пивоваров уже третій рік пише про історію України різних періодів ХХ століття. Спеціально до Дня Києва він зібрав дайджест з архівних фото і публікацій про те, як змінювався Київ і життя киян у минулому столітті.

Площа Жовтневої революції (сучасний Майдан Незалежності) після реконструкції у 1970-х роках.

Площа Жовтневої революції (сучасний Майдан Незалежності) після реконструкції у 1970-х роках.

archunion.format-maket.com.ua

У сучасній історії України більшість визначальних для країни подій відбувалася на київському Майдані Незалежності. Від Революції на граніті в 1990-му до Євромайдану, який переріс у Революцію Гідності в кінці 2013 — на початку 2014 року. На початку ХІХ століття на місці сучасного Майдану Незалежності був пустир, перша площа тут сформувалася лише у 1830-х. Відтоді вона змінила шість назв, пережила руйнування, встановлення та знесення памʼятників і кілька разів змінювала зовнішній вигляд після масштабних реконструкцій.

Проголошення Акту соборності УНР і ЗУНР у Києві, 22 січня 1919 року.

Проголошення Акту соборності УНР і ЗУНР у Києві, 22 січня 1919 року.

Український інститут національної пам’яті

У Києві відбулася головна подія в українській історії початку ХХ століття. На Софійській площі 22 січня 1919 року в єдину державу обʼєдналися Західноукраїнська народна і Українська народна республіки. Обидві вони зʼявилися після розпаду Австро-Угорської та Російської імперій під час Першої світової війни. Однак тоді спроби побудувати незалежну українську державу закінчилися поразкою. Відіграли свою роль внутрішні протиріччя між керівництвом обох республік. А також зовнішньополітичні чинники, зокрема, наступ більшовиків, які через кілька днів після проголошення Акту соборності УНР і ЗУНР окупували Київ, а згодом і більшу частину території сучасної України.

Будинок піонерів (зараз Національна філармонія України) і вхід у Пролетарський сад (зараз Хрещатий парк біля Європейської площі), 1925 рік.

Будинок піонерів (зараз Національна філармонія України) і вхід у Пролетарський сад (зараз Хрещатий парк біля Європейської площі), 1925 рік.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У другому десятилітті ХХ століття в Києві остаточно затверджується радянська влада. У цей час місто сильно змінюється: відновлюється інфраструктура, заводи, фабрики, зʼявляється перший автобусний маршрут. Київ розширюється, а його населення перевалює за пів мільйона. Інженер Євген Патон будує новий міст через Дніпро, Лесь Курбас засновує в Києві театр «Березіль», перші концерти дає Володимир Горовіц, який стане одним з найвидатніших піаністів в історії музики. У середині 1920-х на весь СРСР лунає гучна справа про корупцію в київській міліції.

Київський міський ломбард, 1920—1928 роки.

Київський міський ломбард, 1920—1928 роки.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

На початку 1920-х більшовики зрозуміли, що їм буде важко утримати владу за допомогою жорсткої і непопулярної політики «воєнного комунізму». Тому в Москві зважилися на тимчасовий ліберальний хід — політику «коренізації». В Україні ця політика набрала форми «українізації» і стала наймасштабнішою з усіх республік, поширившись навіть на території, які не входили до складу УСРР — на Кубань і Північний Кавказ. Українізувалися газети, школи, виші, театри, установи, написи, вивіски і навіть армія. Найбільше новій політиці чинили опір місцеві чиновники і партійне керівництво, серед яких було мало етнічних українців. На початку 1930-х українізація обернулася масовими репресіями.

Конструктори Київського заводу сільгоспмашин «Червоний екскаватор» працюють у протигазах, 1936 рік.

Конструктори Київського заводу сільгоспмашин «Червоний екскаватор» працюють у протигазах, 1936 рік.

ЦКФФА ім. Пшеничного; «Бабель»

Більшовики продовжували експерименти — тепер з робочим тижнем. У 1920—1930-х роках запровадили безперервну робочу пʼятиденку з одним плаваючим «кольоровим» вихідним, намагалися уніфікувати календар, перейменувати місяці і дні тижня. Потім зʼявилася шестиденка з фіксованими датами вихідних днів. Тільки у 1967 році затвердили звичну форму робочого розкладу: семиденний тиждень з двома вихідними днями — субота і неділя.

Недільник з облаштування міських парків у Києві, 7 квітня 1959 року.

Недільник з облаштування міських парків у Києві, 7 квітня 1959 року.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Щоправда, повноцінно відпочити у киян, як і в інших жителів СРСР, не виходило. Доводилося виходити працювати на комуністичні суботники і недільники, причому безоплатно. Усе почалося у 1919 році з ініціативи робітників Московського депо попрацювати «на благо революції». Суботники перетворилися на потужний засіб пропаганди і залишалися добровільно-примусовими аж до розвалу Радянського Союзу.

Начальник 20 відділення міліції Києва Беспалов Ф. В. вручає перший паспорт учениці 10 класу школи № 114 Кривенюк Н., Подільський район, 8 жовтня 1957 року.

Начальник 20 відділення міліції Києва Беспалов Ф. В. вручає перший паспорт учениці 10 класу школи № 114 Кривенюк Н., Подільський район, 8 жовтня 1957 року.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У 1932 році кияни отримують перші внутрішні радянські паспорти з обовʼязковою пропискою за місцем проживання. За її відсутність можна було отримати штраф і навіть тюремний термін. Влада боролася з масовою міграцією з розорених примусовою колективізацією сіл. Так селяни виявилися фактично кріпаками при колгоспах і не могли виїхати далі райцентру без довідки від колгоспного керівництва. Свої перші паспорти вони отримали тільки у 1974 році, через понад пів століття з моменту утворення СРСР.

Діди Морози та інспектор ДАІ на Хрещатику в Києві, грудень 1981 року.

Діди Морози та інспектор ДАІ на Хрещатику в Києві, грудень 1981 року.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У 1935 році більшовики нарешті зняли з ялинки клеймо «буржуазного пережитку». Вона остаточно стала новорічним атрибутом і в домівках киян, і на головній площі міста — сучасному Майдані Незалежності. Відтоді в радянській побутовій культурі сформувалися новорічні традиції, деякі актуальні й досі.

Центральний вхід і площа перед будівлею ЦК КП(б)У в Києві до 1941 року. З 1992 року тут розташовується Міністерство закордонних справ України.

Центральний вхід і площа перед будівлею ЦК КП(б)У в Києві до 1941 року. З 1992 року тут розташовується Міністерство закордонних справ України.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У 1934 році столицю Української СРР перенесли з Харкова до Києва. Тому в місті вирішили побудувати новий урядовий квартал. Планів було кілька. За одним з них адміністративний центр хотіли розмістити в районі Михайлівської та Софійської площ. Для цього знесли кілька храмів, але зрештою побудували тільки один будинок, де сьогодні розташовується МЗС України. За іншим проєктом в районі Маріїнського палацу і парку зʼявилися будівлі сучасного Кабміну і Верховної Ради.

Бійці спецпідрозділу міліції біля памʼятника Леніну в Києві, 24 листопада 2013 року.

Бійці спецпідрозділу міліції біля памʼятника Леніну в Києві, 24 листопада 2013 року.

Синиця Олександр / УНІАН

Під час Другої світової війни центральна вулиця Києва Хрещатик сильно постраждала від руйнувань. Збереглася лише частина на початку бульвару Шевченка навпроти Бессарабського ринку. Тут у 1946 році радянське керівництво вирішило встановити памʼятник Леніну заввишки майже 3,5 метра. Ще один монумент, центральною фігурою якого теж був Ленін, зʼявився на площі Жовтневої революції (зараз — Майдан Незалежності) наприкінці 1970-х. З Майдану Леніна прибрали у 1991 році. А от Ленін на бульварі Шевченка простояв до грудня 2013-го, коли його повалили протестувальники під час подій Євромайдану.

Мітинг на мосту Патона в день його відкриття, вид з правого берега Дніпра, 5 листопада 1953 року.

Мітинг на мосту Патона в день його відкриття, вид з правого берега Дніпра, 5 листопада 1953 року.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Другу світову не пережив і перший міст через Дніпро київського інженера Євгена Патона, побудований в середині 1920-х. Пʼятого листопада 1953 року в Києві відкрили новий найбільший на той час у Європі і перший у світі суцільнозварний міст, побудований за проєктом Патона. Міст мав стати його головним тріумфом, але інженер не дожив кілька місяців до офіційного відкриття. А міст відтоді носить імʼя Євгена Патона.

Будівельники Київського метрополітену на станції «Арсенальна» вітають машиніста-інструктора Олексія Сімагіна з першим пробним рейсом, 22 жовтня 1960 року.

Будівельники Київського метрополітену на станції «Арсенальна» вітають машиніста-інструктора Олексія Сімагіна з першим пробним рейсом, 22 жовтня 1960 року.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Метро в Києві хотіли побудувати ще наприкінці XIX століття, потім на початку XX століття, але постійно заважали війни. Тільки у 1960 році вдалося побудувати перші пʼять станцій сучасної червоної гілки, одна з яких — «Арсенальна» — стала найглибшою у світі станцією підземки. Київський метрополітен став третім в СРСР після метро Москви та Ленінграда.

Вигляд Палацу культури «Україна», 1973 рік.

Вигляд Палацу культури «Україна», 1973 рік.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

У 1960-х керівництво УРСР на чолі з Петром Шелестом загорілося ідеєю побудувати новий палац для партійних зʼїздів у Києві, який за масштабами не поступався б кремлівському аналогу. У Москві про це і чути не хотіли. Тому Шелест пішов на хитрість і відправив у центр документи, за якими будували звичайний кінотеатр. Коли в союзному керівництві зрозуміли, що відбувається, було вже пізно. Так у 1970 році в Києві зʼявився Палац «Україна», який досі лишається головним майданчиком країни для урочистих заходів та концертів.

Голова Ради Міністрів УРСР Володимир Щербицький (другий праворуч) зустрічає у Бориспільському аеропорту премʼєр-міністра Канади Пʼєра Еліота Трюдо (четвертий праворуч), 20 травня 1971 року.

Голова Ради Міністрів УРСР Володимир Щербицький (другий праворуч) зустрічає у Бориспільському аеропорту премʼєр-міністра Канади Пʼєра Еліота Трюдо (четвертий праворуч), 20 травня 1971 року.

Малішевський Є.І. / ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного

Однак історія з Палацом «Україна» не минула для Шелеста без наслідків. Через кілька років він позбувся підтримки у вищому керівництві країни і програв у закулісній партійній боротьбі Володимиру Щербицькому — своєму головному конкуренту. А Щербицький протримався на посаді голови ЦК КПУ рекордні 17 років.

Микола Підгорний (у центрі) і Володимир Щербицький (другий ліворуч) під час відвідання павільйону Луганського раднаргоспу на ВДНГ у Києві, вересень 1961 року.

Микола Підгорний (у центрі) і Володимир Щербицький (другий ліворуч) під час відвідання павільйону Луганського раднаргоспу на ВДНГ у Києві, вересень 1961 року.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Керівництво УРСР нерідко брало участь у партійних інтригах на найвищому рівні. Той же Шелест відіграв одну з важливих ролей у змові проти Микити Хрущова у 1964 році. Партійну школу КПУ пройшов як сам Хрущов, так і його наступники — Леонід Брежнєв і Микола Підгорний.

Демонстрація шахтарів-страйкувальників Донбасу в Києві на Хрещатику, 16 квітня 1991 року.

Демонстрація шахтарів-страйкувальників Донбасу в Києві на Хрещатику, 16 квітня 1991 року.

ЦДКФФА України імені Гордія Пшеничного / Wikimedia

Страйки українських шахтарів, що розпочалися наприкінці 1980-х, до березня 1991-го переросли в потужний протестний рух з політичними вимогами: відставка президента СРСР Михайла Горбачова, розпуск Зʼїзду народних депутатів СРСР і визнання суверенітету України. У квітні 1991 гірники мітингували вже у Києві. Зрештою масові шахтарські протести стали одним з поштовхів до розпаду Радянського Союзу наприкінці грудня. І до середини 1990-х шахтарський рух залишався тією силою, з якою доводилося рахуватися владі вже незалежної України.

Хода на Хрещатику на честь Дня Незалежності, 16 липня 1991 року.

Хода на Хрещатику на честь Дня Незалежності, 16 липня 1991 року.

Олександр Клименко

Шістнадцятого липня 1990 року на тлі «параду суверенітетів» в інших республіках Верховна Рада УРСР абсолютною більшістю голосів ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У ній прописувалась політична і економічна самостійність України, хоча формально вона ще залишалася в складі СРСР. Тоді ж постановили вважати 16 липня Днем Незалежності, і в наступному, 1991 році, його відсвяткували саме в цей день — уперше і востаннє. Вже за місяць зʼявилася нова дата Дня Незалежності України — 24 серпня.

Хода Андріївським узвозом у день відкриття Києво-Могилянської академії, 24 серпня 1992 року.

Хода Андріївським узвозом у день відкриття Києво-Могилянської академії, 24 серпня 1992 року.

Олександр Клименко

У першу річницю нового Дня Незалежності України, 24 серпня 1992 року, в Києві відбулася церемонія відкриття Києво-Могилянської академії. Найстаріший в Україні і один з найстаріших у Східній Європі вишів відновив свою роботу після 175-річної перерви. Ініціатором відродження Могилянки і першим ректором в її новій історії став Вʼячеслав Брюховецький.

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