Що подивитися у вихідні. Супергеройський серіал «Спадок Юпітера», аніме у всесвіті «Зоряних війн» та ситком від творця «У Філадельфії завжди сонячно»

Супергеройська драма «Спадок Юпітера»

Про що серіал. У 1930-х роках на Землі з’явилося перше покоління супергероїв. Вони роками захищали планету від зла. Тепер супергерої постаріли та готові передати повноваження своїм нащадкам. Однак їхні діти не готові наслідувати приклад батьків. Дехто просто боїться відповідальності. Інші — більше цікавляться розвагами, ніж боротьбою зі злочинцями. «Спадок Юпітера» — екранізація однойменної серії коміксів Марка Міллара та Френка Квітлі. Автор серіалу — шоуранер «Шибайголови» Стівен Денайт.

Jupiter's Legacy / Netflix / шоуранер — Стівен Денайт / у головних ролях — Джош Демел, Єлена Кампуріс, Леслі Бібб, Метт Лантер / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. CNN зазначає, що нова драма від Netflix вражає своїми масштабами, але дратує млявим викладом подій. Hollywood reporter каже, що ті, хто вирішить не дивитися серіал, абсолютно нічого не втрачають.

Ситком «Міфічний квест» — другий сезон

Про що серіал. Популярна студія збирається випустити масштабне доповнення до своєї онлайн-гри Mythic Quest. Проєкт майже готовий, але креативний директор Іен Грім вважає, що над ним варто ще трохи попрацювати. Він постійно сперечається з головною розробницею Поппі Лі, керівником відділу монетизації Бредом Бакші та головним сценаристом К. В. Лонгботтомом. А часу до релізу лишається все менше. «Міфічний квест» — новий проєкт автора «У Філадельфії завжди сонячно» Роба МакЕлхенні. Створювати серіал допомагала одна з найвідоміших компаній з розробки відеоігор Ubisoft.

Mythic Quest / Apple TV+ / шоуранери — Роб МакЕлхенні, Меган Ганц / у головних ролях — Шарлотта Нікдао, Роб МакЕлхенні, Ешлі Берч, Джессі Енніc / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. Rolling Stone пише, що другий сезон серіалу більш смішний, краще розкриває персонажів та має чудових запрошених акторів. Rendy Reviews називає Mythic Quest однією з найкращих сучасних комедій як на телебаченні, так і на стримінгових платформах.

Анімаційний серіал «Зоряні війни: Бракована партія»

Про що серіал. Члени 99 загону клонів народилися з генетичними відхиленнями. Вони відрізняються від свого прототипа — Джанго Фетта — голосом і зовнішністю, проте мають унікальні здібності. Завдяки ним ці клони були серед найсильніших бійців Республіки під час Війн клонів. Однак тепер Республіка розпалася, на її місці утворилася Галактична Імперія. Члени «бракованої партії» дезертували та змушені працювати найманцями, щоб заробити на життя.

Star Wars: The Bad Batch / Disney+ / шоуранер — Дейв Філоні / у головних ролях — Мінг‑На Вен, Ді Бредлі Бейкер, Метт Лантер, Стівен Стентон / тривалість — 16 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% .

Що кажуть критики. Decider зазначає, що серіал має сподобатися всім шанувальникам серіалу «Зоряні війни: Війни клонів». Den of Geek пише, що в новому проєкті Disney+ багато екшену та цікавих героїв, але цього може бути недостатньо, аби втримати глядача.

Комедія «Вискочка» — третій сезон

Про що серіал. Енні — молода журналістка. Вона намагається побудувати успішну кар’єру та налагодити особисте життя. Зробити це непросто. Колеги та знайомі не готові сприймати її серйозно та кепкують з дівчини через надмірну вагу. Однак сама Енні не надто переймається через зайві кілограми й вирішує довести, що нічим не гірша за інших.

Shrill / Hulu / шоуранери — Ейді Браянт, Лінді Вест, Александра Рашфілд / у головних ролях — Ейді Браянт, Лоллі Адефоп, Лука Джонс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. The Spool називає третій сезон «приголомшливим завершенням» серіалу. Arizona Republic пише, що Shrill — одне з небагатьох шоу, творці якого знають, коли сказати «до побачення».