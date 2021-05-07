Что посмотреть в выходные. Супергеройский сериал «Наследие Юпитера», аниме во вселенной «Звездных войн» и ситком от создателя «В Филадельфии всегда солнечно»

Супергеройская драма «Наследие Юпитера»

О чем сериал. В 1930-х годах на Земле появилось первое поколение супергероев. Они годами защищали планету от зла. Теперь супергерои состарились и готовы передать полномочия своим потомкам. Однако их дети не готовы последовать примеру родителей. Некоторые просто боятся ответственности. Остальные — больше интересуются развлечениями, чем борьбой с преступниками. «Наследие Юпитера» — экранизация одноименной серии комиксов Марка Миллара и Фрэнка Квитли. Автор сериала — шоураннер «Сорвиголовы» Стивен Денайт.

Jupiterʼs Legacy / Netflix / шоураннер — Стивен Денайт / в главных ролях — Джош Дюамель, Елена Кампурис, Лесли Бибб, Мэтт Лантер / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. CNN отмечает, что новая драма от Netflix поражает своими масштабами, но раздражает вялым изложением событий. Hollywood reporter говорит, что те, кто решит не смотреть сериал, абсолютно ничего не теряют.

Ситком «Мифический квест» — второй сезон

О чем сериал. Популярная студия собирается выпустить масштабное дополнение к своей онлайн-игре Mythic Quest. Проект почти готов, однако креативный директор Иэн Гримм считает, что его нужно еще немного доработать. Он постоянно спорит с главной розработчицей Поппи Ли, руководителем отдела монетизации Брэдом Бакши и главным сценаристом К. В. Лонгботтомом. Между тем времени до релиза остается все меньше. «Мифический квест» — новый проект автора «В Филадельфии всегда солнечно» Роба МакЭлхенни. Создавать сериал помогала одна из самых известных компаний по разработке видеоигр Ubisoft.

Mythic Quest / Apple TV+ / шоураннеры — Роб МакЭлхенни, Меган Ганц / в главных ролях — Шарлотта Никдао, Роб МакЭлхенни, Эшли Берч, Джесси Энниc / продолжительность — 9 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. Rolling Stone пишет, что второй сезон сериала более смешной, лучше раскрывает персонажей и в нем замечательные приглашенные актеры. Rendy Reviews называет Mythic Quest одной из лучших современных комедий как на телевидении, так и на стримингових платформах.

Анимационный сериал «Звездные войны: Бракованная партия»

О чем сериал. Члены 99 отряда клонов родились с генетическими отклонениями. Они отличаются от своего прототипа — Джанго Фетта — голосом и внешностью, однако имеют уникальные способности. Благодаря им они были среди сильнейших бойцов Республики во время Войн клонов. Однако теперь Республика распалась, на ее месте образовалась Галактическая Империя. Члены «бракованной партии» дезертировали и вынуждены работать наемниками, чтобы заработать на жизнь.

Star Wars: The Bad Batch / Disney+ / шоураннер — Дэйв Филони / в главных ролях — Минг-На Вен, Ди Брэдли Бейкер, Мэтт Лантер, Стивен Стэнтон / продолжительность — 16 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 96%.

Что говорят критики. Decider отмечает, что сериал должен понравиться всем поклонникам сериала «Звездные войны. Войны клонов». Den of Geek пишет, что в новом проекте Disney+ много экшена и интересных героев, но этого может быть недостаточно, чтобы удержать зрителя.

Комедия «Выскочка» — третий сезон

О чем сериал. Энни — молодая журналистка. Она пытается построить успешную карьеру и наладить личную жизнь. Сделать это непросто. Коллеги и знакомые не готовы воспринимать ее всерьез и смеются над девушкой из-за избыточного веса. Однако сама Энни не слишком переживает из-за лишних килограммов и решает доказать, что ничем не хуже других.

Shrill / Hulu / шоураннеры — Эйди Брайант, Линди Уэст, Александра Рашфилд / в главных ролях — Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Лука Джонс / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. The Spool называет третий сезон «потрясающим завершением» сериала. Arizona Republic пишет, что Shrill — одно из немногих шоу, создатели которого знают, когда сказать «до свидания».