Що подивитися у вихідні. Четвертий сезон «Оповіді служниці», новий горор з Амандою Сайфред та завершення серіалу «Поза» від Раяна Мерфі

Аніме «Ясуке»
Про що серіал. Ясуке — самурай. У минулому він служив японському полководцю Оді Нобунаґа, але після поразки у битві опинився у полоні. Йому вдалося втекти, однак, вийшовши на свободу, Ясуке вирішив більше не займатися військовою справою. Він став човнярем і тепер веде мирний спосіб життя. Усе змінюється, коли невелике японське селище стає центром конфлікту між феодалами-даймьо. Ясуке доводиться знову взяти у руки меч. В основі серіалу — японська легенда про темношкірого самурая Ясуке, який жив у XVI столітті.
Що кажуть критики. The Spool зазначає, що серіал має приголомшливого головного героя, чудовий екшен, а також розкішну анімацію та музику. RogerEbert.com вважає, що «Ясуке» сподобається усім любителям аніме.
Горор «Почуте та побачене»
Про що фільм. 1980-ті роки. Кетрін Клер разом зі своїм чоловіком Джорджем та їхньою донькою Френні переїжджають з Мангеттену до старої ферми у Хадсон-Веллі. Тут сім’я планує розпочати нове життя. Джордж влаштовується вчителем до одного з місцевих коледжів. Кетрін — досвідчена реставраторка. Вона намагається перетворити ферму на місце, де її донька могла б бути щасливою. Проте поступово жінка починає підозрювати, що у стінах будинку ховається щось зловісне.
Що кажуть критики. AV Club пише, що Things Heard & Seen — це кінематографічний еквівалент бульварного роману. Не настільки хороший, щоб викликати кошмари у глядачів, проте не настільки поганий, щоб стати кошмаром у резюме акторів та авторів серіалу. The Guardian називає стрічку «інертним поєднанням горору та драми».
Підліткова драма Sexify
Про що серіал. Наталія — студентка, яка вивчає програмування. Вже три роки вона працює над додатком для оптимізації сну і мріє виграти з ним змагання між університетами. Однак після того як професор каже, що з таким нудним проєктом у Наталії немає шансів на перемогу, дівчина змушена вигадати щось більш «сексуальне» та привабливе для аудиторії. Разом зі своїми подругами — Монікою та Пауліною — вона вирішує створити програму для оптимізації жіночих оргазмів. Єдина проблема — у самої Наталії майже немає сексуального досвіду.
Що кажуть критики. Ready Steady Cut пише, що Sexify висвітлює бажання жінок, а не фокусується на чоловіках, що є хорошим рішенням для підліткової драми. Decider каже, що серіал має чарівний акторський склад і більш ніж заслуговує на перегляд.
Антиутопія «Оповідь служниці» — четвертий сезон
Про що серіал. Недалеке майбутнє. У США відбулася Друга громадянська війна. Унаслідок цього країна розпалася. На її місті утворилася Республіка Гілеад — тоталітарна держава, яка змушує громадян дотримуватися жорстких псевдохристиянських законів, воює з сусідами та пригноблює жінок. Через погану екологію більшість жінок втратили можливість мати дітей, тому тих, хто може народити здорову дитину, змушують стати «служницями». Завдання таких служниць — народжувати дітей для урядовців, чиї дружини безплідні. Джуд Осборн належить одному з ватажків Республіки Гілеад Фреду Вотерфорду. Вона змушена терпіти постійні знущання, щоб вижити, проте потайки мріє про те, щоб звільнитися і повернутися до своєї доньки та чоловіка.
Що кажуть критики. CNN.com каже, що після перегляду сезону здається, що творці серіалу просто розтягують історію заради комерційної вигоди. The Daily Beast відзначає, що Елізабет Мосс завжди була якорем серіалу, але у новому сезоні перевершує саму себе.
Бойовик «Без жалю»
Про що фільм. Джон Келлі — колишній член елітного підрозділу «морських котиків». Він брав участь у багатьох таємних операціях, але зараз усе це у минулому. Джон одружився і готується стати батьком. Спокійне життя завершується, коли російські оперативники вбивають його вагітну дружину. Джон вирішує за будь-яку ціну знайти та покарати винних у вбивстві, але несподівано викриває змову, здатну спровокувати повноцінну війну між Росією та США.
Що кажуть критики. Vulture пише, що Without Remorse — це незвʼязний нудний фільм, у якому майже всі актори не підходять для своїх ролей.
Драматичний серіал «Поза» — третій сезон
Про що серіал. Pose охоплює три часові періоди. Події першого сезону розгортаються у 1987—1988 роках, другого — у 1990 році, третього — у 1994-му. У першому сезоні головна героїня — трансжінка Бланка — дізнається, що інфікувалася ВІЛ. Вона вирішує провести час, що їй лишився, з користю і втілити свою давню мрію. А саме — створити групу, з якою можна буде виступати на дреґ-балах, популярних серед представників ЛГБТ. Один з авторів серіалу — шоуранер «Американської історії жахів» та «Політика» Раян Мерфі.
Що кажуть критики. The Queer Review називає третій сезон шоу «глибоко емоційним та надзвичайно розважальним».
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