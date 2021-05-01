Что посмотреть в выходные. Четвертый сезон «Рассказа служанки», новый хоррор с Амандой Сайфред и завершение сериала «Поза» от Райана Мерфи

Аниме «Ясукэ»

О чем сериал. Ясукэ — самурай. В прошлом он служил японскому полководцу Оде Нобунага, но после поражения в битве очутился в плену. Он смог сбежать и, оказавшись на свободе, решил больше не заниматься военным делом. Ясукэ стал лодочником и теперь ведет мирный образ жизни. Все меняется, когда небольшой японский поселок становится центром конфликта между феодалами-дайме. Ясукэ приходится снова взять в руки меч. В основе сериала — японская легенда о темнокожем самурае Ясукэ, жившем в XVI веке.

Yasuke / Netflix / шоураннер — Лешон Томас / в главной роли — Лейкит Стэнфилд / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 92%.

Что говорят критики. The Spool отмечает, что у сериала потрясающий главный герой, замечательный экшн, а также роскошные анимация и музыка. RogerEbert.com считает, что «Ясукэ» понравится всем любителям аниме.

Хоррор «Услышанное и увиденное»

О чем фильм. 1980-е годы. Кэтрин Клэр вместе с мужем Джорджем и их дочерью Фрэнни переезжают из Манхэттена на старую ферму в Хадсон-Вэлли. Здесь семья планирует начать новую жизнь. Джордж устраивается учителем в один из местных колледжей. Кэтрин — опытная реставратор. Она пытается превратить ферму в место, где ее дочь могла бы быть счастливой. Однако постепенно женщина начинает подозревать, что в стенах дома скрывается нечто зловещее.

Things Heard & Seen / Netflix / режиссеры — Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини / в главных ролях — Джеймс Нортон, Аманда Сайфред / продолжительность — 2 часа / рейтинг Rotten Tomatoes — 32%.

Что говорят критики. AV Club пишет, что Things Heard & Seen — это кинематографический эквивалент бульварного романа. Он не настолько хороший, чтобы вызвать кошмары у зрителей, но и не настолько плохой, чтобы стать кошмаром в резюме актеров и авторов сериала. The Guardian называет фильм «инертным сочетанием хоррора и драмы».

Подростковая драма Sexify

О чем сериал. Наталья — студентка, изучающая программирование. Уже три года она работает над приложением для оптимизации сна и мечтает выиграть с ним соревнование между университетами. Однако профессор говорит, что с таким скучным проектом у Натальи нет шансов на победу — девушка должна придумать что-то более «сексуальное» и привлекательное для аудитории. Вместе со своими подругами Моникой и Паулиной она решает создать программу для оптимизации женских оргазмов. Единственная проблема — у самой Натальи практически нет сексуального опыта.

Sexify / Netflix / шоураннеры — Петр Домалевский, Калина Алабруджинская / в главных ролях — Сандра Джимальская, Александра Шкраба, Мария Собочинская / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Ready Steady Cut пишет, что Sexify изображает желания женщин, а не фокусируется на мужчинах, что является хорошим решением для подростковой драмы. Decider говорит, что в сериале очаровательный актерский состав и он точно заслуживает просмотра.

Антиутопия «Рассказ служанки» — четвертый сезон

О чем сериал. Недалекое будущее. В США прошла Вторая гражданская война, в результате страна распалась. На ее месте образовалась Республика Гилеад — тоталитарное государство, которое заставляет граждан следовать жестким псевдохристианским законам, воюет с соседями и угнетает женщин. Из-за плохой экологии большинство женщин потеряли возможность иметь детей, поэтому тех, кто может родить здорового ребенка, принуждают стать «служанками». Задача таких служанок — рожать детей для чиновников, чьи жены бесплодны. Джуд Осборн принадлежит одному из главарей Республики Гилеад Фреду Уотерфорду. Она вынуждена терпеть постоянные издевательства, чтобы выжить, однако втайне мечтает о том, чтобы освободиться и вернуться к своей семье — дочери и мужу.

The Handmaidʼs Tale / Hulu / шоураннер — Брюс Миллер / в главных ролях — Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Энн Дауд / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 59%.

Что говорят критики. CNN.com говорит, что после просмотра сезона кажется, что создатели сериала просто растягивают историю ради коммерческой выгоды. The Daily Beast отмечает, что Элизабет Мосс всегда была якорем сериала, но в новом сезоне превзошла саму себя.

Боевик «Без жалости»

О чем фильм. Джон Келли — бывший член элитного подразделения «морских котиков». Он участвовал во многих тайных операциях, но это все в прошлом. Джон женился и готовится стать отцом. Спокойная жизнь заканчивается, когда российские оперативники убивают его беременную жену. Джон решает любой ценой найти и наказать виновных в убийстве, но неожиданно разоблачает заговор, способный спровоцировать полноценную войну между Россией и США.

Tom Clancyʼs Without Remorse / Amazon Prime / режиссер — Стефано Соллима / в главных ролях — Майкл Б. Джордан, Лорен Лондон, Джоди Тернер-Смит / продолжительность — 1 час 49 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 44%.

Что говорят критики. Vulture пишет, что Without Remorse — это несвязный скучный фильм, в котором практически все актеры не соответствуют своим ролям.

Драматический сериал «Поза» — третий сезон

О чем сериал. Pose охватывает три временных периода. События первого сезона разворачиваются в 1987—1988 годах, второго — в 1990 году, третьего — в 1994-м. В первом сезоне главная героиня — трансгендерная женщина Бланка — узнает, что заразилась ВИЧ. Она решает провести оставшееся время с пользой и воплотить свою давнюю мечту — создать группу, с которой можно будет выступать на дрег-балах, популярных среди представителей ЛГБТ. Один из авторов сериала — шоураннер «Американской истории ужасов» и «Политика» Райан Мерфи.

Pose / FX / шоураннер — Райан Мерфи, Брэд Фелчак, Стивен Кенелс / в главных ролях — Эмджей Родригес, Билли Портер, Эван Питерс, Доминик Джексон / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. The Queer Review называет третий сезон шоу «глубоко эмоциональным и очень развлекательным».

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