Що подивитися у вихідні. «Тінь і кістка» від Netflix, завершення трилогії Клода Лелуша «Чоловік і жінка» та нова екранізація «Мортал Комбат»

Фентезі «Тінь і кістка»

Про що серіал. Равка — країна, розділена на дві частини зоною пітьми. У цій пітьмі мешкають небезпечні монстри волькри. Протистояти їм можуть лише чаклуни, відомі як гріші. Аліна Старкова — солдат-новобранець, яка проходить службу у небезпечному регіоні. Вона нічим не вирізняється з-поміж інших. Однак коли монстри нападають на її кращого друга Мела, дівчина відкриває у собі магічні здібності, здатні врятувати від загибелі не лише її товариша, а й усю країну. «Тінь і кістка» — екранізація популярних фентезі-романів американської письменниці Лі Бардуго. Сюжет серіалу заснований на двох серіях книг — «Тінь і кістка» та «Шістка воронів».

Shadow and Bone / Netflix / шоуранер — Ерік Гейссерер / у головних ролях — Джессі Мей Лі, Бен Барнс, Фредді Картер, Арчі Рено / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94%.

Що кажуть критики. Independent пише, що Shadow and Bone — якісний продукт з диверсифікованим акторським складом. Telegraph каже, що це нова «Гра престолів» — без інцесту, лайки та оголених сцен.

Фантастичний бойовик «Мортал Комбат»

Про що фільм. Коул Янг — боєць MMA. Справи у нього йдуть не дуже добре — він програє навіть у найпростіших боях і не має грошей на секунданта. Коул не підозрює про те, що є нащадком легендарного ніндзя Хасаши Ханзо, і ніколи не чув про Мортал Комбат. Проте одного дня його життя кардинально змінюється. На нього починає полювати інопланетний воїн, здатний заморожувати своїх суперників. А невдовзі після цього чоловік зустрічає спецпризначенців Соню Блейд і Джакса. Вони розповідають Коулу про грандіозний турнір, що відбувається раз на сто років і під час якого жителі Землі змагаються з інопланетянами за контроль над планетою. Тепер Коулу потрібно навчитися керувати своїми суперсилами та захистити планету.

Mortal Kombat / HBO Max / режисер — Саймон Маквойд / у головних ролях — Джо Таслім, Джессіка МакНемі, Хіроюкі Санада / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 65%.

Що кажуть критики. The Jam Report каже, що Mortal Kombat — це екранізація відеогри, створена для її затятих шанувальників.

Трилер «Жорстоке літо»

Про що фільм. 1993 рік. Кейт Волесс — найпопулярніша дівчина у техаському містечку Скайлін. Натомість її подругу Джанетт Тернет майже ніхто не помічає. Одного разу Джанетт загадує бажання — стати популярною. Невдовзі після цього Кейт загадково зникає. Джанет займає її місце. Вона заводить нових друзів і починає зустрічатися з хлопцем Кейт. Однак з часом дівчина знову перетворюється на вигнанця. Її звинувачують у тому, що вона першою знала про зникнення Кейт, однак вирішила про це не повідомляти.

Cruel Summer / Hulu / шоуранер — Берт В. Роял / у головних ролях — Олівія Холт, К'яра Аурелія, Фрой Гутьєррез, Сара Дрю / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87%.

Що кажуть критики. Entertainment Weekly зазначає, що Cruel Summer — це захопливе та свіже шоу. Variety каже, що це серіал з цікавим сюжетом та глибоким змістом.

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Романтична комедія «Він і вона»

Про що фільм. Парижани Ремі та Мелані живуть життям сучасних одинаків, шукають знайомства в соціальних мережах, відвідують психотерапевтів, мешкають поруч, ходять в одні й ті самі крамниці та кафе, але не здогадуються про існування одне одного. Скоро Ремі та Мелані таки зустрінуться і для них почнеться нове життя, в якому візьмуть безпосередню участь їхні терапевти.

Deux moi / режисер — Седрік Клапіш / у головних ролях — Франсуа Сівіль, Ана Жирардо, Франсуа Берлеан / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Що кажуть критики. Variety пише, що у режисера добре виходить показувати емоційні перипетії між героями, але сам фільм інколи втрачає цілісність. The Guardian зазначає, що діалоги з психотерапевтами прописані дуже вдумливо.

Драма «Чоловік і жінка. Найкращі роки»

Про що фільм. Третя частина історії, яку режисер Клод Лелуш та актори Жан-Луї Трентіньян і Анук Еме знімають майже все своє життя — перша частина «Чоловіка і жінки» вийшла у 1966 році, друга — у 1986-му. Колишній автогонщик Жан-Луї Дюрок страждає на хворобу Альцгеймера — він не пригадує, що було п’ять хвилин тому, але добре пам’ятає свій роман з Анною Готьє 52 роки тому. Його син у намаганні допомогти батькові знаходить Анну. Тепер вони разом з Жаном-Луї згадують свою молодість і намагаються зрозуміти, чи правильно прожили свої життя.

Les Plus Belles Années d'une vie / режисер — Клод Лелуш / у головних ролях — Жан-Луї Трентіньян, Анук Еме / тривалість — 1 година 30 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 78%.

Що кажуть критики. Screendaily називає фільм вправлянням режисера у солодкій ностальгії та відмічає його абсолютну оптимістичність. Variety пише, що гра Трентіньяна та Еме підносить легку драму до історії про визнання власної смертності.

Фантастична мелодрама «Останнє життя Сімона»

Про що фільм. Сімону вісім років, він сирота. Його мрія — знайти люблячу родину, де його приймуть. Але Сімон не просто хлопчик, він має надприродні здібності — перетворюватись на будь-яку людину, якої він коли-небудь торкався. Коли його найкращий друг гине в аварії, Сімон вирішує зайняти його місце. Але з кожним роком йому все важче приховувати правду.

La Dernière Vie de Simon / режисер — Лео Карман / у головних ролях — Бенджамін Вуазен, Мартін Карман, Каміль Кларі / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Cineuropa пише, що фільм спочатку здається простим, але має набагато витонченіші виміри. І в першу чергу його треба дивитися підліткам, бо це історія про переваги та недоліки суперсили у реальному житті.

Біографічна історична драма «Генерал де Голль»

Про що фільм. Червень 1940 року, німці окуповують Париж. Генерал Шарль де Голль записує легендарне радіозвернення «До всіх французів», в якому закликає не здаватися та не втрачати надії, та стає лідером Спротиву. Разом із ним усі тяготи воєнного та партизанського життя переживає його дружина Івонн та троє їхніх дітей.

De Gaulle / режисер — Габріель ле Бомен / у головних ролях — Ламбер Вільсон, Ізабель Карре, Олів'є Гурме / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній.

Що кажуть критики. Hollywood Reporter називає стрічку досить передбачуваною, з типовою музикою та манерою фільмування. Хоч і зазначає, що великі французькі політики взагалі рідко стають героями байопіків, тож загалом фільм вартий уваги.

Комедія «Школа хороших дружин»

Про що фільм. 1968 рік, Франція. Полетт та її чоловік Робер керують школою для майбутніх домогосподарок в Ельзасі, де вчать молодих дівчат бути слухняними та тихими дружинами. Після раптової смерті чоловіка Полетт виявляє, що школа перебуває на межі банкрутства. Тим часом у Парижі починаються студентські протести, вперше гучно заявляє про себе феміністичний рух. Полетт бере бізнес у свої руки та відкриває у собі сторони, про які раніше не здогадувалася.

La Bonne Épouse / режисер — Мартен Прово / у головних ролях — Жульєт Бінош, Йоланда Моро, Ноемі Львовскі / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 67%.

Що кажуть критики. The Wee Review називає сатиру фільму занадто простою і незграбною, а акторські таланти Жульєт Бінош — не дуже відповідними цій стрічці, але підкреслює хорошу гру молодих акторів.