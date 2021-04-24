Что посмотреть в выходные. «Тень и кость» от Netflix, завершение трилогии Клода Лелуша «Мужчина и женщина» и новая экранизация «Мортал Комбат»

Фэнтези «Тень и кость»

О чем сериал. Равка — страна, разделенная на две части зоной тьмы. В этой тьме живут опасные монстры волькры. Противостоять им могут только колдуны, известные как гриши. Алина Старкова — солдат-новобранец, которая проходит службу в опасном регионе. Она ничем не отличается от других. Однако когда монстры нападают на ее лучшего друга Мела, девушка открывает в себе магические способности, которые могут спасти от гибели не только ее товарища, но и всю страну. «Тень и кость» — экранизация популярных фэнтези-романов американской писательницы Ли Бардуго. Сюжет сериала основан на двух сериях книг — «Тень и кость» и «Шестерка воронов».

Shadow and Bone / Netflix / шоуранер — Эрик Гейссерер / в главных ролях — Джесси Мэй Ли, Бен Барнс, Фредди Картер, Арчи Рено / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 94%.

Что говорят критики. Independent пишет, что Shadow and Bone — качественный продукт с диверсифицированным актерским составом. Telegraph говорит, что это новая «Игра престолов» — без инцеста, ругательств и обнаженных сцен.

Фантастический боевик «Мортал Комбат»

О чем фильм. Коул Янг — боец MMA. Дела у него идут не очень хорошо — он проигрывает даже в самых простых боях и не имеет денег на секунданта. Коул не подозревает о том, что является наследником легендарного ниндзя Хасаши Ханзо, и никогда не слышал о Мортал Комбат. Но однажды его жизнь кардинально меняется. На него начинает охотиться инопланетный воин, способный замораживать своих соперников. А вскоре после этого мужчина встречает спецназовцев Соню Блейд и Джакса. Они рассказывают Коулу о грандиозном турнире, проходящем раз в сто лет, во время которого жители Земли соревнуются с инопланетянами за контроль над планетой. Теперь Коулу нужно научиться управлять своими суперсилами и защитить планету.

Mortal Kombat / HBO Max / режиссер — Саймон Маквойд / в главных ролях — Джо Таслим, Джессика МакНеми, Хироюки Санада / продолжительность — 1 час 50 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 65%.

Что говорят критики. The Jam Report говорит, что Mortal Kombat — это экранизация видеоигры, созданная для ее ярых поклонников.

Триллер «Жестокое лето»

О чем фильм. 1993 год. Кейт Волесс — самая популярная девушка в небольшом техасском городке Скайлин. Зато ее подругу Джанетт Тернет почти никто не замечает. Однажды Джанетт загадывает желание — стать популярной. Вскоре после этого Кейт загадочно исчезает. Джанет занимает ее место. Она заводит новых друзей и начинает встречаться с парнем Кейт. Однако со временем девушка снова превращается в изгоя. Ее обвиняют в том, что она первой знала об исчезновении Кейт, однако решила об этом не сообщать.

Cruel Summer / Hulu / шоуранер — Берт В. Ройал / в главных ролях — Оливия Холт, Кьяра Аурелия, Фрой Гутьеррез, Сара Дрю / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 87%.

Что говорят критики. Entertainment Weekly отмечает, что Cruel Summer — это увлекательное и свежее шоу. Variety говорит, что это сериал с интересным сюжетом и глубоким смыслом.

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Романтическая комедия «Он и она»

О чем фильм. Парижане Реми и Мелани живут жизнью современных одиночек, ищут знакомства в социальных сетях, посещают психотерапевтов, живут рядом, ходят в одни и те же магазины и кафе, но не догадываются о существовании друг друга. Скоро Реми и Мелани все же встретятся и для них начнется новая жизнь, в которой примут непосредственное участие их терапевты.

Deux moi / режиссер — Седрик Клапиш / в главных ролях — Франсуа Сивил, Ана Жирардо, Франсуа Берлеан / продолжительность — 1 час 50 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. Variety пишет, что у режиссера хорошо получается показывать эмоциональные перипетии между героями, но сам фильм иногда теряет целостность. The Guardian отмечает, что диалоги с психотерапевтами прописаны очень вдумчиво.

Драма «Мужчина и женщина. Лучшие годы»

О чем фильм. Третья часть истории, которую режиссер Клод Лелуш и актеры Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме снимают почти всю свою жизнь — первая часть «Мужчины и женщины» вышла в 1966 году, вторая — в 1986-м. Бывший автогонщик Жан-Луи Дюрок страдает болезнью Альцгеймера — он не помнит, что было пять минут назад, но хорошо помнит свой роман с Анной Готье 52 года назад. Его сын, пытаясь помочь отцу, находит Анну. Теперь они вместе с Жаном-Луи вспоминают свою молодость и пытаются понять, правильно ли прожили свои жизни.

Les Plus Belles Années dʼune vie / режиссер — Клод Лелуш / в главных ролях — Жан-Луи Трентиньян, Анук Эме / продолжительность — 1 час 30 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 78%.

Что говорят критики. Screendaily называет фильм упражнениями режиссера в сладкой ностальгии и отмечает его абсолютную оптимистичность. Variety пишет, что игра Трентиньяна и Эме возносит легкую драму до истории о признании собственной смертности.

Фантастическая мелодрама «Последняя жизнь Симона»

О чем фильм. Симону восемь лет, он сирота. Его мечта — найти любящую семью, где его примут. Но Симон не просто мальчик, он обладает сверхъестественными способностями — превращаться в любого человека, к которому он когда-либо прикасался. Когда его лучший друг погибает в аварии, Симон решает занять его место. Но с каждым годом ему все труднее скрывать правду.

La Dernière Vie de Simon / режиссер — Лео Карман / в главных ролях — Бенджамин Вуазен, Мартин Карман, Камиль Кларе / продолжительность — 1 час 43 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Cineuropa пишет, что фильм поначалу кажется простым, но имеет и куда более утонченные измерения. И в первую очередь его надо смотреть подросткам, потому что это история о преимуществах и недостатках суперсилы в реальной жизни.

Биографическая историческая драма «Генерал де Голль»

О чем фильм. Июнь 1940 года, немцы оккупируют Париж. Генерал Шарль де Голль записывает легендарное радиообращение «Ко всем французам», в котором призывает не сдаваться и не терять надежды, и становится лидером Сопротивления. Вместе с ним все тяготы военной и партизанской жизни переживает его жена Ивонн и трое их детей.

De Gaulle / режиссер — Габриэль ле Бомен / в главных ролях — Ламбер Вильсон, Изабель Карре, Оливье Гурме / продолжительность — 1 час 48 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Hollywood Reporter называет ленту достаточно предсказуемой, с типичной музыкой и манерой съемки. Хотя и отмечает, что крупные французские политики вообще редко становятся героями байопиков, поэтому в целом фильм заслуживает внимания.

Комедия «Школа хороших жен»

О чем фильм. 1968 год, Франция. Полетт и ее муж Робер управляют школой для будущих домохозяек в Эльзасе, где учат молодых девушек быть послушными и тихими женами. После внезапной смерти мужа Полетт обнаруживает, что школа находится на грани банкротства. Тем временем в Париже начинаются студенческие протесты, впервые громко заявляет о себе феминистическое движение. Полетт берет бизнес в свои руки и открывает в себе стороны, о которых раньше не догадывалась.

La Bonne Épouse / режиссер — Мартен Прово / в главных ролях — Жюльет Бинош, Иоланда Моро, Ноэми Львовски / продолжительность — 1 час 48 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 67%.

Что говорят критики. The Wee Review называет сатиру фильма слишком простой и неуклюжей, а актерские таланты Бинош — не очень соответствующими этой ленте, но подчеркивает хорошую игру молодых актеров.