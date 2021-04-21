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95 років тому народилася Єлизавета ІІ. Згадуємо найкращі цитати британської королеви — про мир, стосунки в королівській родині та шлюб з принцом Філіпом

Автор:
Яна Собецька
Редактор:
Дмитро Раєвський
Дата:
95 років тому народилася Єлизавета ІІ. Згадуємо найкращі цитати британської королеви — про мир, стосунки в королівській родині та шлюб з принцом Філіпом

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Девʼяносто пʼять років тому, 21 квітня 1926 року, народилася королева Великої Британії Єлизавета ІІ. Вона очолює країну вже 69 років — найдовше з британських монархів. За час свого правління Єлизавета ІІ пережила зміну 14 британських прем’єр-міністрів, 14 американських президентів і 10 очільників спершу СРСР, а потім і Росії. «Бабель» згадує її найяскравіші цитати — про мир, королівські обов’язки та майже 70-річний шлюб з принцом Філіпом (цього року королева не святкує день народження через траур за чоловіком).

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Про мудрість

«Не потрібно сприймати себе занадто серйозно. Ніхто з нас не має монополії на мудрість».

Про життєві складнощі

«Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє».

Про мир

«Підтримання миру завжди було найважчою формою лідерства з усіх можливих».

Про службу (під час промови на своє 21-річчя)

«Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, незалежно від того, довге воно буде чи коротке, буде присвячене службі вам і великій імперській родині, до якої ми всі належимо».

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Про очікування

«Мені просто боляче [весь час] усміхатися. Чому від жінок очікують, що вони весь час мають бути радісними? Якщо чоловік виглядає серйозним, усі автоматично вважають, що він серйозна людина, а не нещасна».

Про те, як впоратися зі стресом

«Нам усім потрібно встановити правильний баланс між діями та роздумами. Із такою великою кількістю відволікаючих факторів легко забути про те, що слід зробити паузу і все обдумати».

Про те, чому носить одяг яскравих кольорів

«Якби я носила бежевий [одяг], ніхто б не знав, хто я така».

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Хто з британських монархів правив найдовше?

  • Єлизавета ІІ — 69 років.

  • Королева Вікторія — 63 роки.

  • Георг ІІІ — 59 років.

Про стосунки в королівській сім’ї

«У нашій сімʼї імпульсивна та запальна молодь постає проти цінностей старшого покоління. Як і в усіх нормальних родинах».

Про принца Філіпа

«Він був моєю силою і опорою усі ці роки. І я, і вся його сімʼя, а також ця та багато інших країн завдячуємо йому настільки багато чим, [...] що важко й уявити».

Про свій шлюб

«Я не думаю, що коли ми одружувалися, існувало поняття «платинова річниця». Ніхто не знав, що ми проживемо так довго».

Chris Jackson / Staff