95 років тому народилася Єлизавета ІІ. Згадуємо найкращі цитати британської королеви — про мир, стосунки в королівській родині та шлюб з принцом Філіпом

Tim Graham / Contributor

Що потрібно знати про Єлизавету ІІ? Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року в сім’ї герцога та герцогині Йоркських. Вона була третьою у черзі на британський престол після свого батька Альберта та дядька Едуарда. Однак у 1936 році Едуард зрікся королівського титулу, щоб одружитися з Волесс Сімпсон. Альберт став королем Георгом VI, а Єлизавета — спадкоємицею престолу. Двадцятого листопада 1947 принцеса Єлизавета вийшла заміж за лейтенанта Філіпа Маунтбеттена — колишнього принца Грецького і Данського, який за день до весілля отримав титул герцога Единбурзького. Вони прожили разом майже 70 років. Шостого лютого 1952 року, після смерті свого батька, Єлизавета стала королевою. Вона править Великою Британією вже 69 років — найдовше з британських монархів. На її правління припав розпад Британської імперії та її перетворення у Сполучене Королівство, вступ Великої Британії у ЄС, Фолклендська війна, Brexit та інші важливі події. Єлизавета ІІ пережила зміну 14 британських прем’єр-міністрів, 14 американських президентів і 10 очільників спершу СРСР, а потім і Росії.

Про мудрість

«Не потрібно сприймати себе занадто серйозно. Ніхто з нас не має монополії на мудрість».

Про життєві складнощі

«Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє».

Про мир

«Підтримання миру завжди було найважчою формою лідерства з усіх можливих».

Про службу (під час промови на своє 21-річчя)

«Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, незалежно від того, довге воно буде чи коротке, буде присвячене службі вам і великій імперській родині, до якої ми всі належимо».

Contributor / Getty Images

Про очікування

«Мені просто боляче [весь час] усміхатися. Чому від жінок очікують, що вони весь час мають бути радісними? Якщо чоловік виглядає серйозним, усі автоматично вважають, що він серйозна людина, а не нещасна».

Про те, як впоратися зі стресом

«Нам усім потрібно встановити правильний баланс між діями та роздумами. Із такою великою кількістю відволікаючих факторів легко забути про те, що слід зробити паузу і все обдумати».

Про те, чому носить одяг яскравих кольорів

«Якби я носила бежевий [одяг], ніхто б не знав, хто я така».

UK Press Pool / Contributor / Getty Images

Хто з британських монархів правив найдовше? Єлизавета ІІ — 69 років.

Королева Вікторія — 63 роки.

Георг ІІІ — 59 років.

Про стосунки в королівській сім’ї

«У нашій сімʼї імпульсивна та запальна молодь постає проти цінностей старшого покоління. Як і в усіх нормальних родинах».

Про принца Філіпа

«Він був моєю силою і опорою усі ці роки. І я, і вся його сімʼя, а також ця та багато інших країн завдячуємо йому настільки багато чим, [...] що важко й уявити».

Про свій шлюб

«Я не думаю, що коли ми одружувалися, існувало поняття «платинова річниця». Ніхто не знав, що ми проживемо так довго».