95 лет назад родилась Елизавета II. Вспоминаем лучшие цитаты британской королевы — о мире, отношениях в королевской семье и браке с принцем Филиппом

О мудрости
«Не нужно воспринимать себя слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость».
О жизненных трудностях
«Когда жизнь кажется тяжелой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают еще решительнее бороться за лучшее будущее».
О мире
«Поддержание мира всегда было самой тяжелой формой лидерства из всех возможных».
О службе (во время речи на свое 21-летие)
«Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, независимо от того, будет она долгой или короткой, будет посвящена службе вам и большой имперской семье, к которой мы все принадлежим».
Об ожиданиях
«Мне просто больно [все время] улыбаться. Почему от женщин ждут, что они все время должны быть радостными? Если мужчина выглядит серьезным, все автоматически считают, что он серьезный человек, а не несчастный».
О том, как справиться со стрессом
«Нам всем нужно установить правильный баланс между действиями и размышлениями. С таким множеством отвлекающих факторов легко забыть о том, что надо сделать паузу и все обдумать».
О том, почему носит одежду ярких цветов
«Если бы я носила бежевую [одежду], никто бы не знал, кто я такая».
Кто из британских монархов правил дольше всего?
Елизавета II — 69 лет
Королева Виктория — 63 года
Георг III — 59 лет
Об отношениях в королевской семье
«В нашей семье импульсивная и пылкая молодежь восстает против ценностей старшего поколения. Как и во всех нормальных семьях».
О принце Филиппе
«Он был моей силой и опорой все эти годы. И я, и вся его семья, а также эта и многие другие страны обязаны ему настолько многим [...], что трудно и представить».
О своем браке
«Я не думаю, что когда мы поженились, существовало понятие «платиновая годовщина». Никто не знал, что мы проживем так долго».