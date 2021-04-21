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95 лет назад родилась Елизавета II. Вспоминаем лучшие цитаты британской королевы — о мире, отношениях в королевской семье и браке с принцем Филиппом

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:
95 лет назад родилась Елизавета II. Вспоминаем лучшие цитаты британской королевы — о мире, отношениях в королевской семье и браке с принцем Филиппом

Bettmann / Contributor / Getty Images

Девяносто пять лет назад, 21 апреля 1926 года, родилась королева Великобритании Елизавета II. Она возглавляет страну уже 69 лет — дольше всех остальных британских монархов. За время своего правления Елизавета II пережила смену 14 британских премьер-министров, 14 американских президентов и 10 глав сначала СССР, а потом и России. «Бабель» вспоминает ее самые яркие цитаты — о мире, королевских обязанностях и почти 70-летнем браке с принцем Филиппом (в этом году королева не празднует день рождения из-за траура по мужу).

Tim Graham / Contributor

О мудрости

«Не нужно воспринимать себя слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость».

О жизненных трудностях

«Когда жизнь кажется тяжелой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают еще решительнее бороться за лучшее будущее».

О мире

«Поддержание мира всегда было самой тяжелой формой лидерства из всех возможных».

О службе (во время речи на свое 21-летие)

«Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, независимо от того, будет она долгой или короткой, будет посвящена службе вам и большой имперской семье, к которой мы все принадлежим».

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Об ожиданиях

«Мне просто больно [все время] улыбаться. Почему от женщин ждут, что они все время должны быть радостными? Если мужчина выглядит серьезным, все автоматически считают, что он серьезный человек, а не несчастный».

О том, как справиться со стрессом

«Нам всем нужно установить правильный баланс между действиями и размышлениями. С таким множеством отвлекающих факторов легко забыть о том, что надо сделать паузу и все обдумать».

О том, почему носит одежду ярких цветов

«Если бы я носила бежевую [одежду], никто бы не знал, кто я такая».

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Кто из британских монархов правил дольше всего?

  • Елизавета II — 69 лет

  • Королева Виктория — 63 года

  • Георг III — 59 лет

Об отношениях в королевской семье

«В нашей семье импульсивная и пылкая молодежь восстает против ценностей старшего поколения. Как и во всех нормальных семьях».

О принце Филиппе

«Он был моей силой и опорой все эти годы. И я, и вся его семья, а также эта и многие другие страны обязаны ему настолько многим [...], что трудно и представить».

О своем браке

«Я не думаю, что когда мы поженились, существовало понятие «платиновая годовщина». Никто не знал, что мы проживем так долго».

Chris Jackson / Staff