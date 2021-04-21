95 лет назад родилась Елизавета II. Вспоминаем лучшие цитаты британской королевы — о мире, отношениях в королевской семье и браке с принцем Филиппом

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Что нужно знать о Елизавете II? Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. Она была третьей в очереди на британский престол после своего отца Альберта и дяди Эдуарда. Однако в 1936 году Эдуард отрекся от королевского титула, чтобы жениться на Уолесс Симпсон. Альберт стал королем Георгом VI, а Елизавета — наследницей престола. Двадцатого ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, который за день до свадьбы получил титул герцога Эдинбургского. Они прожили вместе почти 70 лет. Шестого февраля 1952 года, после смерти своего отца, Елизавета стала королевой. Она правит Великобританией уже 69 лет — дольше всех остальных британских монархов. На ее правление пришлись распад Британской империи и ее преобразование в Соединенное Королевство, вступление Великобритании в ЕС, Фолклендская война, Brexit и другие важные события. Елизавета II пережила смену 14 британских премьер-министров, 14 американских президентов и 10 глав сначала СССР, а потом и России.

О мудрости

«Не нужно воспринимать себя слишком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость».

О жизненных трудностях

«Когда жизнь кажется тяжелой, мужественные люди не сдаются и не признают поражение. Они начинают еще решительнее бороться за лучшее будущее».

О мире

«Поддержание мира всегда было самой тяжелой формой лидерства из всех возможных».

О службе (во время речи на свое 21-летие)

«Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, независимо от того, будет она долгой или короткой, будет посвящена службе вам и большой имперской семье, к которой мы все принадлежим».

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Об ожиданиях

«Мне просто больно [все время] улыбаться. Почему от женщин ждут, что они все время должны быть радостными? Если мужчина выглядит серьезным, все автоматически считают, что он серьезный человек, а не несчастный».

О том, как справиться со стрессом

«Нам всем нужно установить правильный баланс между действиями и размышлениями. С таким множеством отвлекающих факторов легко забыть о том, что надо сделать паузу и все обдумать».

О том, почему носит одежду ярких цветов

«Если бы я носила бежевую [одежду], никто бы не знал, кто я такая».

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Кто из британских монархов правил дольше всего? Елизавета II — 69 лет

Королева Виктория — 63 года

Георг III — 59 лет

Об отношениях в королевской семье

«В нашей семье импульсивная и пылкая молодежь восстает против ценностей старшего поколения. Как и во всех нормальных семьях».

О принце Филиппе

«Он был моей силой и опорой все эти годы. И я, и вся его семья, а также эта и многие другие страны обязаны ему настолько многим [...], что трудно и представить».

О своем браке

«Я не думаю, что когда мы поженились, существовало понятие «платиновая годовщина». Никто не знал, что мы проживем так долго».