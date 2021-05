З днем народження, агенте Купер! «Бабель» згадує біографію героя «Твін Пікса»: як він почав робити аудіонотатки, чому хотів працювати в цирку і як потрапив у ФБР. Бонус — рецепт його улюбленого пирога

Девʼятнадцятого квітня 1954 року народився спеціальний агент Дейл Купер, протагоніст серіалу «Твін Пікс». За останні тридцять років він став одним з культових персонажів кінематографу. Але сюжет «Твін Пікса» не розкриває деталі біографії агента Купера, він просто з’являється перед нами дорогою до міста. «Бабель» прочитав велику книжку The Autobiography of F.B.I. Special Agent Dale Cooper: My Life, написану Скоттом Фростом, і розповідає найцікавіше про Дейла Купера — чому йому постійно сняться дивні сни, що за каблучка у нього на пальці та як він ледве не проміняв ФБР на роботу у цирку. Бонус — рецепт улюбленого вишневого пирога Купера з закусочної Double R Diner.