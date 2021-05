С днем рождения, агент Купер! «Бабель» вспоминает биографию героя «Твин Пикса»: как он начал делать аудиозаметки, почему хотел работать в цирке и как попал в ФБР. Бонус — рецепт его любимого пирога

Девятнадцатого апреля 1954 года родился специальный агент Дейл Купер, протагонист сериала «Твин Пикс». За последние тридцать лет он стал одним из культовых персонажей кинематографа. Но сюжет «Твин Пикс» не раскрывает детали биографии агента Купера, он просто появляется перед нами по дороге в город. «Бабель» прочитал большую книгу The Autobiography of FBI Special Agent Dale Cooper: My Life, написанную Скоттом Фростом, и рассказывает самое интересное о Дейле Купере — почему ему постоянно снятся странные сны, что за кольцо у него на пальце и как он едва не променял ФБР на работу в цирке. Бонус — рецепт любимого вишневого пирога Купера из закусочной Double R Diner.