С днем рождения, агент Купер! «Бабель» вспоминает биографию героя «Твин Пикса»: как он начал делать аудиозаметки, почему хотел работать в цирке и как попал в ФБР. Бонус — рецепт его любимого пирога

Twin Peaks

Специальный агент Дейл Купер родился 19 апреля 1954 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Его отец был владельцем типографии. Мать — домохозяйкой. Дейл был вторым ребенком в семье. У него есть старший брат Эммет, однако они почти не общаются. Еще до того, как Дейлу исполнилось тринадцать, Эммет поступил в университет.

В юном возрасте Дейл часто болел и страдал приступами астмы, во время которых видел странные сны. Эту особенность он унаследовал от матери, которая научила его, что «иногда во сне можно увидеть то, чего нельзя увидеть наяву». Несмотря на это, у Дейла было довольно типичное детство. Он учился в квакерской школе — хотя его отец настаивал, что они не квакеры, а скорее унитарианцы. Позже — стал бойскаутом.

Дейл хорошо учился и имел неплохие аналитические способности. Он фиксировал все, что с ним происходит на подаренный отцом магнитофон и с 13 лет проводил различные «расследования». Дейл пытался разоблачить «банду 24 улицы», похитившую велосипед у его друга и соседа Брэдли Шлурмана. В результате банда украла у него магнитофон, потом его вернула полиция. А еще — тестировал навыки прослушивания и пытался записать на магнитофон урок сексуального образования для девочек в «чисто научных целях».

Twin Peaks

В 1968 году парень решил, что хочет стать агентом ФБР, и написал об этом сначала актеру сериала «ФБР» Ефрему Цимбалисту, а затем главе ФБР Эдгару Гуверу. Тот похвалил Дейла за esprit de corps и пригласил в Вашингтон. Там Дейл впервые встретил настоящего специального агента ФБР, который отвел его на полигон. Оказалось, что Дейл разбирается в стрельбе лучше его. «Я предложил ему немного наклониться вперед, чтобы отдача не была такой сильной. Он поблагодарил и попросил не рассказывать о случившемся другим специальным агентам», — вспоминал Дейл.

Купер был убежден, что будет поступать в академию ФБР, однако в последующие несколько лет произошли события, изменившие его мнение. В 1969 году от кровоизлияния в мозг умерла его мать. В 1970-м — утонула его подруга, сестра Брэдли Шлурмана Мария. После этого Купер решил, что «все хорошее или погибает самостоятельно, или его убивают». В сентябре 1970 он сдал последние экзамены в школе и исчез на три года.

Однажды Дейлу приснилась мать — она пришла к нему и положила ему в руку золотое кольцо. От отца Дейл узнал, что оно принадлежало его деду. Мать носила его до свадьбы, но потом ни разу не надевала.

Осенью 1973 года Дейл Купер вернулся в Филадельфию. Опыт, который он получил за это время, «не убедил его в утверждении, что добро может или должно победить зло». Он не собирался поступать в ФБР. Его интересовали «цирк, головоломки и секс».

Дейл хорошо метал ножи и пытался устроиться в цирк. Там ему отказали — владелец объяснил, что сейчас в труппу ищут только бородатую женщину. Вместо этого Дейл поступил в Хаверфордский колледж в пригороде Филадельфии. Он надеялся за время в колледже решить, что хочет делать дальше.

Все изменилось, когда Дейл стал свидетелем убийства. Возвращаясь в общежитие после вечера в баре, он увидел подозрительного мужчину. Дейл решил за ним проследить, но потерял его из виду. Все поиски были напрасными. Однако пройдя несколько улиц, он наткнулся на труп женщины с многочисленными колотыми ранами. После этого инцидента Дейл заболел и попал в лазарет для студентов, несколько дней пролежал в бреду с высокой температурой. Официально у него была вирусная инфекция. Однако у Дейла зародилась идея, что зло действительно реально и в человека может проникнуть Зверь. А то, что произошло с ним, — было борьбой за его душу.

Чтобы проверить свою теорию, Дейл устроился в психиатрическую больницу. Он хотел понять «внутренний мир тех, кто наяву видит кошмарный, самый жуткий сон», и для этого общался с 19-летней Бетти, которая утверждала, что одержима демоном.

Однако в конце концов Дейл пришел к выводу, что «человеческий разум — это terra incognita», а существует ли Зверь и можно ли с ним бороться — неизвестно.

Twin Peaks

В декабре 1974 года Дейл попал на ярмарку вакансий и больше часа провел в отделе ФБР. Он познакомился со специальным агентом Уиндомом Эрлом, и после разговора с ним понял, что его попытки понять природу зла «подменяли реальную борьбу со злом».

Дейл снова решил поступать в академию ФБР, однако туда принимали только с 21 года. Купер снова исчез, но летом 1977 года вернулся и сдал экзамены. В сентябре он принес официальную присягу в Квантико. Через несколько месяцев, в декабре 1977 года, Дейл завершил подготовку и получил звание «специального агента ФБР».

Любимый пирог Дейла Купера. Ингредиенты для начинки: 150 г вишневого варенья

150 г сахарной пудры

1,5 столовой ложки кукурузной муки

3 столовые ложки воды или бурбона

1,25 килограмма черешни без косточек

1 большой желток, смешанный с 1 столовой ложкой воды для глазирования

1 столовая ложка сахарного песка

Для теста: 450 г пшеничной муки

50 г молотого миндаля

100 г сахарной пудры

щепотка морской соли

250 г несоленого сливочного масла

1 большое яйцо

0,5 чайной ложки ванили

5 столовых ложек воды

Способ приготовления: Выложите муку, молотый миндаль, сахарную пудру и соль в большую миску и перемешайте. Добавьте масло. Перетирайте смесь пальцами, пока она не станет похожей на мелкие сухари. Взбейте яйцо с экстрактом ванили и водой. Добавьте жидкость в муку и замесите плотное тесто. Разделите тесто пополам, оберните каждую часть пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на час. Положите варенье и сахар в кастрюлю и помешивая нагревайте на среднем огне, пока сахар не растворится. Доведите до кипения, затем смешайте кукурузную муку с водой или бурбоном и добавьте к смеси. Доведите до кипения и помешивая держите на огне, пока не загустеет. Снимите смесь с огня, добавьте вишню, перемешайте и оставьте до полного остывания. Разогрейте духовку до 200° C. Раскатайте часть теста и выложите его в смазанную маслом форму. Сформируйте основу и бортики. Добавьте вишневую начинку и смажьте верх пирога яичной глазурью. Из оставшегося теста сделайте зигзагообразные полосы. Разложите их поверх пирога, прижимая, чтобы они приклеились к бортикам. Смажьте пирог большим количеством яичной глазури и посыпьте сахаром. Выпекайте около 20 минут, пока корочка не станет золотистой, затем уменьшите температуру до 180° C и выпекайте еще 35—40 минут, пока начинка не закипит, а тесто не станет хрустящим. Перед подачей дайте пирогу остыть.

После выпуска Дейла направили в Питтсбург, где он расследовал особо тяжкие преступления. Он раскрыл похищение ребенка. Потом — начал сталкиваться со все более странными делами. В частности, серией убийств молодых женщин. Купер пришел к выводу, что тот, кто совершил убийства, не мог быть человеком, однако не стал об этом никому рассказывать, потому что «в официальную политику нашего Бюро не входит признание того факта, что зло — это определенная данность, которую мы не способны понять своим умом». Дело так и не раскрыли.

Четвертого апреля 1978 года в Питтсбургском участке появился новый начальник — Уиндом Эрл. Он помнил Купера по ярмарке вакансий, и агенты быстро подружились. Уиндом стал сначала ментором Дейла, а затем напарником. Он приглашал Дейла к себе домой, научил играть в шахматы и познакомил с женой Кэролайн.

Постепенно поведение Уиндома Эрла становилось все более странным. Летом 1978 года Эрл и Купер расследовали убийство человека, которого нашли с отрезанными руками, и Уиндом начал действовать не по протоколам. Вечером 1 августа он позвонил Куперу и назначил ему встречу в «районе с сомнительной репутацией».

В месте, где агенты должны были встретиться, Купер нашел машину Эрла, его кошелек и документы. Но сам агент — загадочно исчез.

Уиндома искали четыре дня. За это время агенты нашли еще один труп с отрезанными руками. Эрл нашелся сам. Третьего августа он неожиданно позвонил Кэролайн, сказав лишь два слова: «Я тону». А на следующий день — вошел в Центральную больницу и упал, потеряв сознание. Придя в себя, агент сказал, что «видел бездну» и нашел там «удивительные вещи», однако позже забыл этот разговор. Расследование убийств, которое длилось четыре месяца, ни к чему не привело.

Некоторое время все было спокойно. В январе 1979 года Дейл решил уйти в отпуск. По совету Эрла он отправился на небольшой остров в Карибском море, но провел там всего несколько дней. На острове Дейл встретил старого шахматиста, когда-то учившего Эрла играть в шахматы, и попросил научить и его. Тот отказался, сказав, что у Дейла «смерть на лице». На следующий день Купер нашел старца повешенным. Встревоженный Купер вернулся в Питтсбург и выяснил, что Кэролайн похитили.

Twin Peaks

Жену Уиндома Эрла искали три месяца и нашли случайно — после того, как ее арестовали за проституцию в нижнем Манхэттене. Кэролайн страдала от героиновой зависимости и не могла вспомнить, что с ней произошло. Дейл проводил много времени с Кэролайн, и со временем у них возникли романтические отношения. Когда Уиндом застал их вместе, он зарезал Кэролайн и серьезно ранил Дейла. После этого его поместили в психушку.

Дейл винил в случившемся себя, однако в конце концов пришел к выводу, что Уиндом Эрл сошел с ума уже давно. Он считал, что именно Уиндом похитил Кэролайн, давал ей наркотики, а затем — позволил ей и Дейлу влюбиться друг в друга, чтобы все разрушить. Дейл решил, что должен сделать все возможное, чтобы Эрл больше никогда не вышел из больницы. Его начальник, Гордон Коул, с этим согласился.

После этого Дейл решил покинуть Питтсбург. Он переехал в Сан-Франциско и шесть лет работал в отделе контрразведки. В 1987-м — ловил наркоторговцев совместно с Управлением по борьбе с наркотиками. Однажды Купер помог разоблачить дантиста, занимавшегося наркоторговлей. Операция была успешной, но Дейл случайно выяснил, что имеет шесть дырок в зубах.

В конце концов Куперу все же пришлось вернуться к расследованию убийств — одним из первых дел стало убийство проститутки Терезы Бэнкс в Дир Мидоу в штате Вашингтон.

Гордон Коул поручил его Куперу, поскольку беспокоился, что ФБР снова может столкнуться с серией убийств, а у региональных агентов нет опыта расследования подобных преступлений. Тогда раскрыть дело не удалось. Но вскоре после этого убийца Терезы снова напал. Двадцать четвертого февраля 1989 года в штате Вашингтон нашли труп молодой женщины, завернутый в полиэтиленовую пленку. Купер отправился в небольшой городок под названием Твин Пикс.