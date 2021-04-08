Вісім років тому померла експремʼєр Великої Британії Маргарет Тетчер. Згадуємо найяскравіші цитати Залізної леді — про Росію, соціалізм і керівництво країною

Про дитинство

«У 1935 році, коли мені було 10 років, на одному з сімейних свят мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту, і я відповіла, що збираюся вступити на індійську цивільну службу, інакше кажучи, увійти в еліту [...], яка справедливо керує субконтинентом. Мій батько, який вирізнявся проникливістю, саркастично зауважив, що до того часу, коли я виросту, можливо, вже не буде ніякої індійської цивільної служби. Виявилося, що він мав рацію. Замість цього мені довелося зайнятися британською політикою».

Про посаду премʼєр-міністра (до того, як сама ним стала)

«За моє життя жодна жінка не зможе обійняти пост премʼєр-міністра і міністра закордонних справ — ці два найважливіших пости. Але хай там що, я б не хотіла стати премʼєр-міністром. Цій роботі треба віддаватися на всі 100 відсотків».

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Що потрібно знати про Маргарет Тетчер Маргарет Тетчер (у дівоцтві — Робертс) народилася 13 жовтня 1925 року у Грантемі. Її батько був методистським пастором. Мати — кравчинею. Маргарет навчалася у Школі для дівчаток Кестевена і Грантема, потім вступила в Оксфордський університет, де отримала ступінь бакалавра природничих наук. Після випуску працювала хіміком у компанії BX Plastics. У 1950 році Тетчер вперше висунула свою кандидатуру на виборах до парламенту, однак із першого разу туди не пройшла. Вона вийшла заміж за бізнесмена Деніса Тетчера та отримала юридичну освіту. У 1959 році їй все-таки вдалося потрапити в парламент. Вона стала заступником міністра з пенсійного забезпечення та соціального страхування. Згодом — міністром з освіти і науки. Після поразки Консервативної партії на виборах 1974 року Тетчер очолила опозицію, а в 1979-му стала першою жінкою-премʼєром Великої Британії. Тетчер керувала країною майже 12 років. Вона боролася з дефіцитом бюджету — її жорстка економічна політика отримала назву «тетчеризм», виступала проти членства Великої Британії в ЄС, підтримувала тісні відносини із США та боролася з соціалізмом, за що преса прозвала її Залізною леді. А ще — почала війну з Аргентиною за Фолклендські острови. У 1990 році через незгоди в Консервативній партії Тетчер подала у відставку.

Про компроміси

«Консенсус — це процес відмови від усіх переконань, принципів, цінностей і політики в пошуках чогось, у що ніхто не вірить, але проти чого ніхто не заперечує. Це процес замовчування проблем, які потрібно вирішити, просто тому, що ви не можете досягти домовленості. Якої великої мети можна досягти під гаслом «Я виступаю за консенсус»?».

Про соціалізм

«Соціалісти кричать: “Влада людям!”, і піднімають стиснутий кулак. Всі ми знаємо, що насправді це означає влада над людьми, влада держави».

Про Росію

«Росіяни націлилися на світове панування та стрімко накопичують кошти, необхідні, щоб стати наймогутнішою імперською державою, яку будь-коли бачив світ. [...] Вони обрали гармати замість масла, тоді як для нас майже все важливіше за гармати».

Про економіку

«Ніхто б і не памʼятав про «доброго самаритянина», якби він мав лише добрі наміри. Він також мав і гроші».

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Про заклики змінити економічну політику

«Для тих, хто, затамувавши подих, чекав фрази про розворот на 180 градусів, яку так любить преса, я можу сказати: розвертайтеся самі, якщо хочете. Леді розвернути себе не дозволить».

Про індивідуалізм

«Що є реальною рушійною силою суспільства? Це бажання людини робити все можливе для себе і своєї сімʼї. Люди не ходять на роботу заради міністра фінансів. Вони йдуть на роботу заради своєї родини, своїх дітей, щоб піклуватися про своїх батьків... Так суспільство стає кращим, коли мільйони людей вирішують, що вони забезпечать своїм дітям краще життя, ніж було у них».

Про жінок і чоловіків

«Якщо ви хочете, щоб щось було сказано, попросіть чоловіка, а щоб щось було зроблено — жінку».

Про себе з іронією

«Дорогою сюди я проїжджала повз місцевий кінотеатр і зрозуміла, що ви на мене чекаєте, тому що на афіші було написано «Мумія повертається».