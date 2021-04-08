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Восемь лет назад умерла экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Вспоминаем самые яркие цитаты Железной леди — о России, социализме и управлении страной

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:
Восемь лет назад умерла экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Вспоминаем самые яркие цитаты Железной леди — о России, социализме и управлении страной

DANIEL JANIN / Staff / Getty Images

Восьмого апреля 2013 года умерла первая женщина-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Она провела в политике более 30 лет — из них почти 12 была премьером. За это время Тэтчер заслужила репутацию одного из самых жестких политиков. Она внедряла непопулярные экономические и политические реформы, критиковала Европу — Гельмут Коль жаловался, что от Тэтчер у него «болит голова», и боролась против социализма. «Бабель» вспоминает 10 самых ярких цитат Железной леди — о России, социализме, должности премьер-министра и управлении страной.

О детстве

«В 1935 году, когда мне было 10 лет, на одном из семейных праздников меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту, и я ответила, что собираюсь поступить на индийскую гражданскую службу, иными словами, войти в элиту [...], которая справедливо руководит субконтинентом. Мой отец, который отличался проницательностью, саркастически заметил, что к тому времени, когда я вырасту, возможно, уже не будет никакой индийской гражданской службы. Как оказалось, он был прав. Вместо этого мне пришлось заняться британской политикой».

О должности премьер-министра (до того, как сама им стала)

«При моей жизни ни одна женщина не сможет занять посты премьер-министра и министра иностранных дел — эти два самых важных поста. Но как бы то ни было, я бы не хотела стать премьер-министром. Этой работе надо отдаваться на все 100 процентов».

Fairfax Media / Contributor

О компромиссах

«Консенсус — это процесс отказа от всех убеждений, принципов, ценностей и политики в поисках чего-то, во что никто не верит, но против чего никто не возражает. Это процесс замалчивания проблем, которые необходимо решить, просто потому, что вы не можете достичь договоренности. Какой великой цели можно добиться под лозунгом «Я выступаю за консенсус»?».

О социализме

«Социалисты кричат: “Власть людям!”, и поднимают сжатый кулак. Все мы знаем, что на самом деле это значит власть над людьми, власть государства».

О России

«Русские нацелились на мировое господство и стремительно накапливают средства, необходимые для того, чтобы стать самой могущественной имперской державой, которую когда-либо видел мир. [...] Они выбрали пушки вместо масла, тогда как для нас почти все важнее пушек».

Об экономике

«Никто бы и не помнил о «добром самаритянине», если бы у него были только благие намерения. У него также были и деньги».

Georges De Keerle / Contributor / Getty Images

О призывах изменить экономическую политику

«Для тех, кто с замиранием ждал фразы о развороте на 180 градусов, которую так любит пресса, я могу сказать: разворачивайтесь сами, если хотите. Леди развернуть себя не позволит».

Об индивидуализме

«Что является реальной движущей силой общества? Это желание человека делать все возможное для себя и своей семьи. Люди не ходят на работу ради министра финансов. Они идут на работу ради своей семьи, ради своих детей, чтобы заботиться о своих родителях... Так общество становится лучше, когда миллионы людей решают, что они обеспечат своим детям лучшую жизнь, чем была у них».

О женщинах и мужчинах

«Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, попросите мужчину, а чтобы что-то было сделано — женщину».

О себе с иронией

«По дороге сюда я проезжала мимо местного кинотеатра и поняла, что вы меня ждете, потому что на афише было написано «Мумия возвращается».

Manchester Daily Express / Contributor / Getty Images

Источники:

1. Маргарет Тэтчер. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. 2002 год. 

2. Жан Луи Тьерио. Маргарет Тэтчер. 2010 год. 

3. Гельмут Коль. Воспоминания: 1930—1982 гг.. 2004 год.

4. Маргарет Тэтчер. Интервью для London Weekend Television. 1983 год. 

5. Маргарет Тэтчер. Выступление на конференции Национального союза Гильдии горожанок. 1965 год. 

6. Маргарет Тэтчер. Выступление на съезде Консервативной партии 10 октября 1980 года.

7. Маргарет Тэтчер. Выступление на митинге Консервативной партии в Плимуте. 2001 год.

Автор:
Яна Собецкая
Редактор:
Дмитрий Раевский
Теги:
Маргарет Тэтчер
Россия
Великобритания

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