Восемь лет назад умерла экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Вспоминаем самые яркие цитаты Железной леди — о России, социализме и управлении страной

О детстве

«В 1935 году, когда мне было 10 лет, на одном из семейных праздников меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту, и я ответила, что собираюсь поступить на индийскую гражданскую службу, иными словами, войти в элиту [...], которая справедливо руководит субконтинентом. Мой отец, который отличался проницательностью, саркастически заметил, что к тому времени, когда я вырасту, возможно, уже не будет никакой индийской гражданской службы. Как оказалось, он был прав. Вместо этого мне пришлось заняться британской политикой».

О должности премьер-министра (до того, как сама им стала)

«При моей жизни ни одна женщина не сможет занять посты премьер-министра и министра иностранных дел — эти два самых важных поста. Но как бы то ни было, я бы не хотела стать премьер-министром. Этой работе надо отдаваться на все 100 процентов».

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Что нужно знать о Маргарет Тэтчер Маргарет Тэтчер (в девичестве — Робертс) родилась 13 октября 1925 в Грантеме. Ее отец был методистским пастором. Мать — портнихой. Маргарет училась в Школе для девочек Кестевена и Грантема, потом поступила в Оксфордский университет, где получила степень бакалавра естественных наук. После выпуска работала химиком в компании BX Plastics. В 1950 году Тэтчер впервые выдвинула свою кандидатуру на выборах в парламент, однако с первого раза туда не прошла. Она вышла замуж за бизнесмена Дениса Тэтчера, получила юридическое образование. В 1959 году ей все же удалось попасть в парламент. Она стала заместителем министра по пенсионному обеспечению и социальному страхованию. Потом — министром образования и науки. После поражения Консервативной партии на выборах 1974 года Тэтчер возглавила оппозицию, а в 1979-м стала первой женщиной-премьером Великобритании. Тэтчер руководила страной почти 12 лет. Она боролась с дефицитом бюджета — ее жесткая экономическая политика получила название «тэтчеризм», выступала против членства Великобритании в ЕС, поддерживала тесные отношения с США и боролась с социализмом, за что пресса прозвала ее Железной леди. А еще — начала войну с Аргентиной за Фолклендские острова. В 1990 году из-за разногласий в Консервативной партии Тэтчер подала в отставку.

О компромиссах

«Консенсус — это процесс отказа от всех убеждений, принципов, ценностей и политики в поисках чего-то, во что никто не верит, но против чего никто не возражает. Это процесс замалчивания проблем, которые необходимо решить, просто потому, что вы не можете достичь договоренности. Какой великой цели можно добиться под лозунгом «Я выступаю за консенсус»?».

О социализме

«Социалисты кричат: “Власть людям!”, и поднимают сжатый кулак. Все мы знаем, что на самом деле это значит власть над людьми, власть государства».

О России

«Русские нацелились на мировое господство и стремительно накапливают средства, необходимые для того, чтобы стать самой могущественной имперской державой, которую когда-либо видел мир. [...] Они выбрали пушки вместо масла, тогда как для нас почти все важнее пушек».

Об экономике

«Никто бы и не помнил о «добром самаритянине», если бы у него были только благие намерения. У него также были и деньги».

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О призывах изменить экономическую политику

«Для тех, кто с замиранием ждал фразы о развороте на 180 градусов, которую так любит пресса, я могу сказать: разворачивайтесь сами, если хотите. Леди развернуть себя не позволит».

Об индивидуализме

«Что является реальной движущей силой общества? Это желание человека делать все возможное для себя и своей семьи. Люди не ходят на работу ради министра финансов. Они идут на работу ради своей семьи, ради своих детей, чтобы заботиться о своих родителях... Так общество становится лучше, когда миллионы людей решают, что они обеспечат своим детям лучшую жизнь, чем была у них».

О женщинах и мужчинах

«Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, попросите мужчину, а чтобы что-то было сделано — женщину».

О себе с иронией

«По дороге сюда я проезжала мимо местного кинотеатра и поняла, что вы меня ждете, потому что на афише было написано «Мумия возвращается».