Україна хоче, щоб її не розлучали з Молдовою на шляху до ЄС. Але Києву не вистачає реформ, голосів у парламенті й часу. Що відбувається з нашою євроінтеграцією — пояснюємо простою мовою

Переговори з Угорщиною, схоже, зрушили з місця. Але попереду — не менш складна розмова про місце українського агросектора в Євросоюзі

До листопадового звіту Єврокомісії Україна підійшла з найбільшим прогресом від початку переговорів: за чотири місяці відкрила чотири із шести кластерів, а Єврокомісія визнала готовими до відкриття ще два. Як сказала на брифінгу для журналістів посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, переговори нарешті «перестали бути суто теоретичними». Останній великий крок відбувся 13 жовтня — тоді Рада ЄС у Люксембурзі відкрила переговори для України й Молдови за двома новими кластерами — «Внутрішній ринок» і «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Українську делегацію на міжурядовій конференції цього разу очолив віцепрем’єр Всеволод Ченцов, який змінив на цій посаді Тараса Качку.

Четверта міжурядова конференція Україна — ЄС, на якій нам офіційно відкрили переговори про вступ ще за двома кластерами, Люксембург, 13 жовтня 2026 року. Mission of Ukraine to the EU / Facebook Брифінг за підсумками конференції. На фото зліва направо — віцепрем’єр-міністр України Всеволод Ченцов, представник Ірландії, яка нині головує в Раді ЄС, Томас Бірн та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Юлія Гира / «Бабель» Четверта міжурядова конференція Україна — ЄС, на якій нам офіційно відкрили переговори про вступ ще за двома кластерами, Люксембург, 13 жовтня 2026 року. Брифінг за підсумками конференції. На фото зліва направо — віцепрем’єр-міністр України Всеволод Ченцов, представник Ірландії, яка нині головує в Раді ЄС, Томас Бірн та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Mission of Ukraine to the EU / Facebook; Юлія Гира / «Бабель»

«Сьогодні — ще один супервівторок», — сказав Ченцов 13 жовтня в Люксембурзі за підсумками міжурядової конференції. Відтепер Україна має чотири із шести відкритих кластерів. А єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наступного дня замінила на своїй «стіні розширення ЄС» 17 червоних магнітів на жовті. Кожен магніт означав окремий переговорний розділ, за яким Україна тепер може офіційно почати переговори, — від правил спільного ринку до підтримки бізнесу.

Ще за кілька днів до зустрічі в Люксембурзі рішення про відкриття кластерів залежало від Угорщини. Будапешт пов’язував підтримку євроінтеграції Києва з розширенням прав угорської національної меншини в Україні. Дванадцятого жовтня Верховна Рада ухвалила відповідний закон, а Володимир Зеленський його підписав. Документ розширив можливості навчання мовами національних меншин, зокрема угорською, у школах.

Однак два кластери ще не відкриті. Це Кластер 4 «Зелений порядок денний і стале сполучення», до якого входять енергетика, транспорт і довкілля, і Кластер 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Спочатку держави ЄС мають погодити результати перевірки українського законодавства в цих сферах. На засіданнях робочої групи Ради ЄС 20 і 27 жовтня Угорщина відмовилася це зробити. Українська сторона, однак, не називає це новим вето. Третього листопада посол України в ЄС Тарас Качка в інтерв’ю Euronews пояснив, що Будапешт попросив додатковий час, щоб вивчити кілька сотень сторінок документів. «Немає жодних суттєвих вимог, розбіжностей чи занепокоєнь», — запевнив Качка.

Посол України в ЄС Тарас Качка та єврокомісарка Марта Кос, 4 листопада 2026 року. Качка зазначив, що головна оцінка для України полягає в тому, що попри повномасштабну війну та щоденні російські атаки, рівень готовності країни до вступу в ЄС зростає щороку. Facebook / Taras Kachka

ЄС і Україна розраховують відкрити останні два кластери до кінця 2026 року. Такий орієнтир Єврокомісія заклала в дорожню карту для Києва. «Україна залишається серед чотирьох лідерів процесу розширення. І те, що вона зберігає темп реформ на п’ятому році війни, під час такої неймовірної ескалації, — це саме по собі вражає. Не варто цього недооцінювати», — сказала посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова .

Найбільше запитань у Брюсселю — до того, як Україна змінює суди, прокуратуру й антикорупційну систему

Єврокомісія оцінювала Україну за період з вересня 2025-го до вересня 2026 року. Вона дивилася не лише на кількість ухвалених законів, а й на те, чи працюють нові правила та інституції і чи виконала українська влада торішні рекомендації ЄК.

Де Україна просунулася за рік Митниця. Україна призначила нового керівника Державної митної служби після відкритого конкурсу, просунулася з новим Митним кодексом і затвердила план цифрового розвитку митниці до 2030 року. Кількість підприємств зі статусом авторизованого економічного оператора зросла зі 100 до 130. Енергетика. Україна наблизила свої правила до європейських, поліпшила корпоративне управління державних енергетичних компаній і спростила дозволи для інвестицій у відновлювану енергетику. Цифровізація. Україна приєдналася до європейської зони «Роумінг як вдома», просунулася із цифровою ідентифікацією та посилила захист цифрових систем. Фінанси, податки й освіта. Україна наблизила банківське регулювання до європейського, змінила правила щодо ПДВ та акцизів і ухвалила закон про академічну доброчесність.

Голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе називає позитивну оцінку Єврокомісії «черговим додатковим авансом». Якщо читати весь звіт, а не лише його загальні висновки, фактично з розділу в розділ переходить зауваження про невиконані торішніх рекомендації, каже вона.

Найбільше запитань у Брюсселя — до верховенства права. Єврокомісія вважає, що Україна мало просунулася в судовій реформі, досі не завершила добір суддів і не виконала рекомендацій щодо прозорого добору прокурорів. Зокрема, Київ має чітко визначити процедуру призначення і звільнення генерального прокурора, припинити призначати прокурорів без конкурсу, прозоро обирати керівників прокуратури і незалежно перевіряти кандидатів до Верховного Суду.

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Окрема частина проблем — антикорупційна система. Єврокомісія визнає, що спеціалізовані антикорупційні органи загалом працюють незалежно й ефективно. Але гучне розслідування — це лише початок. Брюссель хоче бачити, що справи доходять до суду, а винні отримують вироки.

Єврокомісія також звернула увагу, що український парламент повільно ухвалював євроінтеграційні закони. Після зміни уряду в липні темп голосувань зріс — це в розмові з «Бабелем» підтвердив європейський дипломат, який побажав залишитися анонімним. Однак Верховній Раді ще потрібно ухвалити низку законів, щоб виконати рекомендації Брюсселю. Климпуш-Цинцадзе вважає, що уряд досі не налагодив системної співпраці з парламентом. Кабміну доводиться домовлятися не лише з профільними комітетами, але й з різними політичними силами, адже формальна монобільшість уже не забезпечує потрібної кількості голосів.

«Вона є на папері, але де-факто не існує», — каже Климпуш-Цинцадзе.

Народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе, 24 жовтня 2026 року. За її словами, cамого лише аргументу про те, що Україна платить надзвичайно високу ціну за безпеку Європи, недостатньо для вступу до ЄС. Це процес, заснований на досягненнях, якості реформ і виконанні взятих на себе зобов’язань. Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook

Єврокомісія дає Києву ще один шанс прискоритися

Щоб допомогти Україні швидше виконати умови вступу, Єврокомісія створила спільну робочу групу з українським урядом — (FEAT) Task force. Українську сторону представляють прем’єр-міністр Сергій Корецький, віцепрем’єр з євроінтеграції Всеволод Ченцов, міністр юстиції та інші представники урядових структур. Єврокомісарка Марта Кос координує роботу групи з боку Єврокомісії. Група має допомогти Україні виконати проміжні критерії першого кластера — насамперед у тому, шо стосується судової реформи, прокуратури, антикорупційної системи, захисту прав людини і боротьби з організованою злочинністю.

Єврокомісія має оцінити цей прогрес у спеціальному звіті — Interim Benchmark Assessment Report, або IBAR. Раніше «Бабель» детально пояснював, що таке IBAR і чому від цієї оцінки залежить подальший рух України до ЄС.

Поки Україна не виконає проміжних умов і не отримає позитивної оцінки Єврокомісії, вона не зможе перейти до наступного етапу переговорів — попередньо закривати окремі розділи. «Є великі амбіції зробити це вже навесні наступного року. Побачимо, чи вдасться», — сказала посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова тримає звіт Єврокомісії про розширення за 2026 рік. Katarina Mathernova / Facebook

Така сама робоча група раніше допомагала Молдові й Чорногорії. Тепер Єврокомісія хоче, щоб Україна теж використала цей механізм.

У дорожній карті на 2027 рік Єврокомісія передбачила, що Україна може почати попередньо закривати переговорні розділи. Дипломат ЄС, обізнаний із цим питанням, уточнив «Бабелю», що Україна може закрити сім розділів, тоді як Молдова — 25.

«Це морально неправильно». Чому Молдова вже випереджає Україну

Україна й Молдова отримали статус кандидатів на вступ до ЄС в один день у 2022 році і досі разом відкривали переговорні кластери. Але вже в наступному році можуть рухатися з дуже різною швидкістю. Шістнадцятого жовтня на саміті Європейської Ради в Брюсселі Володимир Зеленський попросив європейських лідерів не розділяти дві країни на шляху до членства в ЄС. «Я сподіваюся, цього не станеться. Це морально неправильно», — сказав він.