Будапешт знову блокує нам шлях до ЄС. Але головна проблема попереду: Єврокомісія перевірить українські реформи — і від її оцінки залежить, чи не зависнуть переговори на десятиліття

Ранок 14 липня у Брюсселі. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос називає цей день «супервівторком» У будівлі Ради ЄС вона і представник Ірландії, яка головує в Раді, вітають українського віцепремʼєра Тараса Качку. Україні цього дня офіційно відкривають шостий переговорний кластер — «Зовнішні відносини». Та водночас стає зрозуміло, що швидкого прориву за іншими напрямами не буде. Для Качки це був останній день на посаді: за кілька годин у Києві Верховна Рада проголосувала за відставку українського уряду.

Україна планувала літом відкрити всі шість кластерів, але нам (знову) завадила Угорщина. Перемовини відклали до вересня

Пʼятнадцятого червня Рада ЄС офіційно відкрила для України перший переговорний кластер — «Основи» (Fundamentals). Він охоплює те, на чому ЄС будує свою систему: верховенство права, незалежність судів, боротьбу з корупцією, права людини та роботу демократичних інституцій. Український віцепрем’єр Качка і єврокомісарка Кос вважали цілком реалістичним відкрити й решту кластерів до кінця літа — адже Україна виконала для цього всі умови.

24 червня Марта Кос напередодні Конференції з питань відновлення України в Гданську наголосила на незворотності євроінтеграції України. На фото вона з першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики України Денисом Шмигалем. X (Twitter) / «Бабель»

Однак до літнього дедлайну Рада ЄС дала зелене світло лише шостому кластеру «Зовнішні відносини». Джерела «Бабеля» в дипломатичних колах ЄС кажуть, що це один з найменших і найпростіших блоків для України в усій переговорній системі.

Наступні кластери, які мають відкрити, — кластер 2 «Внутрішній ринок» і кластер 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток» — заблокувала Угорщина. На засіданнях робочої групи Ради ЄС у Брюсселі 17 і 22 липня посли країн ЄС намагалися переконати угорців зняти вето. Однак Будапешт не змінив своєї позиції. Угорський премʼєр Петер Мадяр аргументує це вето так: якщо Україна швидко вступить до Євросоюзу, це буде нечесно стосовно країн Західних Балкан, які почали інтегруватися до ЄС значно раніше. Вето Угорщини залишиться щонайменше до вересня, тому що європейські посадовці йдуть на канікули.