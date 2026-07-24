Будапешт знову блокує нам шлях до ЄС. Але головна проблема попереду: Єврокомісія перевірить українські реформи — і від її оцінки залежить, чи не зависнуть переговори на десятиліття

Ранок 14 липня у Брюсселі. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос називає цей день «супервівторком» У будівлі Ради ЄС вона і представник Ірландії, яка головує в Раді, вітають українського віцепремʼєра Тараса Качку. Україні цього дня офіційно відкривають шостий переговорний кластер — «Зовнішні відносини». Та водночас стає зрозуміло, що швидкого прориву за іншими напрямами не буде. Для Качки це був останній день на посаді: за кілька годин у Києві Верховна Рада проголосувала за відставку українського уряду.
Україна планувала літом відкрити всі шість кластерів, але нам (знову) завадила Угорщина. Перемовини відклали до вересня
Пʼятнадцятого червня Рада ЄС офіційно відкрила для України перший переговорний кластер — «Основи» (Fundamentals). Він охоплює те, на чому ЄС будує свою систему: верховенство права, незалежність судів, боротьбу з корупцією, права людини та роботу демократичних інституцій. Український віцепрем’єр Качка і єврокомісарка Кос вважали цілком реалістичним відкрити й решту кластерів до кінця літа — адже Україна виконала для цього всі умови.
Однак до літнього дедлайну Рада ЄС дала зелене світло лише шостому кластеру «Зовнішні відносини». Джерела «Бабеля» в дипломатичних колах ЄС кажуть, що це один з найменших і найпростіших блоків для України в усій переговорній системі.
Наступні кластери, які мають відкрити, — кластер 2 «Внутрішній ринок» і кластер 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток» — заблокувала Угорщина. На засіданнях робочої групи Ради ЄС у Брюсселі 17 і 22 липня посли країн ЄС намагалися переконати угорців зняти вето. Однак Будапешт не змінив своєї позиції. Угорський премʼєр Петер Мадяр аргументує це вето так: якщо Україна швидко вступить до Євросоюзу, це буде нечесно стосовно країн Західних Балкан, які почали інтегруватися до ЄС значно раніше. Вето Угорщини залишиться щонайменше до вересня, тому що європейські посадовці йдуть на канікули.
Головне випробування — не відкрити кластер, а довести, що реформи працюють
Після відкриття першого кластера Єврокомісія проаналізує, чи виконала країна-кандидат базові вимоги, присвячені верховенству права. Тобто чи втручаються політики в роботу антикорупційних органів, чи є реальні результати розслідувань і вироків у корупційних справах, чи працюють демократичні інституції.
Саме тут Єврокомісія готує IBAR — звіт про виконання цих проміжних вимог. Відбувається це так: генеральний директорат Єврокомісії з питань розширення і східного сусідства (DG ENEST) вивчає українське законодавство, перевіряє практичні результати реформ і готує проєкт звіту. Керує цим процесом єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
Підготовку України координує віцепремʼєр-міністр з питань євроінтеграції, однак процес охоплює кілька відомств. Міністерство юстиції відповідає за гармонізацію законодавства і судову реформу, тоді як МВС — за реформу правоохоронних органів, протидію організованій злочинності та управління державним кордоном. Окрему увагу ЄС приділяє роботі антикорупційної інфраструктури — НАБУ, САП, ВАКС і НАЗК. Для Брюсселю саме їхня незалежність й ефективність є одним з головних показників, чи справді Україна бореться с корупцією.
Жоден переговорний кластер не можна закрити, доки країна не отримає позитивну оцінку в IBAR.
Чорногорія чекала на позитивну оцінку IBAR понад десять років. Для України це приклад, як робити не варто
Приклад того, що переговори з ЄС можуть затягнутися на роки, — Чорногорія. Вона почала переговори про вступ ще у 2012 році та довго вважалася одним з лідерів серед країн Західних Балкан. Але через проблеми із судовою системою, корупцією та організованою злочинністю переговори затягнулись, а у 2018 процес зупинився на тому, що країна не виконала вимоги у сфері верховенства права — ті самі з першого кластера.
Лише в червні 2024 року ЄС підтвердив, що Чорногорія виконала проміжні вимоги (IBAR) і може почати закривати окремі переговорні розділи.
Для України це важливий приклад, але є й інші. Албанія розпочала перемовини про вступ у 2022 році й поступово відкрила всі шість кластерів. Уже в травні 2026 року ЄС підтвердив виконання IBAR. Переговори можуть рухатися швидко або роками стояти на місці — залежно від того, чи виконує країна вимоги, чи є результати реформ і чи підтримують її всі держави ЄС.