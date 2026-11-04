Розбираємо справу Сенс Банку. Нардепи Ярослав Железняк та Данило Гетманцев перетворили боротьбу з корупцією в банку на реаліті-шоу — і в цьому шоу мало реаліті. Заключний матеріал серії

Джерела, які ми використали (окрім відкритих) Розгорнутий письмовий коментар НБУ (в тому числі розгорнуті письмові відповіді на десятки уточнювальних запитань). Документи чотирьох відомств, які вивчали роботу грального ринку (в тому числі правоохоронних). Документи Сенс Банку (деякі наведені в цьому матеріалі). Відповіді Сенс Банку на запити «Бабеля». Коментарі of the record двох людей, які безпосередньо знайомі з деталями роботи Сенс Банку після націоналізації, які ми змогли підтвердити документами, запитами або даними з відкритих джерел. У листопаді 2026 року виповнюється рік з того дня, як парламентська ТСК почала розбирати справу Сенс Банку. За цей рік її відвідали десятки свідків. Комісія почала працювати після перших плівок НАБУ у справі «Мідас», вона розбирала «плівки Міндіча», а потім плівки НАБУ «Форрест Гамп». Покази давали народні депутати, міністри та їхні заступники, голова Нацбанку Андрій Пишний та члени його команди, і навіть два колишніх керівники банку, які потім опинилися під слідством. Сюжетів, які вони обговорювали, «Бабелю» вистачило на три великих матеріали, а голові ТСК Ярославу Железняку — на серію випусків влогу «Залізний нардеп», за мотивами слухань його ж комісії. Розбираючи справу Сенс Банку, ми не могли не помітити, що заяви народних депутатів, які входять до ТСК, погано узгоджуються з фактами справи — або не узгоджуються зовсім. Данило Гетманцев і Ярослав Железняк вибудовують картину подій у банку, яку можна описати так: високі чиновники (у тому числі голова НБУ Андрій Пишний) хотіли використати банк у своїх корупційних цілях, а саме — покривати нелегальні операції онлайн-казино. Для цього вони завели в банк спочатку свого СЕО, а потім «смотрящого». Вони також усунули незручну наглядову раду банку та поставили керовану. Після цього через банк почали відмивати гроші та провели заставу за корупціонера, колишнього міністра Германа Галущенка. Переконливість такої картини зумовлена тим, що вона є простою та частково базується на правді. Однак детальної перевірки вона не витримує. Щоб показати, чому саме не витримує, нам доведеться спочатку детально описати, що відбувалося в банку після націоналізації. Що відбувалося в Сенс Банку після націоналізації: встановлюємо хронологію подій та розглядаємо декілька версій Історію Сенс Банку неможливо розповісти, не згадавши про голову ОП Андрія Єрмака та стратегію його керівництва, яка полягала в тому, щоб розставляти лояльних людей на ключові посади в масштабах країни. До вересня 2024 року одним з його заступників працював Ростислав Шурма — в ОП він відповідав за економічний блок, у тому числі за фінансовий сектор. Саме це ми маємо на увазі, коли називаємо його «куратором». Серед інших своїх повноважень Ростислав Шурма мав важіль впливу на державні банки. Він був представником президента у важливій комісії — тій, що визначає незалежних членів їхніх наглядових рад. «Бабель» Держава націоналізувала банк у кілька кроків, за три дні: з 20 по 22 липня 2023 року. Він перейшов до нового власника — Міністерства фінансів. У банку одразу з’явились дві вищі ланки управління — нова наглядова рада та нова рада директорів. Вони складалися з людей, які до того в Сенс Банку не працювали. Як незалежний член наглядову раду очолив турецький фінансист Шевкі Аджунер. До великої війни він був головою ЄБРР Україна та наглядових рад двох великих державних компаній, «Укрзалізниці» та «Укренерго», тож розумів водночас і банківську справу, і українські реалії. Шевкі Аджунер, як і всі інші члени ради, прийшов на посаду без стандартного багаторівневого конкурсу — тому що перша наглядова рада була перехідною. У новій ролі Шевкі Аджунер очолив ключовий комітет банку — комітет з призначень. Саме цей комітет далі відбирав кандидатів на всі основні посади в банку. Найважливішим конкурсом, який він провів до кінця 2023 року, був відбір людини на вакантну позицію СЕО банку.

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма. Пресслужба Офісу президента України Голова наглядової ради Сенс Банку Шевкі Аджунер (у центрі). Sense Bank﻿ / Facebook Голова правління Сенс Банку Олексій Ступак (зліва). Sense Bank﻿ / Facebook Заступник керівника ОП Ростислав Шурма. Голова наглядової ради Сенс Банку Шевкі Аджунер (у центрі). Голова правління Сенс Банку Олексій Ступак (зліва). Пресслужба Офісу президента України; Sense Bank﻿ / Facebook

Комітет розглянув кілька десятків кандидатів та врешті зупинився на кандидатурі Олексія Ступака. Ступак працював у банку з 2019 року. Вже під час великої війни, але до націоналізації він пів року входив до правління банку — тож добре розумів процеси всередині. Серед аргументів за його призначення була «м’якість» переходу банку від колишніх власників до держави. Крім того, Олексій Ступак перетинався з двома членами вже існуючого правління банку, тому що працював із ними раніше в інших банках. Те, що Олексій Ступак мав відношення до таємної структури управління колишніх власників, на той момент відомо не було. Ще однією людиною, яку Шевкі Аджунер привів у банк, був бізнесмен Василь Веселий. Веселий став радником наглядової ради. Як пояснив комісії Шевкі Аджунер, той мав відповідати за зв’язки з урядом — тобто власником банку. На засіданні комітету з призначень Аджунер зазначив, що від радника на цій ролі очікується «високий рівень комунікації у політичному контексті роботи наглядової ради». Сторінки з протоколу № 8 засідання комітету з призначень при наглядовій раді Сенс Банку (23 березня 2024 року). «Бабель» Шевкі Аджунер запропонував найняти Василя Веселого в штат із зарплатою 230 тисяч гривень на місяць, але інший член комітету наполіг на тому, щоб укласти з ним договір «радника» з випробувальним терміном, а зарплату встановити на рівні 150 тисяч гривень на місяць. «Бабель» Сторінки з протоколу № 8 засідання комітету з призначень при наглядовій раді Сенс Банку (23 березня 2024 року). Шевкі Аджунер запропонував найняти Василя Веселого в штат із зарплатою 230 тисяч гривень на місяць, але інший член комітету наполіг на тому, щоб укласти з ним договір «радника» з випробувальним терміном, а зарплату встановити на рівні 150 тисяч гривень на місяць. «Бабель» Яким був «політичний контекст» роботи наглядової ради Аджунера, і в чому саме мав допомагати Василь Веселий? Можливо, наглядова рада виконувала вказівки ОП та готувала банк до приватизації, в якій новий власник був би визначений наперед. Можливо, навпаки — вона опиралася ОП та намагалась підготувати банк для прозорої приватизації. Можливо, претензії до банку мали бізнесмени з політичним впливом, яким заборгували великі суми попередні власники. Обговорювати ці версії ми можемо лише гіпотетично, оскільки на користь жодної немає прямих доказів. Однак частина політичного контексту нам зрозуміла добре — з законодавства, публічної звітності банку та коментарів НБУ. Влітку 2024 спливав «перехідний період» після націоналізації. Для Шевкі Аджунера це означало, що наглядова рада під його керівництвом стане неправомочною. Щоб цього не сталося — уряд мав відкрити конкурс та найняти ще бодай одного члена. Для цього Міністерство фінансів мало отримати зелене світло від Офісу президента. Інакше Шевкі Аджунер де-факто втрачав роботу. За однією з версій, Василь Веселий мав допомогти йому зберегти роботу, використавши власні зв’язки в ОП. Врешті надії Шевкі Аджунера не справдилися: рівно через рік після націоналізації його наглядова рада стала неправомочною: 22 липня 2024 року в банку, по суті, зникла вища ланка корпоративного управління. Те, що це може відбутися, було зрозуміло заздалегідь усім зацікавленим сторонам: Офісу президента, Міністерству фінансів, Національному банку і самій наглядовій раді. Вірогідно, зробити так, щоб повноваження першої наглядової ради продовжилися, було можливо — але цього не сталося. Замість цього власник банку (уряд в особі Мінфіну) почав «перезавантажувати» наглядову з нуля. Унаслідок цього в банку став на паузу щонайменше один великий зовнішній аудит, який на той момент проводила компанія PwC, — аудитор перевіряв, чи прозоро банк встановлював тарифи для грального бізнесу. Чому це відбулося? Ми не можемо відповісти на це питання абсолютно точно, але схиляємось до однієї версії. Саме на цей період припало вигнання Ростислава Шурми з Офісу президента за корупційну оборудку в енергетиці. На початку серпня з’явилися перші повідомлення про те, що він розкрадав державні кошти, а в середині серпня видання Bihus.Info випустило про нього велике розслідування. На початку вересня Ростислав Шурма пішов з ОП, а ще через два місяці Ірина Мудра замінила його в «банківській» конкурсній комісії як представниця президента. Тож у серпні 2024 року Міністерство фінансів затвердило HR-компанію, яка мала шукати кандидатів у нову наглядову раду. Члени ради Шевкі Аджунера потенційно могли зберегти частку своїх повноважень та працювати в комітетах банку, але Мінфін заблокував це окремим наказом. Сам Шевкі Аджунер хотів потрапити до наступного складу наглядової ради та подавав документи, але його кандидатуру комісія Ірини Мудрої не розглянула. Відбір та затвердження наглядової ради державного банку проводять в шість етапів, вони займають багато часу. У випадку Сенс Банку його наглядова рада не працювала 14 місяців та знову стала правомочною тільки на початку жовтня 2025 року. На першому засіданні нова наглядова рада обрала головою Миколу Гладишенка. На період роботи першої Наглядової ради припала велика чистка ринку грального бізнесу. Одним з ключових учасників ринку була компанія «Даймонд Пей». Вона проводила платежі для онлайн-казино та обслуговувалась в багатьох банках, в тому числі в Сенс Банку. Загалом, банк був майже монополістом на ринку еквайрингу ігрових послуг, тож його заробітками на цьому ринку зацікавився НБУ. Це було необхідно — тому, що після націоналізації банк мав серйозні проблеми з капіталом, і поповнювати його мав саме за рахунок грошей, які він заробляв. В першій половині 2024 року у власників «Даймонд Пей» знайшли російські паспорти, і спільними зусиллями НБУ та ДБР її вивели з ринку, а рахунки заблокували. «Даймонд Пей» зберігала гроші на рахунках щонайменше в п’яти різних банках, великих і малих, і спробувала вивести з них близько мільярда гривень. Для цього вона використала схему з різними судами та судовими виконавцями (ми детально описали її в другому матеріалі нашій серії). За допомогою судового рішення вона вивела гроші з трьох банків, в тому числі 54 мільйони гривень з Сенс Банка — він був змушений виконати рішення суду. Весь цей час НБУ намагався зрозуміти, як Сенс Банк встановлює тарифи та комісії для платіжних систем, що обслуговують онлайн-казино. З’ясувалося, що банк постійно змінював тарифи для грального бізнесу, і визначала їх одна людина на рівні середнього менеджменту. Після внутрішнього аудиту банку цю людину звільнили. Щоб підстрахуватися, Наглядова рада Шевкі Аджунера найняла зовнішнього аудитора PwC, який перевіряв напрямок еквайрингу — але на середині цього процесу втратила правомочність. Тож тарифною політикою знову зайнявся НБУ. В грудні 2024 року він провів в банку позапланову перевірку та дав свої рекомендації. За наступний рік Сенс Банк розробив спеціальну методику розрахунку собівартості таких операцій та уніфікував тарифи. Зараз вони знаходяться на тому ж рівні, що й в інших банків. «Бабель» На цьому пригоди банку не закінчилися. Навесні 2025 року, коли наглядова рада все ще була неправомочною, НБУ викрив у банку сліди таємної структури, яка керувала банком до великої війни. Ми описали цю структуру в попередній серії нашого розбору, тож зараз не будемо детально на ній зупинятися. Але головне викриття нагадаємо: серед людей, які раніше допомагали цій структурі, знайшовся Олексій Ступак — поточний керівник банку. НБУ почав службову перевірку, розіслав запити в правоохоронні органи та став чекати. Це було неприємною новиною, але в цілому могло зіграти на руку державі: це підвищувало її шанси в міжнародному арбітражі. Справа полягала в тому, що весь цей час власник банку (уряд) готувався «відбивати» два позови в міжнародному арбітражі. Позов подала структура Михайла Фрідмана — тобто колишнього власника банку. Сторона Фрідмана наполягала, що до націоналізації банк був зразковою установою, а Україна протиправно його експропріювала, щоб потім використати в брудних оборудках (ми описували один з цих двох позовів в окремому матеріалі). Те, що НБУ викрив у банку таємну структуру, яка експлуатувала банк, було вагомим аргументом на користь України. Тож справи банку складалися не те, щоб ідеально, але й не катастрофічно. Влітку 2026 року, вже за нової наглядової ради, банк потрапив у великий корупційний скандал — «Міндічгейт». Спочатку банк сплив на «плівках Міндіча». Потім, через кілька місяців — на плівках «Форрест Гамп». На «плівках Міндіча» (їх опублікувала «Українська правда») двоє людей узгоджували незалежних кандидатів у перезавантажену наглядову раду. Розмова на плівках відбувалась 12 травня 2025 року, на рік раніше публікації — тобто саме в ті дні, коли комісія Ірини Мудрої формувала остаточний список кандидатів, який мала віддати на підпис премʼєр-міністру. Співрозмовники обговорювали, що в наглядовій раді має бути «5 або 6 наших членів … а в нас по нашій квоті двоє … їх держава подає». Далі про членів ради вони говорили «наші» та «не наші». У медіа цей діалог інтерпретували як корупційну змову — тому що НАБУ ідентифікувало співрозмовників як Василя Веселого та Олександра Цукермана: нібито бізнесмени заводили в наглядову раду своїх людей. Якщо проаналізувати зміст цього діалогу, не знаючи версію медіа, його можна трактувати, як робочу розмову людей, що мають безпосереднє відношення до роботи банку — наприклад, помічників або радників членів відбіркового комітету. Що означає «5 або 6 наших членів … а в нас по нашій квоті двоє … їх держава подає»? Придивимось до складу нової Наглядової ради. На день розмови двоє членів Наглядової ради, обидва громадяни України, залишалися в ній від попереднього складу по державній квоті. Після того як нову раду затвердив Кабмін, вона складалася з шести громадян України та трьох іноземців. «Бабель» Загалом розмова на «плівках Міндіча» занадто уривчаста, щоб упевнено розібрати її зміст від початку до кінця. Але з нашим припущенням зрозумілою стає ще одна частина діалогу. Співрозмовники обговорюють, що в фінальному списку кандидатів у нас «Містюк або Шлапак». «Він хоче свого Шлапака протянуть», — каже перший. «А цей за Містюка», — відповідає другий. «Там по Шлапаку є запитання деякі», — каже перший трохи згодом. При цьому співрозмовники постійно згадують людину на імʼя Юрій. Це узгоджується з тим, що член відбіркової комісії Юрій Драганчук під час обговорення кандидатів пропонував у наглядову раду кандидатуру Станіслава Шлапака, а представник ЄБРР висловив до нього застереження. Врешті Станіслав Шлапак не потрапив до фінального списку. Версія про те, що це звичайна робоча розмова може виявитися помилковою. Тим не менш, вона пояснює декілька обставин, які не пояснює інша версія. Зараз немає публічних доказів того, що банк на особливих (не ринкових) умовах кредитував компанії, повʼязані з Тимуром Міндичем чи Василем Веселим.

На період роботи Василя Веселого радником прийшовся той час, коли Сенс Банк займав найменшу частку ринку еквайрингу гральних послуг (це випливає з помісячних даних ринку, які ми наводили вище). За перезавантаженої Наглядової ради банк не послаблював правил роботи з онлайн-казино.

Банк провів заставу за Германа Галущенка, але це слід Ірини Мудрої, яка рятувала Галущенка за вказівкою свого керівника. При цьому через банк не проходила готівка, керівники банку не втручалися в систему автоматизації, і загалом він був другорядною ланкою в схемі застави.

в систему автоматизації, і загалом він був другорядною ланкою в схемі застави. Найголовніше: після «плівок Міндіча» наглядова рада Миколи Гладишенка негайно замовила аудит власної роботи за всіма питаннями, які повʼязані з «плівками Міндіча» (цей аудит ми опишемо нижче). Якщо прийняти, що Наглядова рада була корумпована Тимуром Міндічем — це рішення виглядає дивно. Слідству ще належить встановити, чи впливали люди, повʼязані з Тимуром Міндічем на роботу банку. Якщо виходити з наявної зараз інформації та виключно змісту цього діалогу — стверджувати це однозначно не можна. «Бабель» звернувся по коментар до Василя Веселого та Олександра Цукермана. Обидва стверджують, що не бачились в той день, і ніколи не обговорювали наглядову раду Сенс Банку. Оскільки Олександр Цукерман уже був підозрюваним у справі «Мідас» — вибухнув скандал. Пʼятого травня, через чотири дні після публікації «плівок» справу Сенс Банку почала слухати парламентська ТСК. Відповідати на запитання прийшли й керівники Сенс Банку — голова наглядової ради Микола Гладишенко та СЕО Олексій Ступак. Багато подробиць цієї справи тоді залишалися невідомими. Наприклад, ще не було публічно оголошено, що імʼя Олексія Ступака зʼявляється в таємних протоколах банку. Тому ТСК переважно розпитувала керівників банку про звʼязки з фігурантами справи «Мідас». Наприклад — чи кредитує Сенс Банк компанії, повʼязані з Тимуром Міндічем. Одразу після слухань ТСК нова наглядова рада Миколи Гладишенка вирішила, що має перевірити інформацію, яка стосується її роботи. Дванадцятого травня вона відкрила конкурс на незалежного зовнішнього аудитора: його мали обирати серед компаній «Великої четвірки» або спеціалізованих компаній з окремого переліку. Аудитор мав перевірити, чи не створила нова наглядова рада в банку якісь особливі умови для Тимура Міндіча або інших героїв «плівок». Офіційна відповідь Сенс Банку на запит «Бабеля» (19.10.2026). «Бабель» «Бабель» Офіційна відповідь Сенс Банку на запит «Бабеля» (19.10.2026). «Бабель» Потенційні аудитори надіслали пропозиції по ціні, але наглядова рада не встигла визначити переможця. У двох членів (тих самих, які залишалися в ній від попереднього складу як представники держави) закінчилися терміни контрактів, і вона втратила правомочність. Одразу після цього грянув наступний скандал: НАБУ оприлюднило плівки «Форрест Гамп». Для репутації банку це була подія, яку можна описати словом з ігрового жаргону: fatality. Виявилося, що при відборі нової наглядової ради Ірина Мудра рекомендувала HR-компанії включити в довгий список Миколу Гладишенка. Крім того, Ірина Мудра, за версією НАБУ, допомагала своєму партнеру відмивати готівку, яка пішла на заставу Герману Галущенку, підозрюваному в справі «Мідас». Водночас помічник її партнера розпитував Миколу Гладишенка про те, як провести заставу через банк. Це виглядало сумнівно, і коли НАБУ викрило Ірину Мудру — воно оголосило підозри і керівникам банку.

Ірина Мудра зі своїм адвокатом. Getty Images / «Бабель» Микола Гладишенко (сидить за столом, крайній внизу). Вищий антикорупційний суд Олексій Ступак (крайній зліва). Вищий антикорупційний суд Ірина Мудра зі своїм адвокатом. Микола Гладишенко (сидить за столом, крайній внизу). Олексій Ступак (крайній зліва). Getty Images / «Бабель»; Вищий антикорупційний суд