Що подивитися у вихідні. Продовження «Люпена» із зіркою фільму «1+1», другий сезон бойовика з Крісом Праттом і нові епізоди аніме у всесвіті Cyberpunk 2077

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Кримінальна драма «Люпен» — четвертий сезон

Про що серіал. Двадцять п’ять років тому підліток Ассан Діоп втратив батька. Все життя він звинувачує в цьому заможну родину Пеллегріні й нарешті знаходить спосіб помститися їм. Надихнувшись книгами про пригоди благородного розбійника Арсена Люпена, він влаштовується прибиральником до Лувру, щоб під час аукціону викрасти один з лотів — намисто королеви Франції Марії-Антуанетти, що належить Пеллегріні.

Дія четвертого сезону починається через чотири роки після фіналу третього. Ассан хоче розпочати життя з чистого аркуша, та ці плани руйнує його наслідувач — невідомий удає із себе Люпена. Він влаштовує помпезні пограбування й цим водночас і підставляє Ассана, і кидає йому виклик. У головній ролі — зірка фільму «Недоторканні» («1+1») Омар Сі.

Lupin / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранери — Джордж Кей, Франсуа Узан / у головних ролях — Омар Сі, Людівін Саньє, Клотильда Ем / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал тримає в напрузі завдяки добре прописаному лиходію і протистоянню двох Люпенів. Також пограбування стали складнішими та з більшою кількістю майстерних трюків — і це захоплює. The Guardian пише, що новий сезон якісно розкрив душевні переживання Люпена, а також «підняв ставки» яскравим візуалом, цікавими сюжетними поворотами і захопливими трюками, як у фокусника Гудіні.

Шпигунський серіал «Список на усунення» — другий сезон

Про що серіал. Адаптація романів Джека Карра. Джеймс Ріс — член спецпідрозділу «морських котиків». Виконуючи секретне завдання, його загін потрапляє в засідку — усі, крім Ріса, гинуть. Повернувшись додому, Ріс дізнається, що засідка не була випадковою, — його брати по зброї стали розмінною монетою в брудних політичних іграх. Ріс вирішує помститися всім винним, попри їхні посади і вплив.

У другому сезоні Ріс горює за близькими і тим життям, що він мав у «морських котиках». Із цього стану його витягує давній друг, який передає пропозицію від уряду США: Ріса помилують, якщо той допоможе вистежити агента «Аль-Каїди», що недавно влаштував масштабний теракт у Лондоні.

The Terminal List / Amazon Prime / в Україні доступно на Amazon Prime без української локалізації / шоуранер — Девід Діджіліо / у головних ролях — Кріс Пратт, Констанс Ву, Тейлор Кітш / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. Collider хвалить гру Кріса Пратта (Ріс) і захопливі екшн-сцени. Проте історія повільно набирає обертів, і сюжет моментами надто заплутаний, додає оглядач. The Daily Beast критикує надто шаблонний і спрощений сюжет і те, що серіал не пропонує нічого нового для жанру «бойовиків про чоловічу помсту та спокуту».

Анімаційний серіал «Кіберпанк: Ті, що біжать по краю» — другий сезон

Про що серіал. Анімаційний серіал у всесвіті настільної рольової гри Cyberpunk, який створила студія CD Projekt RED, — автори популярної відеогри Cyberpunk 2077. Кожен сезон розповідає окрему історію про невдах у місті, де всім заправляють великі корпорації. У центрі сюжету першого сезону юний Девід, який живе у злиднях разом з мамою, а другого — Роман, Талія, Ді та Кінг, чиї історії несподівано перетинаються. Єдиний спосіб їм всім вижити — злочинність. Але Найт-сіті — небезпечне місто, де ті, хто високо піднявся, можуть швидко і боляче впасти.

Cyberpunk: Edgerunners / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українськими субтитрами / шоуранер — Рафаль Джакі / озвучують головні ролі — Зак Агілар, Емі Ло, Джанкарло Еспозіто / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Оглядач Forbes хвалить нові цікаві персонажі, але загалом вважає, що їхня історія не досягнула планки якості, яку встановив успішний перший сезон. Оглядачка Mashable протилежної думки — її захоплює те, як історії головних героїв переплітаються і впливають одна на одну, а також емоційні зв’язки, що поступово виникають між ними. Єдине, у чому оглядачі погоджуються, — анімація красива, якісна та в стилі аніме 1980—1990-х років.

Романтична комедія «Ніхто цього не хоче» — третій сезон

Про що серіал. Джоенн — розкута ведуча популярного подкасту про стосунки. Після чергового невдалого побачення вона йде на вечірку подруги, де зустрічає її протилежність, — релігійного Ноа, який духовно наставляє місцеву єврейську громаду. Неочікувано для самих себе Джоенн і Ноа закохуються. На заваді їхніх стосунків стають культурні розбіжності та упереджені друзі й родичі. У третьому сезоні пара з’їжджається разом і стикається з новими побутовими викликами.

Nobody Wants This / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранерка — Ерін Фостер / у головних ролях — Крістен Белл, Адам Броді, Джастін Люпе / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. Collider хвалить розвиток персонажів і те, що серіал розповідає не лише про стосунки Джоенн і Ноа, а й доповнює історію цікавими другорядними сюжетними лініями. Decider пише, що акторська гра захоплива, а серіал нарешті знайшов баланс між веселощами і емоційними сценами про проблеми у стосунках.

Детективний серіал «Куди зникла Ванда?» — другий сезон

Про що серіал. Ванда — молода і дещо легковажна дівчина, що любить пригоди. Одного дня вона зникає. Поліції не вдається знайти Ванду, але її батьки Карлотта і Детто переконані, що донька десь поруч. Вони починають власне розслідування і під різними приводами навідуються в гості до сусідів, щоб встановити приховані камери в їхніх будинках. Під час пошуків вони дізнаються більше не лише про зниклу доньку, а й про дивацтва сусідів. Дія другого сезону починається одразу після того, що сталось у фіналі першого.

Where's Wanda? / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / шоуранери — Золтан Спіранделлі, Олівер Ленслі / у головних ролях — Сеніта Гускіч, Брендон Вінклер, Хайке Макач / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал зберіг свій стиль і вдало поєднує напружені та емоційні сцени з чорним гумором. The Review Geek пише, що серіал інтригує з першого епізоду й за персонажами цікаво спостерігати.