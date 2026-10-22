Син Пригожина успадкував найманців, золоті копальні й наркобізнес батька. Кремль забрав майже все, але 28-річний Павло зберіг частину імперії і вплив у Центральній Африці — за мотивами WSJ

Після його вбивства Кремль почав забирати активи. Медіаімперія Пригожина посипалася першою. Наприкінці червня 2023 року керівництво «Патріота» — медіахолдингу з десятками сайтів і «фабрикою тролів» — оголосило, що закриває холдинг і його головне видання РІА ФАН, а Роскомнагляд заблокував повʼязані ресурси. Формально холдинг ліквідували, але частина його телеграм-каналів та інформаційних мереж працювала вже без Пригожина. Контракти «Конкорду» на харчування російської армії передали RBE Group бізнесмена Андрія Шокіна. Згодом ця ж група придбала фабрику-кухню Пригожина в Яніні під Петербургом, яка виробляла по сто тисяч порцій на добу. Частину родинної нерухомості продали, частину компаній ліквідували, частина — перейшла під контроль інших власників.

Броньовик «Вагнера» біля Ростовського цирку, 24 червня 2023 року. До міста найманці увійшли майже без спротиву — вони захопили штаб Південного військового округу, звідки Росія керувала війною на півдні України. «Вагнерівець» у центрі Ростова-на-Дону. Заколот тривав менше доби, але став найсерйознішим внутрішнім викликом для Путіна за весь час його правління.

«Вагнерівець» у центрі Ростова-на-Дону. Заколот тривав менше доби, але став найсерйознішим внутрішнім викликом для Путіна за весь час його правління.

Броньовик «Вагнера» біля Ростовського цирку, 24 червня 2023 року. До міста найманці увійшли майже без спротиву — вони захопили штаб Південного військового округу, звідки Росія керувала війною на півдні України.

Ще три роки тому здавалося, що від родинного бізнесу Пригожиних нічого не залишиться. До літа 2023 року «Вагнер» тримався на угоді з Кремлем — найманці виконували його завдання, а натомість заробляли на охороні африканських режимів, нафті, золоті й алмазах. У червні Євгеній Пригожин звинуватив військове керівництво Росії в ударах по таборах «ПВК Вагнера» і оголосив «марш справедливості». Його люди захопили військові обʼєкти в Ростові-на-Дону і рушили в бік Москви. Путін назвав це зрадою. До столиці найманці не дійшли, Лукашенко вмовив Пригожина зупинитись, а Путін пообіцяв не карати його за заколот. Через два місяці літак з Пригожиним вибухнув у небі над Тверською областю.

Зрештою в ході цієї зустрічі міністр гірничодобувної промисловості ЦАР Руфін Бенам Бельтунгу погодився видавати на вантажі Пригожина державні документи. За ними золото належить не підсанкційним компаніям, а Центральноафриканській Республіці. Хоча копальню контролюють, охороняють, вивозять золото і шукають покупців люди «ПВК Вагнера».

Ledger Plaza — єдиний пʼятизірковий готель у Бангі — столиці Центральноафриканської Республіки (ЦАР), у квітні 2026 року більше нагадував штаб «ПВК Вагнера». Біля входу стояли озброєні автоматами люди в масках. Перевірку на вході проходили всі — незалежно від посад. За зачиненими дверима зібралися керівники місцевого осередку «ПВК Вагнера» та урядовці ЦАР. Зустріч скликав Павло Пригожин. Говорили про золото з Ндассіми — найбільшої копальні ЦАР. Її розробляє Midas Ressources — компанія, підконтрольна Пригожину. Тривалий час золото вивозили через Обʼєднані Арабські Емірати за участі Diamville — ще однієї компанії Пригожина і дубайського посередника. У червні 2023 року США наклали санкції на всі три компанії за фінансування «ПВК Вагнера» — маршрут став ризикованим, і відтоді Пригожин шукав обхідні шляхи.

Закордонних найманців Москва почала переводити до «Африканського корпусу» — нової структури під контролем Міноборони та військової розвідки. У Малі вона повністю замінила «ПВК Вагнера», у Лівії перебрала його бази та людей. На піку влади Пригожин мав приблизно пʼять тисяч бійців у шести африканських країнах. У його сина Павла залишилось близько десятої частини — 500 людей у ЦАР.

До смерті Євгенія Пригожина його син Павло зʼявлявся переважно на фотографіях російських опозиційних розслідувачів — у 2016 він на одному знімку позував на палубі сімейної яхти St. Vitamin вартістю €5 мільйонів, на іншому — сидів у салоні батькового літака. Коли йому було близько двадцяти, Пригожин-старший передав йому нерухомість. На Павла записали компанії «Лахта Парк», «Лахта Парк Преміум» і «Лахта Плаза», яким належали сотні апартаментів і комерційних приміщень у Петербурзі, а також родинний котедж у закритому селищі «Північний Версаль». Євгеній Пригожин створював синові й військову біографію: той ніби воював у Сирії, а після повномасштабного вторгнення служив розвідником і оператором дрона в Україні (про це відомо тільки зі слів самого Пригожина-старшого).

Павло Пригожин. США внесли його до санкційного списку ще в березні 2022 року — тоді він уже контролював три компанії з елітною нерухомістю в Петербурзі. Telegram Павло Пригожин серед найманців — крайній ліворуч, у шоломі й з автоматом. Telegram Павло Пригожин (на передньому плані); ліворуч — його сестра Вероніка, праворуч — дружина Катерина Інкіна. Telegram Павло Пригожин. США внесли його до санкційного списку ще в березні 2022 року — тоді він уже контролював три компанії з елітною нерухомістю в Петербурзі. Павло Пригожин серед найманців — крайній ліворуч, у шоломі й з автоматом. Павло Пригожин (на передньому плані); ліворуч — його сестра Вероніка, праворуч — дружина Катерина Інкіна. Telegram

За пʼять місяців до загибелі Євгеній Пригожин склав заповіт. Його копію опублікував російський паблік Port, а журналісти The Insider перевірили документи. Майже все майно й частки в компаніях батько залишив сину Павлу. Насамперед «Конкорд» — групу кейтерингових, ресторанних, будівельних і ріелторських компаній, які заробляли на державних контрактах. Доньки Пригожина Поліна і Вероніка отримали кілька готельних і ріелторських активів ще за його життя.

У ЦАР найманці Пригожина охороняли президента — і натомість забирали золото. Президент ЦАР особисто просив залишити йому «вагнерів» і не міняти їх на бійців регулярної армії

Невдовзі після смерті Євгенія Пригожина Павло поїхав у Бангі, щоб зустрітися з двома людьми, на яких трималася місцева структура «ПВК Вагнера». Це були Дмитро Ситий, який відповідав за бізнес, пропаганду і звʼязки з владою, та військовий командир найманців Денис Супрунов. Однак Ситий і Супрунов самі не вирішували, чи залишиться «Вагнер» у ЦАР. Пригожину-молодшому терміново був потрібен Фостен-Арканж Туадера — президент країни, якого «вагнерівці» кілька років захищали від повстанців.



Фостен-Арканж Туадера став президентом у 2016 році, після багаторічної громадянської війни в ЦАР. Його влада була хитка, він контролював переважно столицю. Допомогу в обмін на доступ до ресурсів йому запропонувала Росія, у 2018-му до Бангі прибули перші найманці. Наприкінці 2020 року шість повстанських угруповань рушили на Бангі, щоб повалити Туадеру. Москва надіслала кількасот «вагнерівців» і військову техніку. Разом з армією Туадери вони зупинили наступ, а згодом відбили у повстанців частину територій. Відтоді «вагнерівці» міцно закріпилися в країні. Вони відповідали за особисту охорону Туадери, а компанії Пригожина отримали повний контроль над видобутком золота і алмазів.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера — в костюмі у центрі. До політики він викладав математику і очолював Університет Бангі, а втриматися при владі йому допомогли російські найманці. Getty Images / «Бабель» Шеврон «ПВК Вагнера» на російському найманцеві в Бангі. Москва роками називала «вагнерівців» «російськими інструкторами». Getty Images / «Бабель» Фостен-Арканж Туадера вітає натовп на параді до Дня незалежності ЦАР, 1 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера — в костюмі у центрі. До політики він викладав математику і очолював Університет Бангі, а втриматися при владі йому допомогли російські найманці. Шеврон «ПВК Вагнера» на російському найманцеві в Бангі. Москва роками називала «вагнерівців» «російськими інструкторами». Фостен-Арканж Туадера вітає натовп на параді до Дня незалежності ЦАР, 1 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

«Вагнери» самі охороняли копальні, вивозили золото й знаходили покупців. Після смерті Євгенія Пригожина «Африканський корпус» запропонував Туадері іншу модель — за російських солдатів треба було платити готівкою. Туадері це було невигідно, тож він через дипломатичні канали просив Кремль залишити йому групу «вагнерівців», яка вже була в країні. З Пригожиним-молодшим він також знайшов спільну мову: усі старі командири залишились на посадах, а до підрозділів «вагнерівців» почали набирати полонених повстанців, які погодилися перейти на бік влади. У Бангі їх називають «чорними росіянами».

Пригожину-молодшому вдалося зберегти вплив у Центральній Африці. Але без згоди Кремля цього б не відбулося

Схоже, Павло Пригожин і Кремль знайшли вигідний обом спосіб співіснування, пише The Wall Street Journal. Пригожин-молодший не претендує на політичну роль батька, а його найманці охороняють лояльний до Москви африканський режим, підтримують російську пропаганду і допомагають зберігати російський вплив у регіоні. Кремль без зайвих витрат отримує все це, а Павло — можливість заробляти на золоті і зброї.

До того ж Пригожин-молодший постійно доводить Москві свою корисність. Дмитро Ситий керує не лише цивільною мережею «Вагнера» в ЦАР, а й місцевим «Російським домом». Підконтрольна йому Lobaye Invest фінансує радіостанцію Lengo Sengo, яка вихваляє Росію і критикує Захід. На вулицях Бангі висять проросійські білборди, а самого Туадеру поза очі називають «президентом Вагнером».

Свято російського прапора в «Російському домі» в Бангі. Формально це приватний культурний центр, але він має угоду з «Росспівробітництвом» — державною агенцією, яка просуває інтереси Кремля за кордоном. Telegram / Maison Russe RCA Урок російської мови в Бангі. Telegram / Maison Russe RCA Керівник «Російського дому» Дмитро Ситий (ліворуч), президент Туадера і посол Росії Олександр Бікандов на святкуванні 9 травня в Бангі, 2026 рік. Ситий приїхав до ЦАР як перекладач і маркетолог, а згодом став одним із головних управлінців африканської мережі Пригожина. Telegram / Maison Russe RCA Свято російського прапора в «Російському домі» в Бангі. Формально це приватний культурний центр, але він має угоду з «Росспівробітництвом» — державною агенцією, яка просуває інтереси Кремля за кордоном. Урок російської мови в Бангі. Керівник «Російського дому» Дмитро Ситий (ліворуч), президент Туадера і посол Росії Олександр Бікандов на святкуванні 9 травня в Бангі, 2026 рік. Ситий приїхав до ЦАР як перекладач і маркетолог, а згодом став одним із головних управлінців африканської мережі Пригожина. Telegram / Maison Russe RCA

«Вагнерівці» контролюють копальні, виробляють алкоголь і торгують наркотиками. Місцева поліція допомагає їм прибирати конкурентів

Нині «вагнерівці» в ЦАР командують підрозділами місцевої армії, впливають на роботу поліції та контролюють території навколо золотих та алмазних родовищ. Павло Пригожин збільшив видобуток на Ндассімі. За рік компальня дає золото приблизно на $250 мільйонів. Це вдвічі більше, ніж чотири роки тому.

Ще один бізнес, повʼязаний із «Вагнером», — алкоголь. Павло також перебрав батькові контакти в торгівлі зброєю: він торгує з угрупованнями в Судані та Лівії. Як саме влаштовані ці поставки, журналісти The Wall Street Journal не уточнюють.

Ще одна частина мережі — трамадол, опіоїдне знеболювальне, яке вживають як наркотик. Таблетки привозять з Індії до Демократичної Республіки Конго, а звідти доправляють річкою Убангі до ЦАР. Люди «Вагнера» контролюють місцевий продаж, а разом з поліцією затримують конкурентів і конфіскують їхній товар. «Бабель» раніше розповідав, як працює ця схема. Золото, алкоголь, зброя і трамадол разом дають понад $400 мільйонів річного обороту.

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Щоб продавати золото, Павлу Пригожину знадобилися нові документи. Їх погодив міністр ЦАР, а вантажі повезли до Білорусі

Щонайменше з липня 2026 року золото з Ндассіми відправляють до Білорусі. В експортних документах його оформлюють як власність ЦАР. Що відбувається із золотом після прибуття до Білорусі, невідомо. Журналістам і дослідникам «ПВК Вагнера» не вдалося встановити, хто приймає вантажі та їхній подальший маршрут. Золото можуть переробляти в країні, відправляти транзитом або оформлювати на нього нові документи про походження. Операції з дорогоцінними металами в Білорусі ліцензує і контролює держава, і великі партії навряд чи могли би пройти повз владу, тож вочевидь це відбувається за згоди Олександра Лукашенка.

Після заколоту Пригожина у 2023-му Кремль запропонував «вагнерівцям» перейти до російського Міноборони. Близько пʼяти тисяч бійців відмовились і на запрошення Лукашенка виїхали до Білорусі. Їх поселили в польовому таборі біля села Ціль, де вони тренували білоруських військових і силовиків. Після загибелі Пригожина табір почав порожніти — більшість наметів розібрали, а найманці розʼїхались. За адресою цього табору в липні 2023 року зареєстрували білоруський «Конкорд» — так називалась головна компанія бізнес-імперії Пригожина, яка заробляла переважно на харчуванні російської армії. Зараз білоруський «Конкорд» очолює Павло Пригожин — за документами компанія має управляти нерухомістю, але якою саме — у відкритих реєстрах не вказано.