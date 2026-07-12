WSJ: У Центральній Африці залишки «ПВК Вагнера» створили наркоімперію, яку Кремль не контролює

У верхівʼях річки Убанга в Центральноафриканській Республіці залишаються приблизно 500 бойовиків російської «ПВК Вагнера». Вони побудували наркоімперію навколо трамадолу — опіоїдного знеболювального, що у великих дозах стає потужним стимулятором. Його також називають «кокаїном для бідних».

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на колишніх найманців та дані розслідувачів.

Найманцями в регіоні керує син загиблого засновника «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина Павло. Кремль їх не контролює. Колишній «вагнерівець», який зараз живе в Європі, розповів, що ПВК постачає наркотики бійцям президентської гвардії ЦАР та молодіжному ополченню Sharks («Акули»), яке регулярно організовує збройні патрулі у столиці країни та атакує прихильників опозиції.

Трамадол виготовляють в Індії, звідти його доставляють до Демократичної Республіки Конго. Потім наркотики річкою Убанга переправляють до ЦАР, де «ПВК Вагнера» займається їхнім збутом.

На золотодобувних підприємствах «ПВК Вагнера» трамадол вживають шахтарі для тривалої роботи, а самі бойовики використовують у боях, аби приглушити страх. Торгівля трамадолом допомагає бойовикам контролювати видобуток золота у країні. «ПВК Вагнера» щороку заробляє приблизно $180 мільйонів на незаконному експорті золота з ЦАР.