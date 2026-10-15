У Польщі радикали планували замах на Туска і міністра оборони. Вони кілька місяців вербували прихильників і хотіли повалити уряд, який підтримує Україну

Чоловік знайшов радикалів у соцмережах і прийшов на зустріч. Там планували масове вбивство
У ніч проти неділі, 11 жовтня, на загальнодоступну електронну адресу канцелярії Служби охорони держави (це польский аналог українського Управління держохорони) надійшов лист. Автор листа писав про радикальне угруповання: воно шукало в соцмережах добровольців для нападу із застосуванням вогнепальної зброї. Автор звʼязався з представником угруповання, домовився про особисту зустріч і записав розмову. Навіщо він це зробив — польські спецслужби не уточнюють, так само не розкривають його ім’я. В оприлюдненому фрагменті листа згадане імʼя зловмисника — Кшиштоф Н. Під час зустрічі цей Кшиштоф говорив про ненависть до польського уряду та поділився планами масового вбивства урядовців. Прокуратура вказує, що на записі сам Кшиштоф Н. каже, що шукає однодумців, аби силою повалити державний лад і змінити владу в Польщі.
У листі до Служби охорони були також робочі графіки премʼєра Дональд Туска і голови Міноборони Владислава Косіняка-Камиша з конкретними адресами. Речниця польського Міністерства внутрішніх справ Кароліна Ґалецька підтвердила, що лист містив настільки точні дані, що до загрози поставились серйозно.
Близько сьомої ранку 11 жовтня про небезпеку повідомили Туска і Косіняка-Камиша. Об одинадцятій у польському Контртерористичному центрі зібралися представники різних спецслужб і поліції. Надвечір того ж дня поліція прийшла до квартири 66-річного мешканця Вроцлава. У квартирі вилучили електронні носії, арбалет, стріли та різну зброю, яку слідчі попередньо визначили як сигнальну або пневматичну. Найважливішою знахідкою стали понад десяток саморобних вибухових зарядів — за оцінкою прокуратури, це пристрої подібні до осколкових гранат. Слідчі планують експеримент, щоб зʼясувати їхню потужність. До того ж Кшиштоф Н. шукав у мережі снайпера — зараз слідчі перевіряють його контакти.
У понеділок Кшиштофа Н. привезли у Варшаву, після допиту йому висунули девʼять обвинувачень. Найсерйозніше стосується підготовки до силового повалення державної влади. За цієї статтею йому загрожує до 15 років тюрми. Підозрюваний не визнав вини й поки що відмовляється свідчити — він заявив, що не розуміє висунутих обвинувачень і посилається на фізичні та психічні захворювання. Утім, слідчі посилаються на медичний висновок, що чоловік може перебувати під вартою, і заразом планують психіатричну експертизу.
«Марек-фотограф», «Харнась», чотири осередки опору. Хто збирав людей проти уряду
Польська влада не давала офіційної інформації про підозрюваного. Видання OKO.press і Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела пишуть, що це Кшиштоф Н. — мешканець Вроцлава, який у соцмережах використовував псевдоніми «Марек-фотограф», «Кшиштоф-фотограф» і «Кшиштоф Харнась». Польське слово harnaś означає ватажка татранських розбійників, щось на кшталт місцевого Робін Гуда.
Раніше його притягували за дрібні крадіжки й несплату аліментів. Протягом останніх місяців він називав себе керівником «Радикального польського руху опору», а інколи — командиром «Словʼянської Армії Крайової».
Про реальні масштаби цього руху відомо небагато, попри величезну кількість матеріалів, які його лідери публікували про себе, каже «Бабелю» Анна Татар. Водночас, за її словами, безсумнівною є його ідеологічна спорідненість із кількома польськими ультраправими організаціями, зокрема Rodacy Kamraci («Співвітчизники-побратими»): учасники руху поширювали відео з демонстрацій цієї організації. У серпні 2025 року прокуратура передала до суду справу двох лідерів Rodacy Kamraci — Войцеха Ольшанського і Марціна Осадовського. На двох їм висунули 154 обвинувачення — у погрозах і схваленні політичного насильства, расистських образах, розпалюванні ненависті та вихвалянні агресивної війни Росії проти України.
Мережа Кшиштофа Н. виросла довкола сторінок у Facebook і TikTok. Журналісти знайшли щонайменше вісім профілів, якими він користувався. Головна сторінка руху мала приблизно 8 тисяч підписників. Там обіцяли боротися з «глобалістами», «жидокомуною» і польською політичною системою, яка їх підтримує.
До речі, назва «Словʼянська Армія Крайова» теж невипадкова, каже Анна Татар. Посилання на слов’янську культуру польські ультраправі використовують давно. «Це не невинне захоплення минулим: під виглядом інтересу до культурної спадщини ці рухи будують небезпечну ідеологію. Один із привласнених ними символів — коловрат, або «слов’янська свастика», яку використовують і російські неонацистські угруповання, що воюють проти України».
На одному з відео були зображені шибениці й напис: «Туск, твій час закінчується. Це гойдалки для тебе і решти зрадників». На іншій сторінці зʼявлялися заклики «заарештувати, увʼязнити, засудити й повісити» чинних урядовців. Після затримання Кшиштофа Н. сторінка зникла.
Журналіст OKO.press після цього зателефонував Міхалу Квятковському, який представлявся заступником Кшиштофа і віцепрезидентом цього руху опору. Той запевнив, що Кшиштофа не затримали — він нібито потрапив до лікарні, а сторінку «просто заблокував Facebook після скарг ліваків». Під час другої розмови, коли журналіст запитав, навіщо Міхал бреше, той кинув слухавку.
Вербування до «Радикального польського руху опору» відбувалося відкрито — це видно з роликів руху у Facebook і TikTok, які проаналізували журналісти Rzeczpospolita. На сторінках учасники руху залишали номер телефону і запрошували глядачів приєднуватися. У тих самих відео вони попереджали, що не обговорюватимуть справжніх планів телефоном або електронною поштою: спочатку всіх перевірятимуть, а потім запрошуватимуть на особисту зустріч. На одній з таких зустрічей Кшиштоф Н. закликав переходити від мітингів до «конкретних дій» і нарешті відібрати у ворогів Польщу. На записі, який отримала польська Служба охорони держави, Кшиштоф Н. казав, що вже зібрав навколо себе кількасот людей з усієї Польщі.
Напередодні затримання одне з подібних відео Кшиштофа Н. подивились майже 13 тисяч разів, понад 850 користувачів поставили вподобайки. Rzeczpospolita нарахувала сотні роликів цього руху із закликами вбивати польських політиків. Один з активістів з ніком maniexuaz4b називав себе військовослужбовцем у запасі. У відкритому відео він пропонував вивести армію на вулиці та заявляв, що особисто готовий стріляти в Туска, міністра закордонних справ Радослава Сікорського і колишнього спікера Сейму Шимона Головню.
«Туск штовхає Польщу до війни з Росією». Як підтримка України стала доказом «зради» для радикалів
Рух Кшиштофа Н. виступав не лише проти нинішньої коаліції. Він та його прихильники називали партії Туска і «Право і справедливість» двома частинами однієї системи. Цією системою, за їхньою версією, керують глобалісти, євреї та іноземні агенти. Владу звинувачували в корупції, боргах, «роззброєнні» польської армії і в тому, що посадовці готують свою втечу з країни.
Окреме місце в цій картині посідала Україна. Учасники руху навмисно уникали слова «українці», натомість використовували, у кращому випадку, «синьо-жовті», «бандерівці». Кшиштоф Н. говорив про польських урядовців як про «жидобандерівських» і додавав до постів нецензурну лайку. На одній з поширених рухом картинок були три черепи з прапорами Німеччини, Ізраїлю та України. У версії радикалів підтримка України запускала простий ланцюг: уряд нібито допомагає Києву коштом поляків, віддає йому зброю, «роззброює» власну армію, а отже, підставляє країну під пряму війну з Росією.
«У матеріалах руху Україна й українці постають головними ворогами, тоді як Росію фактично ігнорують, — звертає увагу дослідниця радикальних польських рухів Анна Татар. — Водночас зʼявляється теза, ніби сама Польща збирається спровокувати війну, напавши на Росію. Це повне перевертання реальності, і цей наратив разюче близький до кремлівської пропаганди».
Кшиштоф Н. лякав прихильників, що під час цієї війни будинки звичайних громадян бомбитимуть, люди помиратимуть, а посадовці втечуть. В одному з найпопулярніших роликів — його подивилися понад 250 тисяч разів — він закликав поляків негайно знімати гроші з рахунків і запасатися водою та їжею, бо дії уряду ведуть до бомбардувань і загибелі дітей. У цій точці рух переходив до виправдання насильства: мовляв, Туск штовхає Польщу до війни, тож радикалізм — це «моральний обовʼязок», який дає змогу «вирвати проблему з корінням».
Хто стоїть за радикалами та чи має рух звʼязки з Росією
Слідство вивчає потенційні звʼязки «Радикального польського руху опору» з іншими ультраправими організаціями та політичними силами. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський підтвердив, що Кшиштоф Н. був активним у різних радикальних групах і мав багато контактів. Справа перебуває під контролем Агентства внутрішньої безпеки (ABW). Слідчі перевіряють, чи керували діяльністю Кшиштофа Н. іноземні спецслужби.
У польському радикальному середовищі антиурядова конспірологія давно змішалась з антиукраїнськими й проросійськими тезами. Кремлю не обовʼязково хвалити Росію — ефективніше переконувати поляків, що їхній уряд, НАТО і ЄС їм брешуть, Захід контролюють «глобалісти», а українці забирають всі гроші й тягнуть Польщу у війну. Саме цей набір тез повторював «Радикальний польський рух опору». Утім, слідство ще встановлює, чи вони запозичили готову пропаганду, чи хтось керував їхньою діяльністю.
Антиукраїнські настрої тим часом поширюються. Польський інститут міжнародних справ підрахував, що від 26 травня до 13 липня 2026 року кількість польськомовних дописів з найагресивнішою антиукраїнською риторикою зросла на 171% — до 364 тисяч. Взаємодій з ними побільшало на 345% — до 1,2 мільйона.
За словами Анни Татар, посилення антиукраїнських настроїв було тривалим процесом, який влітку переріс у численні фізичні напади на українців. Частину антиукраїнських і пропутінських повідомлень поширюють безпосередньо з російських серверів, однак свою роль відіграє й ідеологічна близькість місцевих радикальних середовищ: «Їхня мета — поширювати взаємну ненависть між поляками й українцями, і певною мірою їм, на жаль, це вдається».
Що ближче парламентські вибори 2027 року, то активніше Росія намагатиметься перетворити такі настрої на політичну зброю. Інформаційні кампанії будуть супроводжувати провокації, диверсії та етнічно мотивоване насильство — про це з трибуни Сейму попереджав сам Дональд Туск: Москві не треба створювати кожен радикальний рух, достатньо підсилити вже наявну злість, дати їй готові гасла і напередодні виборів вказати, кого вважати ворогом.