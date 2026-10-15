У Польщі радикали планували замах на Туска і міністра оборони. Вони кілька місяців вербували прихильників і хотіли повалити уряд, який підтримує Україну

Чоловік знайшов радикалів у соцмережах і прийшов на зустріч. Там планували масове вбивство

У ніч проти неділі, 11 жовтня, на загальнодоступну електронну адресу канцелярії Служби охорони держави (це польский аналог українського Управління держохорони) надійшов лист. Автор листа писав про радикальне угруповання: воно шукало в соцмережах добровольців для нападу із застосуванням вогнепальної зброї. Автор звʼязався з представником угруповання, домовився про особисту зустріч і записав розмову. Навіщо він це зробив — польські спецслужби не уточнюють, так само не розкривають його ім’я. В оприлюдненому фрагменті листа згадане імʼя зловмисника — Кшиштоф Н. Під час зустрічі цей Кшиштоф говорив про ненависть до польського уряду та поділився планами масового вбивства урядовців. Прокуратура вказує, що на записі сам Кшиштоф Н. каже, що шукає однодумців, аби силою повалити державний лад і змінити владу в Польщі.

У листі до Служби охорони були також робочі графіки премʼєра Дональд Туска і голови Міноборони Владислава Косіняка-Камиша з конкретними адресами. Речниця польського Міністерства внутрішніх справ Кароліна Ґалецька підтвердила, що лист містив настільки точні дані, що до загрози поставились серйозно.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає в Сеймі. Facebook / Donald Tusk Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оглядає військові гелікоптери. Facebook / Władysław Kosiniak-Kamysz Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає в Сеймі. Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оглядає військові гелікоптери. Facebook / Donald Tusk; Facebook / Władysław Kosiniak-Kamysz

Близько сьомої ранку 11 жовтня про небезпеку повідомили Туска і Косіняка-Камиша. Об одинадцятій у польському Контртерористичному центрі зібралися представники різних спецслужб і поліції. Надвечір того ж дня поліція прийшла до квартири 66-річного мешканця Вроцлава. У квартирі вилучили електронні носії, арбалет, стріли та різну зброю, яку слідчі попередньо визначили як сигнальну або пневматичну. Найважливішою знахідкою стали понад десяток саморобних вибухових зарядів — за оцінкою прокуратури, це пристрої подібні до осколкових гранат. Слідчі планують експеримент, щоб зʼясувати їхню потужність. До того ж Кшиштоф Н. шукав у мережі снайпера — зараз слідчі перевіряють його контакти.

У понеділок Кшиштофа Н. привезли у Варшаву, після допиту йому висунули девʼять обвинувачень. Найсерйозніше стосується підготовки до силового повалення державної влади. За цієї статтею йому загрожує до 15 років тюрми. Підозрюваний не визнав вини й поки що відмовляється свідчити — він заявив, що не розуміє висунутих обвинувачень і посилається на фізичні та психічні захворювання. Утім, слідчі посилаються на медичний висновок, що чоловік може перебувати під вартою, і заразом планують психіатричну експертизу.

«Марек-фотограф», «Харнась», чотири осередки опору. Хто збирав людей проти уряду

Польська влада не давала офіційної інформації про підозрюваного. Видання OKO.press і Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела пишуть, що це Кшиштоф Н. — мешканець Вроцлава, який у соцмережах використовував псевдоніми «Марек-фотограф», «Кшиштоф-фотограф» і «Кшиштоф Харнась». Польське слово harnaś означає ватажка татранських розбійників, щось на кшталт місцевого Робін Гуда.

Відеозвернення «керівника слов’янської армії», опубліковане в TikTok-акаунті Krzysiek — Harnaś. Getty Images / «Бабель»

Раніше його притягували за дрібні крадіжки й несплату аліментів. Протягом останніх місяців він називав себе керівником «Радикального польського руху опору», а інколи — командиром «Словʼянської Армії Крайової».

Про реальні масштаби цього руху відомо небагато, попри величезну кількість матеріалів, які його лідери публікували про себе, каже «Бабелю» Анна Татар. Водночас, за її словами, безсумнівною є його ідеологічна спорідненість із кількома польськими ультраправими організаціями, зокрема Rodacy Kamraci («Співвітчизники-побратими»): учасники руху поширювали відео з демонстрацій цієї організації. У серпні 2025 року прокуратура передала до суду справу двох лідерів Rodacy Kamraci — Войцеха Ольшанського і Марціна Осадовського. На двох їм висунули 154 обвинувачення — у погрозах і схваленні політичного насильства, расистських образах, розпалюванні ненависті та вихвалянні агресивної війни Росії проти України.

Мережа Кшиштофа Н. виросла довкола сторінок у Facebook і TikTok. Журналісти знайшли щонайменше вісім профілів, якими він користувався. Головна сторінка руху мала приблизно 8 тисяч підписників. Там обіцяли боротися з «глобалістами», «жидокомуною» і польською політичною системою, яка їх підтримує.

До речі, назва «Словʼянська Армія Крайова» теж невипадкова, каже Анна Татар. Посилання на слов’янську культуру польські ультраправі використовують давно. «Це не невинне захоплення минулим: під виглядом інтересу до культурної спадщини ці рухи будують небезпечну ідеологію. Один із привласнених ними символів — коловрат, або «слов’янська свастика», яку використовують і російські неонацистські угруповання, що воюють проти України».

На одному з відео були зображені шибениці й напис: «Туск, твій час закінчується. Це гойдалки для тебе і решти зрадників». На іншій сторінці зʼявлялися заклики «заарештувати, увʼязнити, засудити й повісити» чинних урядовців. Після затримання Кшиштофа Н. сторінка зникла.

Журналіст OKO.press після цього зателефонував Міхалу Квятковському, який представлявся заступником Кшиштофа і віцепрезидентом цього руху опору. Той запевнив, що Кшиштофа не затримали — він нібито потрапив до лікарні, а сторінку «просто заблокував Facebook після скарг ліваків». Під час другої розмови, коли журналіст запитав, навіщо Міхал бреше, той кинув слухавку.

Плакат «Радикального польського руху опору» із запрошенням на зустріч «для рекрутів» у Лодзі. Його опублікували в TikTok-акаунті «Krzysiek — Harnaś». Скриншот / TikTok / KRZYSIEK - HARNAŚ Міхал Квятковський, який називає себе віцепрезидентом руху опору, запрошує долучитись. Скриншот / TikTok / KRZYSIEK - HARNAŚ Плакат «Радикального польського руху опору» із запрошенням на зустріч «для рекрутів» у Лодзі. Його опублікували в TikTok-акаунті «Krzysiek — Harnaś». Міхал Квятковський, який називає себе віцепрезидентом руху опору, запрошує долучитись. Скриншот / TikTok / KRZYSIEK - HARNAŚ

Вербування до «Радикального польського руху опору» відбувалося відкрито — це видно з роликів руху у Facebook і TikTok, які проаналізували журналісти Rzeczpospolita. На сторінках учасники руху залишали номер телефону і запрошували глядачів приєднуватися. У тих самих відео вони попереджали, що не обговорюватимуть справжніх планів телефоном або електронною поштою: спочатку всіх перевірятимуть, а потім запрошуватимуть на особисту зустріч. На одній з таких зустрічей Кшиштоф Н. закликав переходити від мітингів до «конкретних дій» і нарешті відібрати у ворогів Польщу. На записі, який отримала польська Служба охорони держави, Кшиштоф Н. казав, що вже зібрав навколо себе кількасот людей з усієї Польщі.

Кшиштоф Н. на прізвисько «Харнась» (у центрі) з прибічниками у Варшаві. Він називав себе керівником «Радикального польського руху опору». Getty Images / «Бабель»

Напередодні затримання одне з подібних відео Кшиштофа Н. подивились майже 13 тисяч разів, понад 850 користувачів поставили вподобайки. Rzeczpospolita нарахувала сотні роликів цього руху із закликами вбивати польських політиків. Один з активістів з ніком maniexuaz4b називав себе військовослужбовцем у запасі. У відкритому відео він пропонував вивести армію на вулиці та заявляв, що особисто готовий стріляти в Туска, міністра закордонних справ Радослава Сікорського і колишнього спікера Сейму Шимона Головню.