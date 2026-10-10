Що подивитися у вихідні. Нова екранізація «Керрі» Стівена Кінга, трилер з Джилліан Андерсон і Беном Аффлеком, горор із зіркою «Дивних див» і продовження культового мультсеріалу про Аватара

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Горор-серіал «Керрі»

Про що серіал. Нова адаптація однойменного роману 1974 року Стівена Кінга. Дія серіалу відбувається в наш час. Керрі Вайт народилася в родині фанатика, який готувався до кінця світу, і вкрай релігійної жінки. Після раптової смерті батька Керрі, що отримувала лише домашню освіту, вперше йде до школи. Після певного інциденту група дівчат створює інстаграм-сторінку, аби знущатися з неї, — і це підтримує вся школа. Тим часом Керрі випадково виявляє в себе здатність до телекінезу.

Carrie / Amazon Prime / в Україні доступно на Amazon Prime без української локалізації / шоуранер — Майк Фленеган / у головних ролях — Саммер Г. Гавелл, Саманта Слоян, Сієна Агудонг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків і глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Variety називає римейк захопливим і вдалим і пише, що серіал цікаво розкрив дівчат, які ображали Керрі. Оглядачка The Guardian робить висновок, що римейк має сенс, оскільки з появою інтернету булінг став ще жорстокішим — і серіал якісно це висвітлює. Ба більше, на її думку, деякі сцени перевершили культову екранізацію 1976 року.

Містичний серіал «З глибини»

Про що серіал. Дія серіалу відбувається в рибальському містечку Снукс-Арм, яке розташоване на канадському острові Ньюфаундленд. Келвін Пенні — рибалка, вдівець і батько трьох дітей: Мері, Джея та Вейда. Коли вся родина збирається разом влітку, до острова прибивається великий айсберг з Арктики, а разом з ним — загадкова морська істота, що починає тероризувати мешканців острова і всіх, хто намагається дістатися до нього на човні. Келвін об’єднується із зоологинею Фондою, аби захистити дім і з’ясувати, чи причетна ця істота до загадкової смерті його батька багато років тому.

Below / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранер — Джессі Маккіоун / у головних ролях — Джош Гартнетт, Маккензі Девіс, Чарлі Гітон / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. Variety пише, що «З глибини» — унікальна історія в знайомому сеттингу про жахіття, які живуть глибоко під водою. Серіал поєднує горор з елементами напруженого трилера й емоційною драмою про тягар колишніх помилок та людський егоїзм і жадібність. Collider пише, що серіал моторошний і цікавий, актори добре грають, а головна таємниця тримає в напрузі. Проте за шість епізодів серіал не розкриває всіх персонажів, попри те що багато часу приділяє сімейній драмі.

Політичний трилер «Тварини»

Про що фільм. Адвокат Марк Кімбелл балотується на посаду мера Лос-Анджелесу й має амбіції обіймати впливовіші посади в майбутньому. Він відстає від свого головного конкурента, а тому докладає більшу частину родинних грошей у передвиборчу кампанію потайки від дружини Абігейл. Вона також має секрети — зраджує з чоловіком на ім’я Рон і планує покинути Марка після виборів. У розпал кампанії їхнього сина Гектора викрадають і вимагають за нього викуп $7 мільйонів. Кімбелли звертаються до посередниці Дейл — вона має допомогти врятувати хлопця й водночас зберегти публічний імідж Марка. Та схоже, у Дейл є свій інтерес у цій справі.

Animals / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / режисер — Бен Аффлек / у головних ролях — Бен Аффлек, Керрі Вашингтон, Джилліан Андерсон / тривалість — 1 година 46 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 43% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що простий трилер про викрадення поступово перетворюється на цинічну політичну сатиру. Collider пише, що в «Тваринах» є несподіваний поворот, який перевертає розповідь, — і тоді фільм уже намагається критикувати сучасну американську політику, але ці ідеї не до кінця сформовані й звучать радше неправдоподібно.

Анімаційний серіал «Аватар: Сім гаваней»

Про що серіал. Третій мультсеріал культової франшизи про магічний світ, де частина людей може підкорити одну з чотирьох стихій — воду, вогонь, повітря або землю. Баланс у світі тримає Аватар — володар усіх стихій, що перероджується після смерті.

У першому мультсеріалі йшлося про 12-річного Аватара Аанга, який разом з друзями зупинив сторічну війну народу Вогню. Про пригоди дорослого Аанга розповідає окремий фільм. А другий серіал — про 17-річну Аватара Корру, яка щосезону перемагала нового жорстокого лиходія.

Шоуранери «Аватар: Сім гаваней» — творці попередніх серіалів. Його дія триває через 225 років після епохи Корри, коли жахливий катаклізм знищив майже весь світ. Новим Аватаром стає юна Паві. Проте через катастрофу люди вважають її не героїнею, як інших Аватарів, а провісницею кінця людства. Поки її переслідують налякані люди і агресивні духи, дівчина вирушає в небезпечну мандрівку, аби врятувати сім гаваней, — останні острівці цивілізації.

Avatar: Seven Havens / Paramount+ / в Україні доступно на «Київстар ТБ» поки без української локалізації / шоуранери — Майкл Данте ДіМартіно, Браян Конецько / озвучують головні ролі — Сахелі Хан, Мейджор Курда, Айшу Деван / тривалість — 13 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що новий постапокаліптичний світ захопливий і вдало розширює всесвіт «Аватара». The New York Times пише, що продовження зберегло оригінальний стиль і атмосферу серіалу. Сюжет цікавий і водночас легкий, бо поєднує кумедні й милі моменти з фантастичними і напруженими бійками, додає оглядач.

Комедійний бойовик «Matchbox: фільм»

Про що фільм. У 1990-х Шон і його четверо друзів — Еймі, Кросбі, Шармейн і Тед — називаються бандою Matchbox, бо фанатіють від цього іграшкового бренду мініатюрних машинок. Тридцять років по тому Шон працює таємним агентом ЦРУ. На останньому завданні він доставляє ядерну боєголовку, але втрачає її через напад злочинців. З певних причин він невдовзі потрапляє до рідного міста, де зустрічає старих друзів. Під час посиденьок у барі їх усіх викрадають і звинувачують у крадіжці боєголовки — і це стає початком їхніх небезпечних пригод.

Matchbox the Movie / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV з українськими субтитрами / режисер — Сем Гарґрейв / у головних ролях — Джон Сіна, Джессіка Біл, Артуро Кастр / тривалість — 2 години 6 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 22% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори добре грають, а екшн-сцени якісно зняті, але загалом фільм шаблонний і між персонажами бракує хімії. Variety також хвалить захопливі бійки і гру Джона Сіни, але каже, що фільму бракує цікавішої історії та краще прописаних персонажів.