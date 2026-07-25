Що подивитися у вихідні. Спіноф «Теорії великого вибуху», новий сезон серіалу «Зоряний шлях: Дивні нові світи», продовження історії аватара Аанга та динамічна комедія з Кевіном Гартом

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Науково-фантастичний серіал «Стюарт не зміг врятувати Всесвіт»

Про що серіал. Спіноф відомого серіалу «Теорія великого вибуху», який розповідає про пригоди другорядних персонажів — власника магазину Стюарта, його підлеглої Деніз і заклятого ворога Шелдона Купера Баррі. Вони випадково ламають пристрій Шелдона, який може перемикати виміри, і вирушають у подорож мультивсесвітом, щоб зупинити міжвимірний апокаліпсис.

Stuart Fails to Save the Universe / HBO Max / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Чак Лоррі, Зак Пенн, Білл Преді / у головних ролях — Джон Росс Боуї, Лорен Лапкус, Кевін Сассмен / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider хвалить вибір головних героїв для спінофу, захопливий сюжет, акторську гру і візуальні ефекти, але каже, що жіночі персонажі прописані поверхнево. Variety хвалить комедійні сцени, хімію між головними героями та камео героїв «Теорії великого вибуху», які стали новими версіями себе в інших вимірах.

Фантастичний серіал «Зоряний шлях: Дивні нові світи» — четвертий сезон

Про що серіал. Приквел серіалу «Зоряний шлях», який вийшов у 1966 році. У центрі сюжету — команда капітана Крістофера Пайка, командира корабля USS «Ентерпрайз». Капітан Пайк вирушає в нову пʼятирічну дослідницьку місію і опиняється у вирі політичної інтриги, що може призвести до війни між Обʼєднаною Федерацією Планет і ромуланцями. У четвертому сезоні кожен епізод — нова пригода екіпажу USS «Ентерпрайз».

Star Trek: Strange New Worlds / Paramount+ / немає українського дубляжу або субтитрів / шоуранери — Аківа Голдсман, Алекс Курцман і Дженні Люмет / у головних ролях — Енсон Маунт, Джесс Буш, Ітан Пек, Ребекка Ромейн / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. Оглядачка Collider хвалить захопливий візуал серіалу і те, що епізоди сильно відрізняються за жанром, і кожен має унікальну атмосферу. Проте вона каже, що серіалу бракує єдиної сюжетної лінії та звʼязку між епізодами, бо персонажі ніяк не змінюються, попри попередні пригоди. Slashfilm пише, що сильні сторони цього сезону — комедійні сцени, хімія між персонажами та різноманіття історій.

Анімаційний фільм «Легенда про Аанга: Останній володар стихії повітря»

Про що фільм. Продовження популярного мультсеріалу «Аватар: Останній захисник», який виходив у 2005—2008 роках. У магічному світі деякі люди можуть підкоряти собі одну з чотирьох стихій — воду, вогонь, повітря або землю. Це маги, навколо яких формуються племена. В оригінальному серіалі триває сторічна війна, яку почав Народ Вогню, а зупинити її може лише володар чотирьох стихій 12-річний аватар Аанг. Йому допоможуть нові друзі — Катара і Сокка з Народу Води та Тофф з Народу Землі.

Фільм розповідає про їхні пригоди через понад десять років після фіналу серіалу, коли персонажі подорослішали. Аанг дізнається про давню силу, що допоможе відродити Народ Повітря, винищений під час війни, і вирушає шукати її.

Avatar Aang: The Last Airbender / Paramount+ / немає українського дубляжу і субтитрів / режисери — Стів Агн, Вільям Мата, Лорен Монтгомері / озвучують головні ролі — Ерік Нам, Дейв Батіста, Джессіка Маттен / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що навіть анімації достатньо, щоб захотіти переглянути фільм. Вона яскрава, барвиста та якісно відтворює стиль оригіналу. Variety пише, що творці фільму чудово розуміють фанбазу «Аватара» та змогли повернути улюблених персонажів і розповісти більш зрілу історію саме так, як цього хотіли б фанати.

Спортивна комедія «Дінк»

Про що фільм. Дасті Бойд на прізвисько «Молот» був зіркою великого тенісу наприкінці 1990-х, поки не отримав травму запʼястка. Відтоді він працює дитячим тренером у заміському клубі свого батька. Одного дня Дасті отримує чергову травму, лікар прописує йому пограти в піклбол, щоб відновитися. Дасті ставиться до цієї ідеї скептично, бо вважає піклбол пародією на теніс, але зрештою знаходить підтримку в новому ком’юніті, зокрема у новій партнерці по грі Кендіс.

The Dink / Apple TV / є українські субтитри / режисер — Джош Грінбаум / у головних ролях — Джейк Джонсон, Аарон Чен, Мері Стінберген / тривалість — 1 година 42 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що «Дінк» — проста і кумедна історія з харизматичними акторами. Collider пише, що актори чудово грають і фільм кумедний та душевний, але він знятий за типовим шаблоном фільму про спорт, тож усі сюжетні повороти легко передбачити.

Комедія «72 години»

Про що фільм. Джо — 40-річний керівник відділу маркетингу у великій компанії, який вже не на одній хвилі з молоддю, але ще не може з цим змиритися. Одного дня компанія чотирьох юнаків з Маямі випадково додає його до чату, де вони планують масштабну вечірку. Джо обіцяє хлопцям оплатити будь-які розваги, якщо вони візьмуть його із собою. Протягом наступних трьох діб Джо збиратиме контент для нової маркетингової кампанії та доводитиме, що ще має порох у порохівницях.

72 Hours / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисери — Тім Сторі / у головних ролях — Кевін Гарт, Марcелло Ернандес, Теяна Тейлор / тривалість — 1 година 45 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що хімія між юнаками — родзинка фільму, а Харт, який застряг в одному комедійному образі, радше шкодить історії невдалими жартами. Variety пише, що загалом фільм кумедний, актори добре грають, але «72 години» псують банальні жарти та історія, що постійно вдається до крайнощів.