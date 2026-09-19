Що подивитися у вихідні. Продовження «Кульгавих коней», спінофу «Дивних див» і «Землі Гангстерів» Ґая Річі з Томом Гарді, спіноф «Річера» та нова частина антології про маніяків від Netflix

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Кримінальний серіал «Земля Гангстерів» / «МобЛенд» — другий сезон

Про що серіал. Найманець Гаррі Да Соуза виконує всю брудну роботу злочинної родини Гарріган — подружжя Конрада і Мейв та їхніх нащадків. Однієї ночі стається інцидент між онуком подружжя Едді і Томмі Стівенсоном, сином запеклих ворогів Гарріганів. Між кланами вкотре спалахує війна, а Гаррі намагається втримати все під контролем. Тим часом боротьба за владу загострюється ще й у самій родині Гарріганів. У другому сезоні родина Гарріганів роз’єднана як ніколи, й Гаррі намагається це залагодити, хоча й сам має вдосталь проблем у взаєминах з дружиною і донькою.

MobLand / Paramount+ / в Україні доступно на «Київстар ТБ» з українським дубляжем і субтитрами / шоуранери — Ґай Річі, Ронан Беннетт / у головних ролях — Том Гарді, Пірс Броснан, Педді Консідайн / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що актори сильно грають, бійки жорстокі й захопливі, а напружена сімейна динаміка — родзинка сезону. Оглядачка The Guardian критикує те, що серіал надто сильно використовує кліше й загалом нічим не відрізняється з-поміж інших гангстерських шоу. Цей недолік могли б компенсувати захопливі бійки, аби їх доповнити справді дотепними жартами, вважає вона.

Шпигунський серіал «Кульгаві коні» — п’ятий сезон

Про що серіал. Екранізація романів британського письменника Міка Геррона. Молодий агент британської контррозвідки MI5 Рівер Картрайт провалює тренувальне завдання. За це його відсилають до відділу «Кульгаві коні» — підрозділу невдах — на марудну паперову роботу. Начальник відділу Джексон Лемб — старий розвідник, який давно махнув на все рукою і просто чекає, коли його співробітники звільняться. Та невдовзі після прибуття Картрайта «Кульгаві коні» опиняються в центрі великої шпигунської гри. Шостий сезон починається з того, що «Кульгавим коням» не виплатили зарплатню — і за цим стоїть щось більше й небезпечніше за примхи керівництва.

Slow Horses / Apple TV / в Україні доступно на Apple TV+ з українськими субтитрами / шоуранери — Сол Мецштейн / у головних ролях — Гері Олдмен, Джек Лауден, Кетрін Вотерстон, Сопе Дірісу / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Collider пише, що нова таємниця цікава, моторошна і вдало поєднана з попередніми сюжетними лініями. Також оглядачка хвалить рішення повернути кількох персонажів із попередніх сезонів. Decider пише, що новий сезон зберіг усі переваги серіалу — гострий сюжет, динамічний темп оповіді, захопливі погоні й бійки та саркастичні персонажі.

Детективний серіал «Ніглі»

Про що серіал. Спіноф кримінального серіалу «Річер» про колишнього військового слідчого Джека Річера, якого постійно втягують у заплутані розслідування. «Ніглі» розповідає історію близької подруги Річера — Френсіс Ніглі, яка з’являлася в оригінальному серіалі. Вона працює приватною детективкою в Чикаго і після самогубства її друга дитинства починає розслідувати діяльність таємничої ферми, де він зупинявся напередодні смерті. Ферма працює як прихисток для вразливих людей, що хочуть почати життя з чистого аркуша.

Neagley / Amazon Prime / в Україні доступно на Amazon Prime без української локалізації / шоуранери — Нік Сантора, Ніколас Вуттон / у головних ролях — Марія Стен, Грейстон Холт, Аделін Рудольф / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 85% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що Марія Стен блискуче грає Френсіс і передає, як та страждає на рідкісний розлад — гаптофобію (навʼязливий страх дотику людей). Оглядач додає, що актори другого плану також добре грають, а центральна таємниця інтригує і тримає в напрузі до фіналу. Decider хвалить акторську гру і пише, що шоуранери вдало обрали персонаж для спінофу — вона принципова, жорстока і кмітлива.

Анімаційний серіал «Дивні дива: Оповідки з 85-го»

Про що серіал. Спіноф популярного серіалу Netflix «Дивні дива». Його дія відбувається між другим і третім сезоном оригінального серіалу — взимку 1985 року. Одинадцять закрила ворота між Гопкінсом і Догоридригом, тож компанія головних героїв, як усі звичайні діти, потрапляє лише в буденні пригоди — допоки друзі не дізнаються, що частина монстрів вижила. Боротися з ними допоможе новий персонаж — школярка Ніккі. У другому сезоні друзі стикаються з новим ворогом — загадковими квітами, що квітнуть взимку, і монстрами, що в них мешкають.

Stranger Things: Tales from '85 / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранери — Сара Партінгтон, брати Даффери / озвучують головні ролі — Бруклін Норстедт, Джолі Хоанг-Раппапорт, Лука Діас / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 43% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. Collider хвалить анімацію і атмосферу 1980-х, проте каже, що серіалу бракує добре прописаного сюжету, який «прив’яже» спіноф до оригінального серіалу. Оглядач IGN також пише, що анімація якісна, й додає, що в цьому сезоні сюжет цікавіший, ніж у попередньому — але він все ще не дотягує до рівня, який очікують від франшизи «Дивних див».

Кримінальний серіал «Чудовисько: Історія Ліззі Борден»

Про що серіал. Четверта частина антології про маніяків від Netflix. Вікторіанська доба, 1892 рік — юна Ліззі Борден, завдавши понад 40 ударів сокирою, жорстоко вбиває свою мачуху Еббі та батька Ендрю. Серіал розповідає про чотири місяці, що цьому передували. Справжня причина вбивств невідома. Шоуранери екранізують одну з теорій про те, що дійсно могло статися. Перша частина антології «Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» увійшла в трійку найпопулярніших англомовних релізів Netflix і здобула престижні кінопремії, як-от «Еммі» і «Золотий глобус».

Monster: The Lizzie Borden Story / Netflix / в Україні доступно на Netflix з українським дубляжем і субтитрами / шоуранери — Раян Мерфі, Ян Бреннан / у головних ролях — Елла Бітті, Вікі Кріпс, Чарлі Ханнем / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 27% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал стильно знятий, а актори чудово грають, проте сюжет слабкий і надто спирається на вигадки сценаристів, тому зрештою серіал не розкриває особистість Борден і події, які її сформували. Decider пише, що шоу вдало поєднує дві часові лінії (до і після вбивства), але криваві сцени надто бридкі й здебільшого зайві.