Що подивитися у вихідні. Продовження «Річера» і «Жінок у синьому» та нова частина культового підліткового мюзиклу «Рок у літньому таборі» з Jonas Brothers і Демі Ловато

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Кримінальний серіал «Річер» — четвертий сезон

Про що серіал. Серіал заснований на серії романів британського письменника Лі Чайлда. У центрі сюжету — колишній військовий слідчий Джек Річер, якого втягують у розслідування заплутаних справ. Кожен сезон — екранізація одного з романів і окрема пригода Річера в новому місті. Романи про Річера екранізували раніше в дилогії «Джек Річер» із Томом Крузом, яку зняли за девʼятою та вісімнадцятою книгами.

Reacher / Amazon Prime / немає української локалізації / шоуранер — Нік Сантора / у головних ролях — Алан Річсон, Марія Стен, Серінда Свон, Шон Сайпс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. IGN пише, що в цьому сезоні шоуранери суттєво відхилилися від сюжету оригіналу, тож сезон вийшов менш передбачуваним для фанатів романів, але водночас він має менш якісний сюжет і не таких переконливих злодіїв, ніж у попередніх сезонах. Проте захопливі бійки, блискучий Алан Річсон і його холоднокровний Річер компенсують ці недоліки. Collider хвалить гру акторів, екшн-сцени і неонуарну атмосферу сезону.

Кримінальна драма «Жінки в синьому» — другий сезон

Про що серіал. Засновано на реальних подіях. У 1971 році Марія, Валентина, Анхелес і Габіна приєдналися до першого жіночого підрозділу в поліції Мексики. Як виявилося, влада створила його, лише щоб відвернути людей від злочинів жорсткого серійного вбивці. Четвірка об’єднується, щоб зловити маніяка й довести собі, рідним і колегам, що вони варті поліцейських значків. У другому сезоні головні героїні потайки розслідують справу нового серійного вбивці й корупцію в поліції.

Women in Blue / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранери — Пабло Араменді, Фернандо Ровзар / у головних ролях — Орландо Могель, Барбара Морі, Хімена Саріньяна / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Оглядач ETimes пише, що цей сезон цікавіший завдяки політичним інтригам, заплутанішій таємниці й кращому розвитку головних персонажок. Оглядачка NPN каже, що четвірка поліцейських має чудову хімію і сценаристи вдало вплітають їхню дружбу в сюжет.

Мюзикл «Рок у літньому таборі 3» / «Рок-табір 3»

Про що фільм. Приквел популярних підліткових комедій «Рок у літньому таборі» (2008) та «Рок у літньому таборі 2» (2010), в яких знялися майбутні поп-зірки — Демі Ловато та Jonas Brothers. У новому фільмі учасники гурту Connect 3, яких грають Jonas Brothers, подорослішали і побудували успішну кар’єру поп-зірок. Вони приїхали до табору і влаштували для підлітків випробування, щоб знайти молоді таланти, які розігріватимуть публіку перед початком їхнього концерту. А головні герої Сейдж, Десі та Розі змагатимуться за свої мрії. Одна з продюсерок фільму — Демі Ловато, її персонажка з’явиться в одній зі сцен.

Camp Rock 3 / Disney+ / немає української локалізації / режисерка — Вероніка Родрігез / у головних ролях — Малакі Бартон, Ліамані Сегура, гурт Jonas Brothers / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Оглядачка Mama’s Geeky пише, що головні актори-підлітки талановиті, а сюжет, пісні та камео діснеївських зірок 2010-х точно викликатимуть ностальгію у фанатів фільмів. Оглядач NPN пише, що фільм веселий і має цікавий сюжет, проте через короткий хронометраж деякі сюжетні лінії розвиваються зашвидко.

Ситком «Шини» — третій сезон

Про що серіал. Два брати — менеджер-невдаха Вілл і кумедний нероба Шейн — намагаються втримати сімейну автомайстерню на плаву. Для цього вони впроваджують кілька безглуздих ідей. Наприклад, пропонують великі знижки на шини, та коли клієнт погоджується — у рази підвищують вартість всіх інших послуг. Брати поступово відроджують бізнес, хоча постійно потрапляють у халепи.

Tires / Netflix / є українські субтитри / шоуранери — Джон Макківер, Стів Гербен, Шейн Гілліс / у головних ролях — Шейн Гілліс, Стів Гербен, Кріс О’Коннор / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Оглядач Screen Rant пише, що акторська гра чудова. Крім того, серіал розширив команду основних персонажів і так став кумеднішим, бо з’явилося більше різноманітних комедійних сцен. Roger Ebert пише, що третій сезон найкращий, бо сценаристи вже заклали основні сюжетні події у попередніх сезонах і тепер кумедно розвивають світ «Шин» і його персонажів.