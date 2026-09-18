Трамп вважає, що його зять Джаред Кушнер помирить увесь світ (Україну з Росією теж). Насправді у війнах він шукає не миру, а грошей. Переказуємо профайл The New Yorker

Коли у 2017 році Дональд Трамп став президентом, то почав покладатися не на професійних держслужбовців, а на своїх заможних друзів. Кушнера він зробив старшим радником — своєрідним міністром без портфеля, який опікувався широким спектром питань. Їх обʼєднував брак політичного досвіду: Джаред навіть не був членом Республіканської партії. Він керував сімейним бізнесом і щотижневиком The New York Observer, який додавав престижу серед нью-йоркської еліти. Зрештою в адміністрації Кушнер знайшов те, що йому ближче до серця, — зосередився на Близькому Сході.

Іванка і Джаред на одній зі своїх перших зустрічей, 18 квітня 2007 року. Згодом Іванка казала, що шлюб — це найкраща угода в їхньому житті. Зіркове весілля на 500 гостей відсвяткували 25 жовтня 2009 року в гольф-клубі Trump National у Нью-Джерсі.

Згодом Іванка казала, що шлюб — це найкраща угода в їхньому житті. Зіркове весілля на 500 гостей відсвяткували 25 жовтня 2009 року в гольф-клубі Trump National у Нью-Джерсі.

Іванка і Джаред на одній зі своїх перших зустрічей, 18 квітня 2007 року.

У 2007 році 25-річний голова сімейної компанії з нерухомості Джаред Кушнер познайомився на обіді з Іванкою Трамп — другою дитиною майбутнього президента. За два роки вони одружились, і наречена прийняла юдаїзм. Їхні знайомі кажуть, що пара щиро кохає одне одного і що це королівський шлюб двох династій: Джаред та Іванка — обоє створіння влади, яку дають гроші.

Шляхи Чарльза Кушнера і прокурора Крісті в майбутньому перетнуться з президентом Дональдом Трампом. У 2016 році кандидат у президенти Трамп обрав губернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті керівником перехідної команди Білого дому, яка в разі перемоги мала планувати структуру майбутньої адміністрації. Але Джаред Кушнер помстився за батька — наполіг, що Крісті довіряти не можна, і після виборів Трамп його звільнив. А свого свата президент, навпаки, помилував і у 2025 році призначив послом у Франції.

Чарльз Кушнер з дружиною Серил і командою юристів пробиваються крізь журналістів біля будівлі суду, 18 серпня 2004 року. Того дня Чарльз визнав себе винним за 16 звинуваченнями. Поки батько сидів у тюрмі, Джаред майже щонеділі літав до нього та очолив сімейний бізнес.

Коли Джаред навчався в Гарварді, проти його батька порушили кримінальну справу. Якщо коротко: він надто багато грошей витратив на виборчі кампанії кількох демократів, тому частину перевищеного ліміту переписав на родичів. Коли сестрі Чарльза Естер показали записи про пожертви, зроблені від її імені, вона була в шоку, а її чоловік став співпрацювати з прокурором Крісом Крісті, який вів справу. Розлючений Чарльз вирішив помститися: замовив повію, що спокусила чоловіка сестри, і записав їхній секс на відео, яке потім відправив Естер. Вона в той момент була на вечірці з нагоди заручин сина. Зрештою Кушнер-старший пішов на угоду зі слідством і 14 місяців провів у тюрмі.

Під час навчання юнак пішов стопами батька — почав інвестувати в багатоквартирні будинки неподалік університетського кампусу. Здобувши досвід в угодах з нерухомістю, у майбутньому він думатиме, що мирні угоди укладають так само: вони теж передбачають жорсткі торги, а часом — блеф. Не треба знати історію регіону чи деталі позицій — варто просто вислухати сторони й вирішити суперечку. Якщо багато дипломатів мали труднощі з якоюсь проблемою, це свідчить не про її складність, а про їхню недолугість.

Гроші та відчуття винятковості в Кушнера були ще до знайомства з Трампом. Хлопець виріс в ортодоксальній єврейській родині в багатому містечку на півночі Нью-Джерсі. Його батько Чарльз, як і майбутній тесть, заробив статки у будівельному бізнесі. Чарльз Кушнер робив щедрі пожертви місцевим благодійним організаціям, а ще пообіцяв пожертвувати $2,5 мільйона Гарвардському університету, але за однієї умови — виплати розпочнуться, щойно там почне навчатись його син. Так Джаред потрапив в один з найкращих університетів світу, попри посередні оцінки у школі.

Джаред, Іванка, її брат Ерік і Дональд Трамп після перемоги останнього на республіканських праймеріз в Індіані, 3 травня 2016. Це був останній шанс інших кандидатів від Республіканської партії наздогнати Трампа.

2

Із Близьким Сходом Джаред був повʼязаний змалку. Його батько часто допомагав ізраїльським організаціям, включно з тими, що підтримують окупаційні поселення на Західному березі річки Йордан. А премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу був старим другом сімʼї — одного разу він навіть спав у ліжку Джареда, а той пішов спати в підвал.

Адміністрація Трампа воліла сфокусуватись на Ірані. Для того щоб стримати Тегеран, потрібно було налагодити відносини з його суперником в регіоні — Саудівською Аравією, яку попередники Трампа тримали на відстані через очевидні порушення там прав людини. Кушнер швидко визначив, на кого потрібно зробити ставку. Ішлося про 31-річного міністра оборони Саудівської Аравії, другу людину в черзі на королівський престол — принца Мухаммеда бін Салмана (МБС), який презентував себе як молодого прогресивного реформатора. Він саме хотів прибрати конкурента в боротьбі за престол — свого двоюрідного брата кронцпринца Мухаммеда бін Наєфа. Інтереси літнього американського президента і молодого саудівського принца співпали — бін Наєф був давнім союзником ЦРУ в боротьбі з тероризмом, а Трамп хотів помститися власній розвідці, яка підозрювала росіян у втручанні в американські вибори.

Барак Обама в Білому домі тисне руку кронцпринцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Наєфу, 13 травня 2015 року. Праворуч стоїть міністр оборони Мухаммед бін Салман. Getty Images / «Бабель» Дональд Трамп і Мухаммед бін Салман в Овальному кабінеті, 14 березня 2017 року. На зустрічі присутній і Кушнер. За кілька місяців саудівський міністр скине двоюрідного брата, а потім відправить його під домашній арешт. Getty Images / «Бабель» Барак Обама в Білому домі тисне руку кронцпринцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Наєфу, 13 травня 2015 року. Праворуч стоїть міністр оборони Мухаммед бін Салман. Дональд Трамп і Мухаммед бін Салман в Овальному кабінеті, 14 березня 2017 року. На зустрічі присутній і Кушнер. За кілька місяців саудівський міністр скине двоюрідного брата, а потім відправить його під домашній арешт. Getty Images / «Бабель»

Кушнер і МБС швидко потоваришували. Вони часто розмовляли телефоном і ходили в круїз Червоним морем на яхті за пів мільярда доларів. Коли Трамп погодився продати саудівцям зброю на $110 мільярдів, Кушнер допоміг із цим, подзвонивши гендиректору оборонного гіганта Lockheed Martin.

Підтримка Білого дому розвʼязала МБС руки. У червні 2017-го після розмови з Кушнером, який сказав, що в Білому домі його підтримують всі, окрім розвідки, він затримав свого конкурента Мухаммеда бін Наєфа, змусив відмовитись від права на престол і згодом відправив під домашній арешт. Того ж місяця Саудівська Аравія, Бахрейн та ОАЕ розпочали блокаду Катару під приводом підтримки ним «Братів-мусульман» і тісних відносин з Іраном. Багато хто вважав, що саудівці хочуть захопити величезні газові родовища Катару. Попри свої звʼязки, Кушнер не втрутився, аби зупинити кризу, яка поставила регіон на межу війни — ще і між країнами, у кожній з яких розташовані американські військові бази.

Не виключено, що катарці могли уникнути блокади, якби були дальновиднішими та вели з Кушнером бізнес. За два місяці до загострення посадовці Суверенного фонду добробуту Катару зібралися в Нью-Йорку, щоб розглянути потенційні інвестиції. Тоді Чарльз Кушнер запропонував їм офісну будівлю в центрі Мангеттену, яку 10 років тому купив за понад мільярд доларів. Відтоді будівля значно подешевшала, тож катарці відхилили пропозицію.

Хмарочос 660 (до 2022 року — 666) на Пʼятій авеню на Мангетенні, що належить Кушнерам. У 2018 році компанія з нерухомості Brookfield Property орендувала його на 99 років за $1,2 мільярда. Суверенний фонд добробуту Катару — один з найбільших інвесторів Brookfield Property. Getty Images / «Бабель»

Восени 2018 року в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі вбили та розчленували опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Американська розвідка дійшла висновку, що вбивство майже напевно замовив саудівський кронцпринц. Це була одна з найсерйозніших загроз саудівсько-американським відносинам. Білий дім був змушений дистанціюватися від МБС, проте не Кушнер — він його захищав і продовжив підтримувати звʼязок.

Хороші звʼязки Кушнера в Перській затоці посприяли його головному дипломатичному досягненню — нормалізації відносин між Ізраїлем, Обʼєднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном. Пʼятнадцятого вересня 2020 року вони підписали «Угоди Авраама». Згодом до угоди долучилися Судан і Марокко. Палестинське питання угода ігнорувала, тож Саудівська Аравія доєднатись відмовилась. Проте дружні стосунки між Кушнером і МБС це не зіпсувало — саудівський принц не забуде, що Джаред зробив для нього, навіть коли Трамп втратить крісло президента.

Американський сенатор-демократ Рон Вайден в Капітолії на заході «Справедливість для Джамаля: Сполучені Штати та Саудівська Аравія за рік після вбивства Хашоггі». April Brady/Project on Middle East Democracy/Flickr МБС і Джаред у Білому домі, 18 листопада 2025 року. Official White House Photo by Daniel Torok/Flickr Американський сенатор-демократ Рон Вайден в Капітолії на заході «Справедливість для Джамаля: Сполучені Штати та Саудівська Аравія за рік після вбивства Хашоггі». МБС і Джаред у Білому домі, 18 листопада 2025 року. April Brady/Project on Middle East Democracy/Flickr; Official White House Photo by Daniel Torok/Flickr

3

Коли в січні 2021 року Трамп покинув Вашингтон, Джаред Кушнер вирішив покінчити з політикою. Виснажені чотирма роками міжусобних конфліктів і збентежені штурмом Капітолія 6 січня, вони з Іванкою дистанціювалися від ролі посередників Трампа і купили маєток на острові у Флориді, відомому як «бункер мільярдерів».

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У червні 2021 року група інвестиційних менеджерів, які контролюють Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії, зібралась в Ер-Ріяді, щоб обговорити прохання Кушнера інвестувати $2 мільярда в його новий інвестиційний фонд Affinity Partners. Представники Кушнера шукали виключно іноземних клієнтів, аби «не привертати увагу медіа». Він особисто відвідав Саудівську Аравію, ОАЕ і Катар (відносини між країнами вже нормалізувалися і, очевидно, катарці вирішили виправити минулу помилку) — три автократії з величезними державними інвестиційними фондами.

Саудівці майже ніколи не відмовляються інвестувати в колишніх американських посадовців. Проте цього разу комітет менеджерів виступив проти прохання Кушнера: діяльність Affinity Partners була незадовільною в усіх аспектах, а досвіду керування фондом він не мав. Однак очолював саудівський Суверенний фонд кронпринц Мухаммед бін Салман — рішення комітету скасували, й угоду уклали. Після цього ОАЕ і Катар інвестували ще по $200 мільйонів, а за кілька років, перед виборами 2024-го, разом дали ще $1,5 мільярда. Немає доказів, що саудити хотіли винагородити Кушнера за підтримку в Білому домі, проте для порятунку їхніх відносин зі США він зробив більше, ніж будь-хто інший. Дональду Трампу у 2021 році саудити зробили окремий подарунок — його заміські клуби стали основними локаціями гольф-туру, який фінансує Державний інвестиційний фонд королівства.

Трамп на турнірі LIV Golf Invitational у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, 31 липня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

4

Тоді ж у Джареда зʼявилась інша ідея — заробити на Балканах. У 2021 році вони з Іванкою сиділи на суперʼяхті Натаніеля Ротшильда, пришвартованій біля албанського узбережжя Адріатичного моря. Ще одним гостем був премʼєр Албанії Еді Рама, який очолює країну з 2013 року. Яхта вирушила до майже безлюдного албанського острова Сазані, гості босоніж піднялися на його вершину. Сазані — суворе місце, вкрите камінням, зарослями дерев і бункерами, побудованими за часів комуністичного режиму. Проте звідти відкриваються захопливі види на бірюзове море — і Кушнери побачили в цьому бізнес-можливість.

Джаред та Іванка в Албанії в липні 2024 року. Другий праворуч — премʼєр-міністр, колишній баскетболіст і художник Еді Рама. За Джаредом стоїть спецпосланник Трампа Річард Гренел, який за першої каденції Трампа був послом в Німеччині та в. о. Директора національної розвідки. @XhoiMalesia / X

За кілька місяців Джаред повідомив албанському премʼєру, що хоче побудувати прибережні курорти на цьому острові та на материковій частині країни. Це мали бути селища для надбагатих з полями для гольфу, маринами й десятьма тисячами готельних номерів. Проєкти коштували $4 мільярди, і Кушнер заручився підтримкою двох катарських мільярдерів.

Рама був у захваті від ідеї. Він вважав, що проєкт створить тисячі робочих місць і зробить одну з найбідніших країн Європи пунктом призначення багатіїв. У лютому 2024-го Соціалістична партія, яка має більшість у парламенті, ухвалила норму, що дозволяє будувати елітні проєкти в заповідних зонах. Уже за кілька тижнів Кушнер оголосив про свої плани, але його мрія зіткнулась із політичними реаліями. Територія острова відкрита для громадськості. А забудову на материковій частині планували в заповіднику, посеред якого Рама хотів побудувати аеропорт.

Проєкт курорта Кушнера в Албанії. @jaredkushner / X @jaredkushner / X @jaredkushner / X Проєкт курорта Кушнера в Албанії. @jaredkushner / X

Проєкт Кушнера в Сербії теж провалився У 2025 році Джаред хотів побудувати в Сербії готельний комплекс Trump International на місці будівлі Генштабу Югославії, яку війська НАТО розбомбили в 1999-му. Будівля є культурною памʼяткою під охороною, тож аби якось «компенсувати» це, Кушнер погодився збудувати меморіал «усім жертвам агресії НАТО». Парламент Сербії навіть ухвалив спеціальний закон про очищення ділянки під будівництво, але спалахнули протести, а сербські прокурори звинуватили міністра культури у фальсифікації дозвільних документів. Після цього Кушнер скасував проєкт.

Для жителів Албанії Рама став мішенню гніву, а Кушнер перетворився на лиходія. Коли у травні 2026 року на пляжі встановили паркан, місцеві жителі знесли його. Почалися демонстрації, які отримали назву «Революція фламінго» — на честь рідкісних птахів, що населяють ці землі. Спочатку протестувальники зосередилися на зупинці будівництва, проте згодом стали вимагати відставки Рами та реформи політичної системи Албанії.

Протести тривають досі, і невідомо, чи переживе їх Рама, який тримається при владі 13 років.

Зграя фламінго пролітає над лагуною Нарта в Албанії. Arbenllapashtica / Wikimedia Протестувальники в центрі Тирани, 13 червня 2026 року. Albinfo / Wikimedia Зграя фламінго пролітає над лагуною Нарта в Албанії. Протестувальники в центрі Тирани, 13 червня 2026 року. Arbenllapashtica / Wikimedia; Albinfo / Wikimedia

5

Повертатися в Білий дім у 2025 році Джаред не хотів — він прагнув зосередитись на інвестиціях. На прохання тестя зробити це він відповів: «Є ймовірність, що коли я повернуся додому, моя дружина змінить замки». Але Трамп наполягав, тож зрештою Джаред погодився.

Кушнер продовжив заробляти статки на Близькому Сході. І для початку відмовився від офіційної посади в Білому домі — юристи стверджували, що так він уникне конфлікту між своїми урядовими і бізнесовими інтересами. Нові інвестиції з Близького Сходу збільшили його фонд Affinity Partners на 30% — до понад $6 мільярдів. Серед проєктів фонду — інвестиції на $410 мільйонів в ізраїльські компанію з лізингу автомобілів та страхову компанію. Вкладаючи саудівські гроші в Ізраїль, він сподівається відкрити «інвестиційний коридор» між цими державами та допомогти нормалізувати їхні відносини.

Про свого давнього друга Мухаммеда бін Салмана Джаред теж не забув — допоміг йому купити великого американського розробника відеоігор Electronic Arts. Угода на $55 мільярдів викликала занепокоєння у регуляторів, адже EA обробляє величезну кількість даних користувачів. Проте Комітет з іноземних інвестицій, що має переглядати подібні угоди, складається переважно з посадовців Трампа, й останнє слово за ним, тож проблем не виникло.

Чемпіонат світу з гри Rocket League у Саудівській Аравії, 19 грудня 2025 року. Королівство витрачає мільярди, щоб стати світовою столицею кіберспорту. Getty Images / «Бабель»

6

Коли Трамп балотувався втретє, то обіцяв зупинити всі війни на Землі. Після перемоги до цієї місії він долучив свого зятя. Цього разу вести перемовини Джареду випало разом зі Стівом Віткоффом. За столом переговорів у них дуже різні стилі. Віткофф відомий як практичний торговець, якого менше цікавлять деталі пропозиції, ніж людина перед ним. Кушнер навпаки — точний, відсторонений, холоднокровний. Сам Віткофф каже, що між ними існує продуктивне суперництво, як між двома братами.

Наприкінці минулого року Кушнера вперше покликали допомогти Віткоффу з україно-російськими переговорами. Попри суперництво і різні характери, у них було дещо спільне: обидва вважали, що Путін — «хороший хлопець», а «російська армія непереможна». Тож після зустрічі з росіянами США запропонували мирний план, який вимагав від України погодитися майже на всі вимоги Росії. Багато спостерігачів підозрювали, що росіяни запропонували американцям ділові угоди в обмін на вигідний мирний план.

Кушнер і Віткофф на переговорах з Путіним у Кремлі, 22 січня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Кушнер, Віткофф і Володимир Зеленський на Софійській площі в Києві під час першого візиту до України, 6 вересня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Кушнер і Віткофф на переговорах з Путіним у Кремлі, 22 січня 2026 року. Кушнер, Віткофф і Володимир Зеленський на Софійській площі в Києві під час першого візиту до України, 6 вересня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

У секретному звіті однієї з європейських розвідок йдеться, що Трамп та його люди обговорювали кілька потенційних контрактів у Росії. У документі перераховані десять потенційних проєктів, які запропонував Кремль. Серед них — відновлення «Північного потоку — 2» під контролем Америки, повернення американського нафтового гіганта ExxonMobil на Сахалін і буріння в Охотському морі. У документі згадуються люди, які можуть брати в них участь, — зокрема Трамп, Кушнер, Віткофф та інші партнери американського президента.

Останнє, що мав зробити дует Кушнера і Віткоффа — це попередити війну між США та Іраном. Двадцять сьомого лютого цього року, за кілька годин до початку бойових дій, вони проводили зустріч з іранськими перемовниками в Женеві. Дискусії про ядерну програму дуже складні з технічного боку — але технічних радників вони із собою не взяли. Коли міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі став пропонувати серйозні поступки, американські посланці не могли зрозуміти, про що саме йдеться. Вони звернулися за порадою до директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, але він був на переговорах як нейтральна сторона і не міг консультувати американців.

Кушнер, Віткофф і міністр закордонних справ Оману Бадр бін Хамад аль Бусаїді, який був посередником на переговорах з іранцями в Женеві, 26 лютого 2026 року. 28 лютого США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану. Getty Images / «Бабель»

На пресконференції американці зробили незрозумілі заяви. Віткофф звинуватив Іран у використанні Тегеранського дослідницького реактора, який виробляє медичні ізотопи та не призначений для військових цілей. Кушнер стверджував, що вони просто хочуть виграти час. У Вашингтоні вони сказали Трампу, що іранці відмовилися капітулювати, і за кілька годин потому почалася війна.

За сім місяців США загрузли в дороговартісний війні, з якої немає легкого виходу. Режим в Ірані став ще жорсткішим, а роль Кушнера і Віткоффа в цих перемовинах перебрав на себе віцепрезидент Джей Ді Венс. У переговорах про російсько-українську війну теж мало прогресу, і медіа пишуть, що Білий дім обговорює, чи не замінити цю пару на директора ЦРУ Джона Реткліффа. Для будь-якого іншого посланника президента такі результати стали би катастрофою. Для Кушнера це навіть не найважливіші пункти у списку справ. Він відвідує резиденції світових лідерів і водночас керує мільярдами доларів інвестицій. І поки що уряди різних держав готові давати йому гроші.