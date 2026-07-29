Перші кадрові рішення Михайла Драпатого: у командуванні Сухопутних військ, Сил логістики та в 93 ОМБр. «Бабель» зібрав подробиці

Змінився начальник штабу Сухопутних військ

Сухопутні війська — найчисельніші з усіх видів військ. Саме командування Сухопутних військ має їх розвивати: воно відповідає за бойову підготовку, забезпечення та застосування найчисельнішого виду військ. Саме командуванню Сухопутних військ підпорядковуються ТЦК та СП. Тож не дивно, що саме тут сталися перші заміни.

Головнокомандувач Михайло Драпатий звільнив начальника штабу — заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича. Грузевича завжди вважали людиною колишнього головкома Олександра Сирського: саме Олександр Сирський його призначив, коли очолював «сухопутку». Коли Михайло Драпатий прийшов на посаду командувача СВ, Олександр Сирський не погодив йому звільнення Грузевича. А коли Олександр Сирський відправив Михайла Драпатого одночасно керувати ОСУВ «Хортиця» в лютому 2025 року, Олександр Грузевич залишався виконувачем обов’язків командувача «сухопутки» і мав втілювати в життя реформи, які запланував Драпатий. Однак, за словами співрозмовників «Бабеля», він саботував усі реформи.

Олександр Грузевич (у центрі) залишився в Сухопутних військах після приходу Михайла Драпатого, і саме він був за головного, коли Драпатий перебував на фронті в ОСУВ «Хортиця». Facebook

Змінився командувач Сил логістики

Командування Сил логістики відповідає за доставку озброєння, боєприпасів та військової техніки на фронт, забезпечення військових пальним, їжею та іншим необхідним, а також за ремонт техніки. Командування очолював Володимир Карпенко — його вважають людиною Сирського, бо той у 2021 році призначив його керувати логістикою у Сухопутних військах, а коли став головкомом, призначив на посаду командувача Сил логістики. Після звільнення міністра оборони Михайла Федорова командування Сил логістики написало критичний пост про діяльність міністра, але потім видалило його.

Колишній головком Олександр Сирський та тепер колишній командувач Сил логістики Володимир Карпенко. Facebook

Тимчасово виконувати обовʼязки командувача Сил логістики буде Юрій Погрібний. Йому 41 рік, народився на Сумщині, у 2007 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького Сумського державного університету. Після закінчення служив у 55 окремій артилерійській бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону з озброєння. Початок війни у 2014 році зустрів у складі цієї ж бригади, яка брала участь у звільненні міст Слов’янськ, Краматорськ, Лиман, Сіверськ та інших.

У 2016 році отримав освіту оперативного рівня, а у 2024-му — оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони.

У 2016 році став заступником командира 58 окремої мотопіхотної бригади з озброєння. А у 2020-му очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків. У 2024 році був призначений на посаду начальника озброєння — заступника начальника з логістики оперативного командування «Схід».

Юрій Погрібний тепер в. о. командувача Сил логістики. Facebook

Генерал Андрій Маліновський більше не відряджений до Генерального штабу

Андрій Маліновський обіймає посаду командувача Ракетних військ і артилерії Збройних сил України. Але вже кілька років поспіль він був відряджений в ГШ. Медіа написали, що останні два роки він «курирував далекобійні удари по РФ». Насправді, як пояснює співрозмовник «Бабеля» в ГШ, далекобійні удари по Росії — це спільна робота багатьох складових Сил оборони, і цим напрямком керували інші командири, а робота Маліновського в ГШ була дублюванням їхніх функцій.

Зараз за указом президента створюється нове командування, оптимізується робота та координація всередині всіх учасників дипстрайків. Посилення цього напрямку — одне з завдань президента, — пояснив «Бабелю» співрозмовник.

Генерал Андрій Маліновський повертається з Генштабу на свою посаду. Facebook

На посаду повернувся командир 93 ОМБр

Девʼятнадцятого липня, у день, коли президент почав проводити перші зустрічі з військовими, а близькі до нього люди почали говорити про можливу зміну головкома, тодішній головком Олександр Сирський зняв з посади командира 93 окремої механізованої бригади Шаміля Круткова. Бригада воює на Костянтинівському напрямку. Причиною стали результати перевірок, які Сирський направляв у бригаду, за підсумками однієї з них він і зняв з посади Круткова. В оточенні заступника глави ОП Павла Паліси припускають, що звільнення Круткова могло бути помстою Сирського Палісі, адже той брав участь у зустрічах президента з військовими в липні цього року, коли президент шукав нову кандидатуру на посаду головкома.

Формально, як повідомляє «Громадське», підставою для звільнення було те, що Крутков вчасно не провів ротацію на позиціях. Через бюрократичні процедури звільнення вдалося зупинити, тож Крутков повертається на посаду командира бригади.

Командир 93 ОМБр Шаміль Крутков повернувся у бригаду. 93-тя ОМБр Холодний Яр

Крутков став наймолодшим командиром бригади, він замінив на цій посаді в листопаді 2024 року Павла Палісу, який став заступником глави Офісу президента. «Шаміль мудрий над свої літа. Він — людина-війна, у його житті все крутиться лише навколо цієї справи. Стійкий до стресових ситуацій і виважений в ухваленні рішень. Берегти солдата для нього — не порожній звук», — говорив про нього Павло Паліса у 2025 році.