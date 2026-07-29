«Бабель» розповідає (сумну) історію 155 ОМБр: від благословіння Макрона до роботи зі «Скелею» та підозри комбригу. Ось десятки подробиць, що залишалися невідомими

Історія бригади максимально коротко Літо 2024 року: бригада створена та навчається у Франції, її відвідує президент Емманюель Макрон. Зима 2024 року: бригада повертається в Україну, її розбирають на шматки, ДБР розслідує причини масового СЗЧ та оголошує підозру комбригу. 2025 рік: бригада відновлює боєздатність, але її комбрига знімають через «непорозуміння» з командиром 425 ОШП Юрієм Гаркавим. 2025—2026 роки: бригада якісно тримає ділянку фронту, але взаємодіє зі штурмовим полком «Скеля» — і це закінчується трагедією.

Літо 2024 року: бригада створена та навчається у Франції, її відвідує президент Емманюель Макрон

На початку лютого 2024 року головнокомандувач Валерій Залужний доручив створити низку нових бригад. Серед них була і 155-та. Бригаду вирішили робити піхотною. Її створили в березні 2024 року і почали набирати до неї людей. Очолив бригаду полковник Дмитро Рюмшин. До цього Рюмшин очолював дві бригади, які брали участь у літній наступальній операції: спочатку 33 ОМБр (після того як там відсторонили комбрига), а потім 47 ОМБр «Магура».

Формувало бригаду Оперативне командування «Захід» (зокрема командувач генерал Володимир Шведюк, начальник штабу полковник Олександр Селецький) та командувач Сухопутних військ генерал Олександр Павлюк. У травні — липні 2024 року бригаду укомплектували людьми на понад 90 відсотків. Тоді в Україні знизили мобілізаційний вік, тож у бригаду вдалося набрати молодих людей. Вони мали пройти БЗВП та вирушати до Франції на фахове навчання.

Але наприкінці липня — на початку серпня новий головком Олександр Сирський наказав забрати з бригади половину особового складу і поповнити ним уже діючі бригади. Серед цих бригад були ті, що з серпня наступали на Курщині, але найбільше людей перевели в одну з бригад, яка захищала Торецьк. «Забрали всіх притомних бійців», — розповідає «Бабелю» співрозмовник, знайомий із процесом формування бригади. У тому числі з бригади забрали більшість молодих бійців.

У серпні 2024 року бригаду вирішили перетворити на механізовану. Це означало, що бригаді потрібні нові спеціалісти й техніка. Переоформити бригаду і набрати таких людей мали до 30 вересня. Але навчання у Франції розпочиналися вже 20 вересня, тож їхали тим складом, який був. Здебільшого це були люди, яких ТЦК забирали на вулицях, блокпостах чи навіть на кордоні, розповідає військовий, який тоді був у бригаді. «Був один новобранець косоокий, обидва його ока дивилися на ніс, його призначили снайпером — і це не жарт», — розповідає військовий. Попри все в нього були хороші враження від бригади: «Все виглядало добре, годували добре, плани навчання виглядали оптимістично, командири були молоді і нібито не совкові», — розповідає військовий.

Бійці 155 бригади на навчаннях у Франції. 155 окрема механізована бригада / Facebook 155 окрема механізована бригада / Facebook Бійці 155 бригади на навчаннях у Франції. 155 окрема механізована бригада / Facebook

У Францію на навчання відправляли ледь не усіх: навіть тих, хто не встиг пройти БЗВП і був в армії не більше тижня. Туди поїхали основні підрозділи: перший, другий і третій механізовані батальйони, управління бригади і артилеристи — загалом близько 2 000 військових. Для більшості новобранців навчання були корисними: стрілецька підготовка піхоти, підготовка розвідників, артилеристів, зенітників була дуже якісна. Окремо навчали водіїв-механіків керувати французькою технікою. Була також і штабна підготовка, там вчили класичному веденню війни, розповідає знайомий з процесом підготовки бригади співрозмовник «Бабеля».

Під час навчання українських військових відвідував президент Франції і навіть публікував відео з навчань. Французи першими назвали бригаду іменем Анни Київської — ще до того, як почесну назву дали бригаді офіційно.

Макрон особисто відвідував полігон у Франції, де навчалися бійці 155 бригади. Getty Images / «Бабель»

Зима 2024 року: бригада повертається в Україну, її розбирають на шматки, ДБР розслідує причини масового СЗЧ та оголошує підозру комбригу

Як міжнародний проєкт 155 бригада мала стати першою, але не останньою. Після неї планували створити Північну бригаду, яку мали підготувати й озброїти скандинавські та балтійські країни. Але цього не сталося.

У Франції навчалася лише частина бригади, решта військових навчалися в Україні. Тому бригада мала пройти бойове злагодження, далі висуватися на фронт і приймати свою ділянку. «Ми мали повернутися на полігон, доукомплектуватися, провести злагодження з тими, хто проходив базову підготовку в Україні, до кінця липня. Думали, що вже після цього нас введуть у справу. Потім ми дізналися, що їдемо на Запорізький напрямок на третю лінію, вже шукали місце для ППД», — згадує військовий, який служив у бригаді.

Бригада поверталася з Франції в Україну партіями. Зібратися та провести злагодження вона не змогла — її розібрали на шматки. Перша партія хлопців опинилася під Покровськом, де в той час ішли найгарячіші бої. Військових відправили під Покровськ, поки командування бригади ще було у Франції. Крім того, у бригади одразу забрали підготовлений у Франції артилерійський дивізіон, який мав працювати на самохідних артустановках Ceasar — люди і зброя були передані іншій бригаді.

Франція передала 155 бригаді свої артилерійські установки Ceasar. Але в Україні людей і зброю одразу підпорядкували іншій бригаді. 155 окрема механізована бригада / Facebook

Наприкінці грудня 155 бригада потрапила в оперативне підпорядкування ТГр «Покровськ», але окремі батальйони й підрозділи були передані в оперативне підпорядкування іншим частинам. З того часу бригада так і не зібралася в єдине ціле.

Сьомого грудня 2024 року про проблеми в бригаді написала народна депутатка Марʼяна Безугла. Протягом грудня інші журналісти й волонтери писали про погане забезпечення бригади зброєю і БпЛА. А 30 грудня журналіст Юрій Бутусов опублікував інтерв’ю з командиром 2 батальйону, який був змушений штурмувати посадку сам разом із підрозділом забезпечення, бо командири рот відмовились це робити. В інтерв’ю він говорив про те, що в бригаді не вистачає військових, а частина з тих, хто є, не пройшли базову військову підготовку і навіть не мали права носити зброю. Згодом зʼясувалося, що деякими видами військової техніки бригада була забезпечена не більше ніж на 40 відсотків. Техніка з Франції також не встигла надійти в повному складі.

Державне бюро розслідувань почало розслідувати кримінальне провадження. Але вони розслідували не погану підготовку чи забезпечення бригади, а те, що з неї втекло понад дві тисячі військових. У Франції з бригади втекли 55 людей, а пів сотні втекли, коли замість злагодження на полігоні або третьої лінії на Запоріжжі опинилися під Покровськом.

ДБР вело розслідування за матеріалами військової контррозвідки СБУ. В усьому звинуватили командира бригади Дмитра Рюмшина — він конфліктував з керівництвом ОК «Захід» та ОТУ «Донецьк». У грудні 2024 року його зняли з посади. Зараз триває суд. Рюмшин — єдиний обвинувачений у справі, питань до оперативного командування у слідства не було.

Колишній комбриг Дмитро Рюмшин разом із адвокатами тепер у суді доводить свою невинуватість. Facebook

У грудні 2024 року командиром бригади призначили Тараса Максімова. Він отримав не повну бригаду. Один механізований батальйон був у підпорядкуванні 32 ОМБр, декілька танків з екіпажами передали 68 ОЄБр, одна самохідна батарея була передала тактичній групі, частина бійців була на навчанні. Бригада тримала невелику ділянку фронту біля Покровська. Вона часто втрачала позиції, хоча приблизно чверть змогла відвоювати.