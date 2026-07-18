Що подивитися у вихідні. Комедійний трилер із зірковим складом, «Лакі» з Анею Тейлор-Джой, комедія про гольфіста-невдаху з Віллом Ферреллом і документалка від Софії Копполи

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Комедійний бойовик «Їдь або помри»

Про що серіал. Деббі і Джудіт дружать понад 20 років і знають одна про одну все. Принаймні Деббі так вважала, допоки одного вечора не дізналася, що Джудіт — професійна кілерка, яка вбиває поганців. Далі більше: чоловік Деббі Девід вкрав гроші в місцевого мафіозного клану, і тепер його члени полюють на нього і Деббі. Щоб збити злочинців зі сліду, подруги вирушають у подорож Європою, де борються з переслідувачами і випробовують свою дружбу на міцність.

Ride or Die / Amazon Prime / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранерка — Тесса Коатес / у головних ролях — Октавія Спенсер, Ганна Ваддінгем, Ед Скрейн / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Collider пише, що між Спенсер і Ваддінгем (Деббі й Джудіт) чудова хімія, а серіал вдало тримає динамічний темп і балансує між екшеном і щирими сценами про дружбу. Проте він перевантажений однотипними другорядними лініями. Оглядачка The Guardian хвалить комедійні сцени і хімію між подругами, а також детективну сюжетну лінію.

Кримінальний серіал «Лакі»

Про що серіал. Адаптація однойменної книги канадської письменниці Марісси Степлі. У центрі сюжету — аферистка на прізвисько Лакі, що з раннього дитинства бере участь у злочинних вилазках її батька Джона. Після чергового пограбування її спільник і чоловік Кері тікає з грошима, а Лакі доводиться самотужки розбиратися з наслідками. Тим часом її переслідує агентка ФБР Біллі і голова місцевої мафії Прісцилла, якій Лакі заборгувала гроші.

Lucky / Apple TV / є українські субтитри / шоуранер — Джонатан Троппер / у головних ролях — Аня Тейлор-Джой, Аннетт Бенінг, Кліфтон Коллінз-молодший, Онжаню Елліс / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% від критиків, 59% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що в серіалі багато захопливого екшену, проте сцени погано прописані, є сюжетні діри й нелогічні повороти. Collider пише, що роздинка серіалу — гра Онжаню Елліс (агентка ФБР Біллі) і Ані Тейлор-Джой (Лакі). Проте сюжет і діалоги слабкі, а в сценарії забагато емоційних сцен, які не розвивають історії.

Комедійний серіал «Яструб»

Про що серіал. Лонні Гокінс — зухвалий гольфіст на прізвисько Яструб, що мав блискучу кар’єру на початку 2000-х, а потім програвав на кожному чемпіонаті. Попри це він неготовий іти на пенсію і вирушає на національний чемпіонат США з гольфу, де має, попри все, здобути жадану перемогу. Головні суперники — його син Ленс, професійний гольфіст, якого називають новим Яструбом, і давній і затятий ворог Голден Фіск.

The Hawk / Netflix / є українські субтитри і дубляж / шоуранери — Вілл Феррелл, Ендрю Стіл, Кріс Генчі / у головних ролях — Вілл Феррелл, Моллі Шеннон, Джиммі Татро / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 31% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що персонажі кумедні й актори чудово їх грають, а за сюжетною лінією про війну поколінь цікаво спостерігати. Але в «Яструбі» забагато камео і другорядних сюжетних ліній, які забирають час на розвиток основної історії. Оглядачка The Guardian вважає, що фільм не дотягує до якісної комедії через передбачуваний сюжет і невелику кількість справді смішних і епатажних сцен.

Мюзикл «Спадкоємці: Проклятий Дивокрай»

Про що фільм. Нова частина франшизи мюзиклів Disney про дітей казкових персонажів. У центрі сюжету — донька Королеви сердець Ред і донька Попелюшки Хлоя. У попередньому фільмі «Спадкоємці: повстання червоних» вони змінили минуле і це суттєво вплинуло на сьогодення — Королева сердець не стала злодійкою, а Дивокрай, яким вона керує, більше не ізольований від решти казкового світу. Цим скористався злодій Капелюшник. Він викрадає мати Ред, захоплює Дивокрай і перетворює його на своє прокляте королівство. Ред з друзями вирушає на порятунок матері і Дивокраю.

Descendants: Wicked Wonderland / Disney+ / немає українських субтитрів і дубляжу / шоуранерка — Кіммі Гейтвуд / у головних ролях — Кайлі Кантралл, Маля Бейкер, Ліамані Сегура / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Оглядач JoBlo пише, що декорації і костюми яскраві та якісні, а актори чудово грають. Оглядачка MG хвалить візуал і саундтреки, а також каже, що новий фільм якісно розвинув основну історію.

Документальний фільм «Марк від Софії»

Про що фільм. Режисерка Софія Коппола зняла портретну документалку про Марка Джейкобса — її близького друга і легендарного модельєра, який у 1997—2014 роках був креативним директором французького модного дому Louis Vuitton, а тепер керує власним брендом Marc Jacobs. У фільмі він розповідає про своє дитинство, початок кар’єри і становлення як дизайнера — і водночас готується до масштабного модного показу Marc Jacobs до 40-річчя бренду, що відбувся навесні 2024 року.

Marc by Sofia / HBO Max / немає українських субтитрів і дубляжу / режисерка — Софія Коппола / тривалість — 1 година 27 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. Оглядачка Roger Ebert пише, що документалка якісно висвітлює біографію Джейкобса і найзахопливіші моменти його кар’єри, а також у ній є багато кумедних моментів. Variety пише, що історія Джейкобса захоплива, але він так і не показав щирих емоцій, а Коппола зняла фільм з банальною структурою і не розкрила особливостей його нової колекції і модного шоу.