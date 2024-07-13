Що подивитися у вихідні. Трилер «Санні», фінал серіалу «Вікінги: Вальгалла», чорна комедія «Вибухові кошенята» з Томом Еллісом і новий казковий мюзикл від Disney

Трилер «Санні»

Про що серіал. Сьюзі живе в Японії разом із чоловіком Масою і сином, які одного дня гинуть в автокатастрофі. Після трагедії компанія чоловіка дарує Сьюзі домашнього робота Санні. Завдяки йому Сьюзі дізнається про таємне життя свого чоловіка. За нею починають стежити члени якудзи на чолі з Хіме — вона знала справжнього Масу. Тепер Сьюзі треба не тільки дізнатись, ким насправді був її чоловік, але й врятувати себе.

Sunny / Apple TV / шоуранерка — Кеті Роббінс / у головних ролях — Рашіда Джонс, Хідетосі Нісідзіма, Джоанна Сотомура / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% від критиків, 88% глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал «впевненим шоу без жодної помилки». Time пише, що епізоди цікаві, але сюжет розвивається занадто повільно.

Пригодницький серіал «Вікінги: Вальгалла» — третій сезон

Про що серіал. Третій і останній сезон спінофу серіалу «Вікінги», який розповідає про події через 100 років після фіналу основної історії. Це початок занепаду епохи вікінгів, коли Лейф Еріксон вирушає у плавання через Атлантику, щоб відкрити Америку, а король Гаральд III Суворий збирає велику армію для останньої спроби захопити Англію.

Vikings: Valhalla / Netflix / шоуранер — Джеб Стюарт / у головних ролях — Сем Корлетт, Фріда Густавссон, Лео Сутер, Бредлі Фрігард / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 73% глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Decider пише, що в третьому сезоні шоуранерка добре збалансувала факти та фантазію, тому фінал вийшов «добротним і пригодницьким з акцентом на історичну драму». Оглядач Collider каже, що історії персонажів отримали природне і задовільне завершення.

Чорна комедія «Вибухові кошенята»

Про що серіал. За мотивами однойменної настільної гри. Бог має спуститись на Землю і налагодити контакт із людьми. І відправляється в сім’ю Хіггінсів у тілі білого кота. Щоб повернутися до раю, йому доведеться допомогти їм налагодити стосунки. Поживши з людьми, Бог прив’язується до них і справді починає піклуватися про Хіггінсів. Та одного дня з’являється Сатана в тілі чорного кота. Між Богом і Сатаною починається «вибухова боротьба». Цікаво, що Бога озвучує Том Елліс, який грав Люцифера в однойменному серіалі від Netflix.

Exploding Kittens / Netflix / шоуранери — Меттью Інман, Шейн Косаковскі / озвучують головних героїв — Том Елліс, Сьюзі Накамура, Еллі Макі / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, що «Вибухові кошенята» іноді смішні, іноді солодкі та рідко дратують. The Guardian, навпаки, пише, що серіал недопрацьваний — він зроблений недбало, тому несмішний.

Мюзикл «Спадкоємці: повстання червоних»

Про що фільм. Нова частина франшизи мюзиклів Disney на основі казок. Ред — донька Королеви сердець, яке все життя провела в ізоляції в Дивокраї. Директор інституту в Аурадоні — столиці казкового світу — запрошує її на навчання. Разом з мамою Ред приїжджає в Аурадон, але раптом Королева сердець захоплює владу й ув’язнює багатьох героїв. Ред зближається з донькою Попелюшки Хлоєю і разом з нею вирушає в минуле, щоб запобігти катастрофі.

Descendants: The Rise of Red / Disney+ / режисерка — Дженніфер Фанг / у головних ролях — Кайлі Кантралл, Маля Бейкер, Рубі Роуз Тернер / тривалість — 1 година 32 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 55% глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач RadioTimes пише, що фільм — «приємне несподіване доповнення до франшизи» з хорошою акторською грою.

True crime документалка «Натхненниця»

Про що серіал. Доктор Енн Берджесс працювала у ФБР і розслідувала найжахливіші вбивства в 1970-1990-х. І навчилась думати як справжній вбивця. Під час дослідження вона брала інтервʼю у відомих маніяків, як-от у Теда Банді, Монті Рісселла та Еда Кемпера, щоб знайти закономірність у їхніх діях. У документалці вона розповідає про свій метод, який допоміг ФБР швидше ловити злочинців.

Mastermind: To think like a killer / Hulu / шоуранерка — Ебігейл Фуллер / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,2.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal пише, що найцікавішим вийшов третій епізод, де згадуються справи Берджесс у 1990-х. Оглядач TheWrap каже, що серіалу бракує пояснень, що саме зʼясувала Берджесс під час різних інтервʼю та як вона це зробила.

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