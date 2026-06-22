Спеціальна команда з кібербезпеки CERT-UA розібрала хакерську атаку на «Бабель», яка сталася минулого тижня. Хакери використовували власний скрипт SKELYAAGENT

Ми публікуємо детальний розбір хакерської атаки на «Бабель» тому, що вона відбулася під час, коли редакція веде одразу декілька чутливих розслідувань. Одне з них стосується великого підрозділу штурмових військ ЗСУ. Інше — справи, яка має великий суспільний резонанс.

У редакції «Бабеля» виникло декілька версій про те, хто намагається нас зламати. Ситуацію ускладнювало те, що за день до спроби зламу полювання на інформацію про «Бабель» оголосив народний депутат Ярослав Железняк. Він має опосередковане відношення до матеріалу одного з наших розслідувань. Ярослав Железняк написав, що буде «вдячний за детальну інформацію» про власників видання. Тому версій про те, хто є замовником зламу, було декілька.

Після того, як ми отримали від CERT-UA детальний розбір атакуючого скрипту і побачили його назву SKELYAAGENT — кількість версій зменшилась. Але їх все ще залишається декілька, тому що будь-яка назва скрипта або коментар в коді може бути обманкою, щоб пустити жертву хибним слідом. Ми знаємо, що ця хакерська група вміє використовувати подібні обманки, тому що одна з них знаходилася в «фішинговому» листі, який отримав редактор «Бабеля». Такою самою обманкою може бути і назва SKELYAAGENT.

Скрипт був прихований у текстовому файлі та файлі з електроною таблицею. В одному з файлів містилося заблюрене зображення, яке нібито містило скриншоти листування та на яке потрібно було клікнути. Ось як це виглядало.