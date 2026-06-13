Що подивитися у вихідні. Продовження стильного фентезі «Інтерв’ю з вампіром», комедія від сценаристки «Статевого виховання» і «Суперників» та літній ромком «Кожного наступного року»

Комедійний серіал «Аліса та Стів»
Про що серіал. Аліса та Стів — найкращі друзі вже понад тридцять років. Та їхня дружба зіштовхується з новим викликом, коли самотній Стів шукає собі партнерку — і починає зустрічатися з 26-річною донькою Аліси Ізі, яка нещодавно розійшлася з хлопцем і переїхала жити до матері. Сценарій написала Софі Гудхарт, яка найбільше відома за комедійними серіалами «Суперники» та «Статеве виховання».
Що кажуть критики. Variety пише, що в серіалі багато кумедних сцен і дотепних жартів, а його родзинка — хімія, з якою актори зображують дружбу Аліси та Стіва, проте персонажка Ізі дещо шаблонна і погано прописана. Collider пише, що сюжет кумедний, актори чудово грають, але стосунки Аліси та Стіва розвиваються нерівномірними стрибками, а серіал загалом надто зациклений на одноманітному обуренні Аліси їхнім романом.
Фентезійний серіал «Інтерв’ю з вампіром» — третій сезон
Про що серіал. Нова екранізація однойменного роману 1976 року американської письменниці Енн Райс. Відомий журналіст Деніел Моллай знаходить унікального героя для інтерв’ю — вампіра Луї де Пуант-дю-Лака, який готовий розповісти про своє життя. Його історія почалася у XX столітті — із зустрічі в Новому Орлеані з іншим вампіром та його майбутнім коханцем Лестатом дю Ліонкуром. У продовженні Моллай публікує книгу про Луї, а Лестат обурюється її змістом і пропонує журналісту зняти документалку про нього та його версію стосунків з Луї. Третій сезон знятий у жанрі мок’юментарі.
Що кажуть критики. Collider пише, що актори майстерно грають, візуал і музичний супровід серіалу стильні, а події розгортаються захопливо і динамічно. Variety також пише, що цей сезон найгламурніший з-поміж інших, а Лестат, який на 300-му році життя став рокзіркою, — шалено цікавий персонаж.
Романтичний серіал «Кожного наступного року»
Про що серіал. Екранізація роману «Кожне літо по тому» 2022 року американської письменниці Карлі Форчун. Сем і Персі — друзі дитинства, які виросли в містечку Баррі-Бей та зустрічалися, коли були підлітками. Персі вступила в університет і переїхала у Сіетл, а Сем залишився доглядати онкохвору мати. Через десять років Персі вперше повертається до Беррі-Бей — на похорон мами Сема — і залишається в місті. При кожній новій зустрічі Сем і Персі все яскравіше згадують давно забуті почуття.
Що кажуть критики. Collider пише, що загалом сюжет передбачуваний, але серіал має літню атмосферу, харизматичних головних героїв і хімію між їхніми персонажами. Decider пише, що це типова романтична драма з чарівними головними героями, мальовничим візуалом і цікавими другорядними персонажами, але з простим сюжетом.
Драматичний серіал «Милі магнолії» — п’ятий сезон
Про що серіал. Медді, Гелен і Дана — нерозлучні подруги, які живуть у маленькому містечку Сереніті. Усі життєві кризи вони переживають разом, наприклад, розлучення, проблеми з дітьми, труднощі на роботі та нові романтичні стосунки. Також серіал розповідає про пригоди їхніх дітей, які стикаються з типовими підлітковими викликами, як-от перше кохання або вступ в омріяний коледж. У пʼятому сезоні Гелен готується до весілля, Медді — здійснює свою мрію працювати маркетологинею у великому видавництві, а Дана — намагається налагодити стосунки з чоловіком.
Що кажуть критики. Screen Rant пише, що сезон насичений подіями і добре розвиває персонажів — вони відкриті, емоційно зрілі та не створюють порожньої драми. Оглядачка Fangirlish каже, що пʼятий сезон має таку ж затишну атмосферу, як і попередні сезони, і гарно зображує жіночу дружбу, але від нього не варто очікувати несподіваних сюжетних поворотів.