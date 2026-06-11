Бізнесмена Василя Веселого називають «смотрящим за Сенс Банком» та «гаманцем Єрмака», його ніби арештували — але насправді ні. Та хто це в біса такий?

Хто такий Василь Веселий?

Василь Веселий — український бізнесмен. Він народився в Дрогобичі, батько — колишній директор Дрогобицької нафтобази. На початку девʼяностих частина його сімʼї переїхала до Канади. Брат Василя Веселого Андрій Веселий наприкінці девʼяностих працював у Королівському банку Канади.

За часів премʼєр-міністра Арсенія Яценюка (співзасновника партії «Народний фронт») Василь Веселий працював комерційним директором «Укрпошти». Також був помічником народного депутата «Народного фронту» Андрія Іванчука, який з девʼяностих років вів бізнес на Закарпатті та в Києві. Андрій Іванчук помер у вересні 2023 року. З червня 2024 року на брата Василя Веселого (Андрія Веселого) оформлена третина підприємства «Карпатнафтохім».

З 2023 по 2025 рік Василь Веселий працював радником голови наглядової ради Сенс Банку. В липні 2023 року держава націоналізувала банк. Головою наглядової ради вже державного банку став Шевкі Аджунер — колишній директор ЄБРР в Україні, з великим досвідом роботи в наглядових радах українських компаній. Василь Веселий працював його радником, поки Шевкі Аджунер очолював наглядову раду.

Що відбувається з підприємством «Карпатнафтохім»?

«Карпатнафтохім» — одне з найстаріших і найбільших українських нафтохімічних підприємств, розташоване в місті Калуш. КНХ виробляв полімерні матеріали з нафти. До 2017 року «Карпатнафтохім» належав російській нафтовій компанії «Лукойл». У 2017 році підприємство викупили бізнесмени Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький. Вони досі є співвласниками «Карпатнафтохіму», разом із братом Василя Веселого.

У 2021 році «Карпатнафтохім» узяв кредит державного Укрексімбанку на 1,3 мільярда гривень ($29 млн за нинішнім курсом). Цей борг досі «висить» на підприємстві, тому в лютому 2026 року банк ініціював процедуру банкрутства. Суд уже призначив арбітражного керуючого.

Між кредитом і початком банкрутства «Карпатнафтохім» багато разів фігурував у гучних новинах. У жовтні 2022 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд арештувало корпоративні права та нерухомість КНХ — воно підозрювало «службових осіб» у тому, що вони ухилялися від сплати податків та легалізували майно, одержане злочинним шляхом. Про «Карпатнафтохім» писали, що в ньому є «російський слід», імовірно тому, що його співвласник Ільхам Мамедов працював директором «Лукойл-Україна».

Інший співвласник Ігор Щуцький багато років працював директором компанії, історично повʼязаної з Андрієм Іванчуком. Крім того, благодійний фонд Андрія Іванчука багато років співпрацював із «Карпатнафтохімом». У грудні 2023 року арешт «Карпатнафтохіму» було скасовано — через юридичні неточності в рішенні суду. Андрій Іванчук помер у вересні 2023 року. З червня 2024 року на брата Василя Веселого (Андрія Веселого) оформлено третину підприємства.

Медіа та політики звинувачують Василя Веселого в тому, що він бере участь у корупційних схемах. Як звучать звинувачення?

У грудні 2024 року «Українська правда» випустила перший резонансний сюжет про Василя Веселого — зараз він має понад 400 тисяч переглядів. Імʼя Василя Веселого знову прозвучало в травні 2026 року. «Українська правда» окремо озвучила ту частину протоколів НСРД («плівок Міндіча»), де НАБУ маркувала його як учасника розмови. Про Василя Веселого кілька разів висловлювався і народний депутат «Голосу» Ярослав Железняк, який очолює тимчасову слідчу комісію в парламенті. Одне з засідань його ТСК було частково присвячене Василю Веселому.

Посилаючись на анонімні джерела в правоохоронних органах, вони стверджують, що досудове розслідування по «Карпатнафтохіму» зупинили та зняли арешт з активів «політичним рішенням» Андрія Єрмака. Василь Веселий насправді є «гаманцем Єрмака» (пише народний депутат Ярослав Железняк). Він «надав свого брата у якості підставної особи» для того, щоб Андрій Єрмак переписав частку «Карпатнафтохіму» в своїх інтересах (каже «Українська правда»).

Взамін, як стверджують Ярослав Железняк та «Українська правда», Василя Веселого зробили «смотрящим» за Сенс Банком. Фінальним ланцюжком цієї схеми було те, що Сенс Банк кредитував «Карпатнафтохім», — натякали народні депутати під час останнього засідання парламентської слідчої комісії. Після цього засідання, в червні 2026 року банк провів внутрішній аудит та спростував те, що кредитував підприємство. З відкритих джерел та даних реєстрів судових рішень відомо, що кредитором «Карпатнафтохіму» є інший державний банк — Укрексімбанк.

Ще одне обвинувачення базується на протоколах НСРД («прослушках», «плівках Міндіча»), які озвучували Ярослав Железняк та «Українська правда». В одному з протоколів стверджується, що Василь Веселий та Олександр Цукерман обговорювали призначення членів нової наглядової ради Сенс Банку за «квотою». Якщо слідство зможе довести, що вони впливали на призначення членів наглядової ради, це буде серйозним порушенням принципів корпоративного управління, статуту банку та закону про банківську справу.

У чому полягає «справа бронежилетів»?

Влітку 2025 року Василь Веселий разом з ізраїльським бізнесменом на імʼя Авішай Нерія інвестував у виробництво партії бронежилетів для ЗСУ. Партія не пройшла державну прийомку і зараз зберігається на складі в Києві. «Справу бронежилетів» почали обговорювати після того, як закупівля цієї партії бронежилетів стала частиною підозри Тимуру Міндічу, а імена Василя Веселого та Авішая Нерія прозвучали на «плівках Міндіча».

«Бабель» детально розбирав бюрократичні та технологічні аспекти «справи бронежилетів». Ми також присвятили цій справі окремий влог, де розібрали політичні аспекти цієї справи та обговорили кілька версій того, що в ній відбувалося.