Уряд і Верховна Рада сперечалися й так і не домовилися про податки. Місія МВФ приїхала, щоб усім нагадати: ціна питання — євроінтеграція та десятки мільярдів євро (траншами, протягом років)

МВФ виділяє гроші частинами (траншами) і лише тоді, коли Україна виконує умови угоди — так звані структурні маяки. Перший транш на $1,5 млрд надійшов 3 березня. Щоб отримати наступний, Україна мала виконати чотири структурних маяки. Зокрема — змінити податкове законодавство, щоб самостійно перекривати дефіцит бюджету. Проте уряд і Рада почали сперечатися — і до приїзду місії Київ не вклався в графік.

У лютому цього року український уряд підписав з МВФ меморандум , яким зобов’язався провести реформи в багатьох секторах економіки. В обмін на реформи Фонд пообіцяв у наступні чотири роки переказати в наш бюджет $8,1 мільярда.

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Двадцять сьомого травня до Києва приїхала місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Десять днів делегація спілкувалася з представниками української влади та парламенту — здебільшого про те, чому Україна вчасно не реформувала податкове законодавство, як того вимагав меморандум.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Також була присутня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, 3 червня 2026 року. president.gov.ua president.gov.ua Керівник Офісу президента України Кирило Буданов провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Також була присутня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, 3 червня 2026 року. president.gov.ua

До кінця березня Рада мала ухвалити чотири зміни податків. За меморандумом держава б мала:

збирати військовий збір (5 відсотків) і після війни;

брати податки з доходів на цифрових платформах (так званий податок на OLX);

збирати ПДВ на закордонні посилки вартістю до €150;

з 1 січня 2027 року збирати ПДВ з підприємців-ФОПів, чий обіг перевищує 4 млн гривень (це загальний поріг реєстрації платника ПДВ).

З пакета податкових змін Рада ухвалила тільки один, в урізаному варіанті.

- Парламент продовжив військовий збір на три роки після того, як завершиться війна.

- ПДВ для ФОПів уряд відклав ще після весняних зустрічей із керівництвом МВФ у Вашингтоні.

- Законопроєкт про «податок на OLX» завис після першого читання.

- За день до приїзду місії, 26 травня, Верховна Рада провалила законопроєкт про оподаткування ПДВ міжнародних посилок вартістю до €150. Документ навіть не змогли відправити на повторне друге читання.

Економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Богдан Слуцький вважає провал цього голосування поганим сигналом. «Це євроінтеграційна норма і частина наших домовленостей із МВФ, — каже він. — Особливо чутливо, що голосування провалили напередодні місії МВФ до Києва, від якої залежить наступний транш. Терпіння у партнерів все менше, євроінтеграційний рух надто повільний, якщо ми дійсно хочемо вступити в ЄС, а не лише кажемо про це».

Економіст Центру економічних стратегій (ЦЕС) Богдан Слуцький. Facebook

Джерело «Бабеля», дотичне до перемовин із МВФ, описує настрій зустрічей як «стриманий оптимізм з обох боків». Представники Фонду бачать проблеми з голосуваннями в Раді й делікатно підштовхують Київ до дій. Українська сторона запевняє: те, що парламент не ухвалює складні закони миттєво — це ознака демократії.

Україні доведеться ввести ПДВ для ФОПів і скасувати пільгу на міжнародні посилки вартістю до €150 — і відкладати ці зміни надовго не вдасться

«Бабель» уже розповідав про суперечки навколо ПДВ для ФОПів. Нагадаємо коротко: Міністерство фінансів пропонувало зобовʼязати підприємців третьої групи з оборотом понад 4 млн грн на рік платити ПДВ, починаючи з 1 січня 2027 року. Тоді представники бізнесу вийшли на протести, а законопроєкт відправили на доопрацювання.

Наприкінці квітня урядова делегація, яку очолював міністр фінансів України Сергій Марченко та прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, їздила на переговори до Вашингтону. Вони переконали МВФ поставити ПДВ для ФОПів на паузу. Фонд погодився, що це питання надто чутливе, а Юлія Свириденко пообіцяла щось придумати взамін.

Переговори української урядової делегації з представниками МВФ у Вашингтоні, 18 квітня 2026 року. Facebook / Міністерство фінансів України Facebook / Міністерство фінансів України Переговори української урядової делегації з представниками МВФ у Вашингтоні, 18 квітня 2026 року. Facebook / Міністерство фінансів України

Насправді цю вимогу лише відтермінували. Скасувати її неможливо — Україна зобовʼязана її виконати, якщо хоче вступити в ЄС. «Паузу треба використати для того, щоб підготуватися: спростити те, як малий бізнес сплачує ПДВ, менше втручатися в процеси вручну та пояснити компаніям, як вони змінюватимуть статус після того, як перетнуть визначений поріг», — каже Богдан Слуцький.

Перед травневим візитом місії МВФ головним «маяком» уряду стало інше завдання — скасувати пільгу на міжнародні посилки вартістю до €150. Так уряд розраховував залучити до бюджету близько 10 млрд гривень щороку. Наразі придбаний на іноземних маркетплейсах товар вартістю до €150 потрапляє в Україну без сплати ПДВ та мита.

Економіст ЦЕС Богдан Слуцький розповідає, що новий закон мав вирівняти правила гри на ринку.

Зараз українські виробники та легальні імпортери обовʼязково сплачують ПДВ, тоді як іноземні продавці на маркетплейсах мають податкові пільги.

Ця пільга давно перестала бути соціальною. Потік із 75 мільйонів посилок на рік формують не пенсіонери, які рахують кожну гривню, а платоспроможні покупці зі смартфонами та банківськими картками.

Ще одна проблема, за словами економіста, — це сірий імпорт. Підприємці часто дроблять великі комерційні партії на пакунки до €150, щоб завезти товар без податків і розпродати його в Україні.

Врешті-решт у ЄС збирають ПДВ з таких посилок ще з 2021 року.

Ідею підтримує більшість українців.

Нові правила мають запрацювати не раніше ніж 1 січня 2027 року і лише після того, як уряд вирішить, що митниця та маркетплейси до цього готові. Все мали запускати поступово, а не «завтра зранку», каже Богдан Слуцький. За його словами, фінальний законопроєкт вийшов якісним, тому його провал у Верховній Раді став неприємним сюрпризом.

МВФ погодився зачекати, але угода з Євросоюзом на €90 млрд зобовʼязує Україну провести ті самі податкові реформи

Після переговорів у Києві МВФ погодився дати Україні більше часу на реформу спрощеної системи оподаткування. Законопроєкт про ПДВ для ФОПів можуть відкласти до кінця першого кварталу 2027 року, якщо нові правила запрацюють із 1 січня 2028-го.

Водночас тепер реформувати податкове законодавство від України вимагатиме й Євросоюз. Верховна Рада 28 травня ратифікувала кредитну угоду з ЄС на €90 мільярдів: €60 млрд піде на оборону, а €30 млрд — на інші видатки бюджету. Ці гроші виплачуватимуть частинами і лише після того, як уряд виконає «домашні завдання». Умови першого траншу на €3,2 мільярда майже повністю повторюють вимоги МВФ. Якщо Україна провалить реформи — партнери заморозять виплати за обома програмами одночасно.

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Антоніу Кошта під час саміту ЄС у Брюсселі, на якому Україні погодили позику на €90 млрд, 18 грудня 2025 року. Getty Images / «Бабель»

За ратифікацію угоди проголосували всі парламентські фракції та групи. Тому перекласти відповідальність на уряд чи президента депутатам уже не вдасться, коментує Богдан Слуцький. «Це наш шлях до ЄС, — каже він. — Ми б усе одно це робили, але безкоштовно. Молдова впроваджує такі правила без грошей і швидше за нас: ті самі податки на посилки в них уже ухвалили».