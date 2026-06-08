Польща та Україна знову сваряться через Волинську трагедію. Це політична боротьба заради рейтингів чи справжня проблема? Ми запитали в археологині, заступника міністра культури та польського історика

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«У нас дружна команда»: археологиня Аліна Харламова розповідає, як українсько-польська експедиція працювала цієї весни на Волині

Ми працювали з 20 квітня по 1 травня на території колишніх польських сіл Острівки та Воля Островецька. До двадцяти людей з обох сторін. За роботою слідкувала поліція. Перед початком робіт ділянки обстежили вибухотехніки. Ми облаштовували мобільне укриття.

У Волі Островецькій ми перевірили дві локації. На одній з них знайшли масове поховання. Перший день — це чисте везіння. Одразу ж перший розкоп вивів нас на людські кістки. Ми розчистили ділянку, побачили контури ями та зрозуміли, що це братська могила. Там лежали останки щонайменше пʼяти людей, зокрема і фрагменти дитячого скелета. На ексгумації подивимося детальніше, але я думаю, що їх там більше.

В Острівках ми знайшли як масове, так і поодиноке поховання. На одне з місць нас навів місцевий лісник, який знайшов людську кістку. Останки залягали неглибоко — десь 25 сантиметрів від поверхні. Ми зняли шар хвої з листям — і відразу знайшли людські кістки. Зрозуміло, що це не регулярне поховання на кладовищі, а подія, найімовірніше, повʼязана з трагедією. Якби людину поховали по-християнськи, у землі залишилися б рештки деревʼяної труни, але ми такого не помітили.

Під час пошукових робіт команда спиралася на історичні свідчення очевидців, архівні дані, аерофотознімки та результати попередніх досліджень і польових аналізів. Міністерство культури та національної спадщини Польщі / Facebook Міністерство культури та національної спадщини Польщі / Facebook Міністерство культури та національної спадщини Польщі / Facebook Під час пошукових робіт команда спиралася на історичні свідчення очевидців, архівні дані, аерофотознімки та результати попередніх досліджень і польових аналізів. Міністерство культури та національної спадщини Польщі / Facebook

Важливим є характер могили. Коли тіла розташовані хаотично, у різних позах та одне на одному — це типова картина братської могили. Таку могилу ми розчищаємо, щоб побачити контури, розмір і приблизно порахувати, скільки людей там лежать. Останки сильно не відкриваємо, бо їх треба зберегти для ексгумації, коли з ними працюватимуть антропологи. Під час чистки сонячне проміння нагріває останки — вони швидко пересихають і починають розсипатися, через що можна втратити важливу інформацію. Щоб цього не сталося, ми лише підчищаємо їх зверху, фіксуємо, накриваємо агроволокном і знову засипаємо ґрунтом. GPS-координати поховання обовʼязково записуємо у звіт.

Польські консули та представники Українського інституту національної памʼяті стежили за нашою роботою. В Острівках біля масового поховання представники СБУ встановлювали відеокамеру, щоб ніхто не зміг влаштувати провокації. Документацію з польськими колегами ми ведемо спільно: нумеруємо однаково розкопи, обмінюємося фотографіями та кресленнями, щоб звіти з обох сторін збігалися. Ворожості на місці взагалі немає. У нас дружна команда, якихось розбіжностей у поглядах я не бачила.

Це були не перші розкопки в селах Островки та Воля Островецька. Ексгумації проводили там у 1992 році, а також у 2011 та 2015 роках. Міністерство культури та національної спадщини Польщі / Facebook Міністерство культури та національної спадщини Польщі / Facebook Міністерство культури та національної спадщини Польщі / Facebook Це були не перші розкопки в селах Островки та Воля Островецька. Ексгумації проводили там у 1992 році, а також у 2011 та 2015 роках. Міністерство культури та національної спадщини Польщі / Facebook

«Ми готові до наступних кроків»: заступник міністра культури України Іван Вербицький розповідає, що Україна видає потрібні дозволи та координує процес разом з Польщею

Минулий рік справді був успішним для українсько-польських відносин. Ми відновили пошуково-ексгумаційні роботи в Україні та в Польщі. Процес координує спільна робоча група, яку міністерства культури обох країн створили наприкінці 2024 року.

Мораторій на пошукові роботи та ексгумації тіл поляків тривав з 2017 року. Це була відповідь Українського інституту національної пам’яті на знищення українських пам’ятників воїнам УПА протягом 2015—2017 років у Польщі. І хоча Володимир Зеленський скасував мораторій у 2019 році, ситуація зрушила з місця лише після початку великої війни.

У грудні ми домовилися про плани на цей рік: для першочергових робіт обрали п’ять локацій в Україні та три в Польщі. Україна вже видала всі п’ять дозволів на своїй території. На двох локаціях фахівці вже закінчили роботу, ще на одній почнуть 8 червня. Потім ми знову зустрінемося, щоб визначити наступні кроки та вирішити практичні питання. Наприклад, коли ми ексгумуємо людей, їх потрібно перепоховати у визначеному місці. Десь на цвинтарі бракує простору, десь треба розчистити чагарники й визначити, хто саме це робитиме (щось із цього вирішуємо в Україні, щось — у Польщі).

Працюємо в дусі довіри, поваги та спільного розуміння. Під час війни українці особливо гостро усвідомлюють, що кожен загиблий має право на могилу, а родичі — на те, щоб ушанувати його памʼять.

«Відносини між державами — це одна справа, а ставлення поляків до українців — інша»: польський історик Лукаш Адамський пояснює, чому ексгумацій замало для того, щоб суспільства порозумілися

Відносини України й Польщі не можна назвати поганими. Уряди та військові обох країн підтримують регулярні контакти. Але відносини між державами — це одна справа, а ставлення поляків до українців — інша.

Указом Володимира Зеленського незадоволені не тому, що Україна і Польща по-різному інтерпретують історію, а тому, що його сприймають так, наче він зневажає польський біль і памʼять про жертв УПА. Насправді це також про гідність: що має право робити Україна і як Польща має на це реагувати. В Україні правляча еліта хоче самостійно формувати свою політику памʼяті та самостійно вирішувати, хто є її героєм, а хто — ні. Натомість польське суспільство вважає такі кроки зневагою до пам’яті жертв Української повстанської армії та цинічним ставленням до польського болю.

Поляки хочуть, щоб Київ враховував їхню чутливість і принаймні не підливав олії у вогонь. Україні варто усвідомити, що УПА для поляків, чиї рідні загинули на Волині, — це не символ боротьби з Москвою, а історична травма.