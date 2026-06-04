Росіяни штурмують Костянтинівку з двох боків, вони підійшли до міста впритул. Що відбувається в місті та навколо? Ми розпитали військових, які працюють на напрямку

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Навесні росіяни змістили основний удар на південний захід та схід від Костянтинівки

Причина проста: взимку вони намагалися наступати на місто з південного сходу, вздовж річки Наумиха, але невдало. Росіянам доводилося штурмувати Костянтинівку в лоб і при цьому наступати з низини, де їхні позиції були менш вигідними.

Тому навесні вони змінили підхід. Замість прямого штурму росіяни почали заходити з флангів — через селища Бересток та Ступочки. Ці населені пункти розташовані на височинах, які подекуди більш ніж на 100 метрів вищі за Костянтинівку. Якщо говорити простіше, ворог намагається підійти до міста з більш вигідних позицій і поступово охоплювати його з боків, а не атакувати напряму.

Наступ на Костянтинівку у березні — червні. Лінія фронту на 2 червня 2026 року. «Бабель»

У 28 ОМБр «Бабелю» підтвердили, що іноді росіяни справді «забігають» у саме місто. Через те що зараз розростається зеленка, контролювати їхні переміщення важко. Водночас росіяни не контролюють місто і не можуть вільно там пересуватися — закріпитися повністю їм не вдається.

Також у підрозділі додають, що в саму Костянтинівку нині веде лише одна дорога — автошлях Н-20. Лише цією дорогою українські військові отримують постачання і лише нею можуть евакуювати поранених. Цю дорогу росіяни контролюють з повітря, вона всіяна «дронами-ждунами», тому на звичайному пікапі проїхати нею неможливо — лише на бронетехніці.

Українські військові прямують до позицій поблизу Костянтинівки. Через загрозу російських дронів вони долають десятки кілометрів пішки. Getty Images / «Бабель» Багатоповерхівки горять після російського обстрілу РСЗВ. Костянтинівка, 17 квітня 2026 року. Getty Images / «Бабель» Українські військові прямують до позицій поблизу Костянтинівки. Через загрозу російських дронів вони долають десятки кілометрів пішки. Багатоповерхівки горять після російського обстрілу РСЗВ. Костянтинівка, 17 квітня 2026 року. Getty Images / «Бабель»

Південний фланг: росіяни наступають з боку Берестка — Іллінівки

На південному фланзі Костянтинівки ситуація залишається однією з найважчих. Російські війська захопили селище Бересток, яке розташоване на пагорбі, тому має важливе тактичне значення. Вони спостерігають за навколишніми низинами і тепер можуть прострілювати рух українських підрозділів згори вниз.

Праворуч від Берестка тече річка Кривий Торець та є каскад ставків біля Іванопілля. Ця заболочена низина слугує природною стіною: українська бронетехніка не може пройти через воду в контратаку, тому свій правий фланг росіяни зараз вважають убезпеченим.

Наступ на Костянтинівку. Лінія фронту на 1 червня 2026 року. «Бабель»

Наступна ціль прямо перед російськими підрозділами — селище Іллінівка. В районі селища тривають щільні контактні бої. Село перебуває в сірій зоні — цілком його не контролює жодна зі сторін. Російські штурмовики заходять в Іллінівку малими групами, але ЗСУ проводять контратаки й вибивають їх назад. Лінія контролю постійно «плаває».

Сама по собі Іллінівка — це вже околиця Костянтинівки. Суцільний приватний сектор з десятками будинків, підвалів та господарських споруд. Захопивши село, російським штурмовикам не потрібно буде окопуватися на відкритій місцевості під ударами дронів. Вони використають капітальні будівлі села як готові укриття і будуть накопичувати сили, щоб атакувати місто.

Ліворуч від Іллінівки — лише голі поля. Якщо росіянам вдасться витіснити українські сили із забудови Іллінівки, тримати оборону на цих відкритих ділянках ЗСУ буде вкрай важко.

Східний фланг: росіяни наступають з боку Ступочок — Предтечиного

З боку селища Ступочки росіяни пройшли вздовж лінії електропередачі і глибоко вклинилися: вони контролюють вузький і довгий коридор поперед своєї основної лінії фронту. Тепер вони майже на східних околицях Костянтинівки. Для українських підрозділів, які тримають оборону північніше коридору, тепер є ризик опинитися в частковому оточенні.

Попри це у росіян є проблеми. На східному фланзі вони впираються в щільну міську забудову та промислову зону Костянтинівки. Штурмувати місто в лоб через житлові квартали, де кожен багатоповерховий будинок чи заводське приміщення є фортецею, — це величезні втрати й мінімальне просування. Росіянам потрібен обхідний маневр. Обійти українські позиції вони, ймовірно, спробують через село Новодмитрівка.

Наступ на Костянтинівку. Лінія фронту на 1 червня 2026 року. «Бабель»

З одного боку Новодмитрівка оточена лісовим масивом, так званою зеленкою. У селі та зеленці росіяни зможуть накопичувати штурмові групи та легку бронетехніку — зовсім поруч із Костянтинівкою.

Росіяни загрожують позиціям біля Часового Яру

Прорив росіян по коридору на захід від Ступочок загрожує не лише Костянтинівці. Тепер вони охоплюють з півдня український гарнізон, який тримає оборону на околицях Часового Яру. Якщо росіяни підуть уздовж лінії електропередачі на північ — вони можуть перерізати дороги, якими підвозять постачання оборонцям Часового Яру.