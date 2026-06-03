Німеччина хоче, щоб українець Сергій Кузнєцов визнав, що підірвав російські газові «Потоки». Росія хоче отримати за це сотні мільярдів євро. Чого хоче Україна? Незрозуміло — поки марнує можливості

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Нові деталі справи

Після екстрадиції до Німеччини в листопаді минулого року Сергія Кузнєцова помістили у блок для терористів. За словами його українського адвоката Миколи Катеринчука, ці умови більш жорсткі, ніж були в Італії. Кузнєцов каже, німецький персонал вʼязниці ставиться до нього зневажливо, вихідці з інших країн — трохи краще. Його погано годують — він схуд на 15—20 кілограмів. Побачення з родиною раз на місяць, не більше двох годин. Будь-яке листування заборонене. Катеринчук каже, таким чином слідство намагається змусити Кузнєцова піти на угоду і визнати провину — він відмовляється.

У грудні 2025 року адвокати Кузнєцова намагались оскаржити ордер на його арешт. Справа дійшла до Верховного федерального суду Німеччини. У позові суд відмовив і паралельно зазначив, що вважає «Північні потоки» цивільною інфраструктурою, яка розташована в нейтральних водах і тому не може бути законною військовою ціллю для України. Це суперечить позиції захисту, який наполягає, що Україна мала право бити по «Потоках», які Росія використовувала для енергетичного шантажу Європи. Крім того, російський «Газпром», власник газопроводів, створив і фінансував військові підрозділи «Факел», «Поток» та «Пламя», які воювали в Україні. Більше про аргументи захисту читайте тут.

Сергія Кузнєцова тримають у тюрмі в Гамбурзі. З архіву Миколи Катеринчука

Кому належать «Потоки» Усі 100% акцій «Північного потоку — 2 » і 51% «Північного потоку — 1» належать російському «Газпрому». Іншими 49% акцій володіють дві німецькі, нідерландська і французька компанії (ані Нідерланди, ані Франція вибухи на трубопроводах не розслідують). Сам «Газпром» — наполовину державна компанія, повністю керована Кремлем. Племінник Володимира Путіна Михайло Путін є членом правління компанії з 2018 року.

Навесні Федеральний суд Німеччини також вирішив, що Кузнєцову достатньо трьох захисників, і вивів зі справи державного адвоката — того, за якого платить Німеччина. Це рішення суддя пояснив тим, що коли над справою працює приватний захисник, потреби в державному немає. «Обвинувачений, з певною ймовірністю, діяв від імені іноземної держави, на службі якої він працює, тому він, ймовірно, отримуватиме підтримку від третіх осіб для фінансування свого захисту», — зазначив суддя.

Адвокатам Кузнєцова заборонено розкривати подробиці справи і говорити про те, які саме докази є у слідства. З того, що можна, Микола Катеринчук каже, що у німців немає прямих доказів провини Кузнєцова. Наприклад, за допомогою ДНК слідство не змогло підтвердити, що Кузнєцов був на яхті, з якої нібито пірнали водолази, які підірвали «Потоки». Саме на ДНК посилались німецькі правоохоронці, коли вимагали від Італії екстрадувати Кузнєцова. «Виявилось, вони насували туди все, що можна, а Сергія затримали і екстрадували фактично на припущеннях», — каже Катеринчук. Вже після екстрадиції німці попросили суд дозволити експертизу ДНК, і з другої спроби суд її дозволив. Врешті ДНК Кузнєцова не збіглася зі зразками, що їх слідство знайшло на яхті «Андромеда» — тій самій, звідки нібито працювала група диверсантів.

Яхта «Андромеда», на якій, за версією німецьких слідчих, група під керівництвом Кузнєцова дісталась до газогонів і заклала вибухівку на глибині 70—80 метрів. Getty Images / «Бабель»

Німецький юрист, який знає обставини справи і просить не називати його імені, каже: попри відсутність прямих доказів, якщо непрямих слідство назбирає достатньо, суд може стати на бік обвинувачення. А Катеринчук не виключає, що справу можуть перекваліфікувати на воєнний злочин, адже на момент підриву Кузнєцов був військовим. У такому разі йому загрожуватиме 5 років.

Як проросійська «Альтернатива для Німеччини» роздмухує кампанію проти України

Окрім долі самого Кузнєцова, ця справа ще й про великі гроші. Якщо колишнього військового визнають винним, Росія і Німеччина можуть висунути вимогу, щоб Україна компенсувала втрати від підриву «Потоків». Катеринчук каже: лише Росія оцінює свої збитки у €140—170 мільярдів.

На початку 2026 року питання компенсації в самій Німеччині почала розкручувати проросійська партія «Альтернатива для Німеччини». Співголова партії Аліса Вайдель заявила, що вимагатиме компенсації за зруйнований Nord Stream: «Я можу сказати, що ми зробимо, коли прийдемо до влади. Ми вимагатимемо компенсації. Нехай українці, [Володимир] Зеленський, просто заплатять за підрив нашого трубопроводу».

Співголова партії «Альтернатива для Німеччини» Аліса Вайдель займає проросійську позицію і вже заявила, що Україна має компенсувати Німеччині шкоду від підриву «Потоків» і повернути гроші, які Берлін давав Києву на боротьбу з Росією. Getty Images / «Бабель»

Частиною антиукраїнської кампанії став цивільний позов невідомого німецького пенсіонера проти Кузнєцова. На думку позивача, Кузнєцова винен у тому, що тарифи на газ у Німеччині зросли на €112 на місяць. Він вимагає від українця компенсувати йому €3 тисячі. Микола Катеринчук і німецький юрист, з яким поспілкувався «Бабель», припускають, що за цим позовом теж стоїть «Альтернатива для Німеччини», тобто Росія. Однак німецький юрист вважає, що цей позов не матиме перспективи, адже «Північні потоки» перестали транспортувати газ до Німеччини ще до їх підриву.

Що про справу каже Україна?

Коротка відповідь — нічого. Єдиною офіційною реакцією була заява президента Зеленського, що «Потоки» підривала не Україна і він такого наказу не давав. Єдиний представник влади, який опікувався долею Кузнєцова, був омбудсман Дмитро Лубінець: він публічно говорив, що Італія й Німеччина порушують права українця, його представник відвідував Сергія в Італії — після цього умови життя у вʼязниці трохи покращили. У Німеччині це зробити вже не вдалось.

Переломити хід справи, кажуть джерела «Бабеля» у владних колах, ще на початку міг Офіс генпрокурора. Там були готові ініціювати розслідування щодо підриву «Потоків». Логіка була проста: Україна цього не робила, але якщо є підозри, то хто, як не Україна, має це розслідувати. Ця теза мала стати приводом для запиту про екстрадицію Кузнєцова. Німецький юрист, з яким поспілкувався «Бабель», каже, що італійці й німці могли погодитись на екстрадицію. Однак з невідомих нам причин ОГП відмовився від цієї ідеї. Шанс змарнували.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з дружиною Кузнєцова Галиною в листопаді 2025 року. Його лист до Міністерства юстиції Італії передав радник Олександр Городецький. Він також узяв участь у мітингу на підтримку Кузнєцова в Італії. Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з дружиною Кузнєцова Галиною в листопаді 2025 року. Його лист до Міністерства юстиції Італії передав радник Олександр Городецький. Він також узяв участь у мітингу на підтримку Кузнєцова в Італії. Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

Арбітраж у Великій Британії і ще €580 мільйонів

Шістнадцятого квітня 2026 року у Високому суді Лондону почався процес за позовом компанії Nord Stream AG до компаній Lloydʼs і Arch Insurance (EU) DAC — страховиків обох «Потоків». Nord Stream AG вимагає, щоб страхувальники виплатили €580 мільйонів страховки, з них €72 мільйони за нібито втрачений природний газ. Експерти страховиків кажуть, що остання сума перебільшена. Lloydʼs і Arch Insurance (EU) DAC наполягають, що не мають виплачувати гроші, бо підрив — не страховий випадок, а військовий ризик, який страховка не покриває. Адвокат страховиків Саймон Сальцедо заявив, що підірвати «Потоки» могли лише люди, повʼязані з Україною, Росією чи США, або з «субдержавними субʼєктами» з України за допомогою держави. Представники Nord Stream, навпаки, вважають, що цей підрив могли скоїти недержавні структури або причетні до них люди. Також Nord Stream наполягає, що обидва газопроводи не розташовані у зоні конфлікту між Росією та Україною і не є військовими цілями. Очікується, що процес триватиме п’ять тижнів, однак адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук вважає, що арбітраж чекатиме на рішення суду у справі Сергія.

Колишній політик, а нині адвокат Микола Катеринчук від початку повномасштабного вторгнення служив із Сергієм Кузнєцовим в одному підрозділі, а тепер займається його захистом. Facebook

Що про Кузнєцова знають і говорять у Німеччині?

У квітні 2026 року в Німеччині вийшли одразу дві книги, присвячені підриву «Північних потоків». Журналіст The Wall Street Journal Боян Панчевскі написав книгу «Підрив «Північного потоку», а німецькі автори Ульріх Тіле та Олівер Шрем випустили свій «Вибух». В обох книгах автори розповідають схожі історії: «Потоки» підірвали українці, президент Володимир Зеленський не знав про ці плани. На початку авторам операції допомагала американська розвідка, але потім відійшла убік. Автори проводять реконструкцію підриву і того, як потім Німеччина розслідувала справу. В обох книгах є критика німецької влади, яка узгодила будівництво «Потоків» попри те, що Росія вже почала війну з Україною і окупувала Крим. Обидві книги викликали резонанс — їх обговорюють у німецьких медіа, а автори регулярно дають інтерв’ю. З іншого боку, позиції ані Кузнєцова, ані України ніде немає. Навіть коли слідство не знайшло ДНК Сергія на яхті, у медіа про це не написали.