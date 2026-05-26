У «справі Князєва» зʼявився неочікуваний підозрюваний: він отримав хабар за те, що все зробив навпаки, каже НАБУ. І перед тим як отримати підозру, переписав квартиру на сина — детектива НАБУ

Що потрібно знати про рішення Великої палати у справі Жеваго, щоб зрозуміти аргументи сторін

Справа Жеваго — це господарський спір між компаніями, афілійованими з олігархами Костянтином Жеваго з одного боку та Ігорем Коломойським з іншого. Жеваго доводив у суді, що його компанія Ferrexpo в 2002 році законно придбала пакет акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату. Опоненти — що угода була незаконна, а акції мають належати їм. Суд першої інстанції став на бік Жеваго. А Північний апеляційний суд, в якому постійно змінювався склад суддів, це рішення скасував. Крапку у спорі мала поставити Велика палата Верховного суду. Вона скасувала рішення Північного апеляційного суду і закрила справу, визнавши Жеваго власником акцій. Це рішення підтримали 12 суддів, серед них судді Жанна Єленіна, Ігор Желєзний, Ірина Григорʼєва, які вже отримали підозри. Четверо суддів, серед них і Олександр Прокопенко, проголосували проти і оприлюднили спільну окрему думку з цього приводу. Вони наголошували: рішення Північного апеляційного суду справді треба скасувати, але справу не можна закривати, її треба повернути в апеляцію, щоб там її розглянули повторно. Тобто, на відміну від колег з ВС, вони не визнали право власності Жеваго на компанію законним. Окрему думку також написав Олег Ткачук. Проти, але без окремої думки, голосував Князєв. Її він написав уже після того, як НАБУ і САП повідомили йому про підозру, і зробив це у СІЗО. Рішення у справі Велика палата ухвалила в квітні 2023 року.

Прокопенко є давнім опонентом Князєва, не раз голосував проти його ініціатив. На виборах голови Верховного суду в жовтні 2021 року, де обрали Князєва, Прокопенко був єдиним, хто відмовився брати бюлетень, бо не погоджувався з процедурою.

Позиція прокурора

Прокурор просить призначити Прокопенку заставу 10,65 мільйона гривень. Суму він обґрунтовує тим, що Прокопенко, як і інші судді, отримав від Князєва $50 тисяч. Хоча, як зʼясувалось у суді, вдома у Прокопенка у 2023 році знайшли тільки $2 300 міченими купюрами.

Новим доказом у справі став протокол допиту Князєва від 14 травня 2026 року, в якому він зізнається у злочині. Князєв прямо говорить, що погодився взяти хабар за рішення Великої палати у справі Жеваго і «вирішив домовитися з суддями Великої палати про підтримку цього рішення і подальше отримання неправомірної вигоди за це».

Про роль судді Прокопенка у справі Князєв говорить так: на засіданні 5 березня 2023 року Прокопенко заявив, що рішення Північного апеляційного суду треба скасувати і передати на новий апеляційний розгляд. Після цього десь між 15 березня і 19 квітня Князєв запросив Прокопенка до себе, щоб обговорити справу ще раз. Він запропонував йому подумати і, можливо, пристати на позицію, що рішення апеляції треба просто скасувати і лишити власність Жеваго — «за це люди віддячать». Князєв каже, що прямо не говорив Прокопенку про хабар, «однак із контексту він повинен був зрозуміти, що буде неправомірна вигода. Тоді він сказав, що подумає». Чи повідомив Прокопенко про цю розмову правоохоронців, Князєв, з його слів, не знає.

Суддя Олександр Прокопенко (праворуч) на засіданні — суд обирає йому запобіжних захід. Facebook

Князєв каже, що передав Прокопенку хабар за голосування, $50 тисяч, між 4 і 12 травня. Гроші він нібито поклав у чорну пластикову папку з резинками і подякував за розгляд справи. Прокопенко нагадав, що він підтримав позицію, невигідну для Жеваго. «На що я відповів: “Ну все одно, люди вдячні всім суддям ВП”. Після цього він мовчки забрав собі папку», — розказав Князєв на допиті.

Відповідаючи на питання слідства, чому Прокопенко отримав саме $50 тисяч, Князєв уточнив, що дав таку суму майже всім суддям, «окрім окремих», і пообіцяв дати про них пояснення. Прокурор ці пояснення не оприлюднив, але сказав, що Князєв дав свідчення і стосовно інших суддів, однак поки підозри їм не оголосили.

Князєв двічі «випадково» зустрічався з Прокопенком — у березні 2026 року біля спортклубу, куди ходить колишній суддя (про цю зустріч говорить захист) і в квітні (протокол цієї зустрічі є в матеріалах справи). Під час зустрічей Князєв намагався говорити з Прокопенком про події 2023 року. На засіданні прокурор заявив, що не знає, чи є протокол НСРД першої зустрічі, і відмовився вивчати на засіданні протокол НСРД другої.

Позиція захисту

Оскільки засідання перервали, захист не встиг повністю подати свою позицію, але ключові тези адвокат озвучив.

Звідки $2 300 міченими купюрами. Захист нагадує, що в 2023 році вдома у Князєва НАБУ знайшло $250 тисяч міченими купюрами і $8 тисяч неміченими. На допиті в травні 2026-го Князєв пояснив, що частину мічених доларів він міг обміняти на більш нові купюри — так у нього зʼявилось $8 тисяч немічених. Своєю чергою, ще в 2023 році Прокопенко на допиті казав, що частину своєї зарплати він міняв на долари в обмінниках поблизу Верховного суду: на вулицях Липській, Пилипа Орлика, Інститутській, або ж на Лівому березі. Таким чином Прокопенку могли потрапити мічені купюри Князєва. На підтвердження своєї версії захист Прокопенка заявив, що має виписки, які підтверджують, що в той період суддя зняв зі свого карткового рахунку 260 тисяч гривень, тоді це було понад $7 тисяч. Захист каже, що слідство не проводило обшуків і не допитувало співробітників цих обмінників.

Фото з обшуку в квартирі Князєва. НАБУ

За три роки слідство нічого не знайшло проти Прокопенка, тому єдиний доказ зараз — травневий допит Князєва. Але оскільки він співучасник і, даючи свідчення проти інших, намагається покращити свою ситуацію, його слів для обвинувачення недостатньо.

Історія з квартирою Прокопенка, яку він подарував сину — детективу НАБУ

Двадцять першого травня адвокатка Тетяна Козаченко написала у фейсбуку, що за три дні до того як отримати підозру, Олександр Прокопенко подарував свою квартиру сину Богдану, який працює детективом НАБУ. Вона зробила висновок, що хтось у НАБУ злив інформацію про підозру детективу, і таким чином його батько зміг врятувати майно від арешту. Козаченко також написала, що це була службова квартира, яку суддя приватизував понад 10 років тому.

Син судді і детектив НАБУ Богдан Прокопенко. Facebook

У коментарі «Бабелю» Олександр Прокопенко пояснив, що його родина приватизувала квартиру за законодавством, яке діяло протягом 2009—2013 років, на загальних підставах. Щонайменше двічі він пояснював походження квартири — під час конкурсу до Верховного суду у 2017 році і коли у 2023—2024 роках брав участь у конкурсі до Конституційного суду. «В обох випадках я давав вичерпні пояснення Громадській раді доброчесності та Дорадчій групі експертів. Порушень немає», — зазначив Прокопенко.

На запитання, чому він вирішив подарувати квартиру саме зараз, Прокопенко розповів, що його син жив у цій квартирі з 2012 року. З 2021 року він мешкав там уже окремо, зі своєю сім’єю, і сам утримував житло. «Питання переоформлення квартири на нього я порушував у родині протягом кількох років. У квітні 2026 року я вирішив подарувати синові квартиру, в якій він фактично жив увесь цей час, і хотів пов’язати цей подарунок з його днем народження 16 травня, — говорить Прокопенко. — Після юридичного оформлення подарунка син виконав усі вимоги антикорупційного законодавства».

Прокопенко каже, що він не намагався так врятувати майно з-під арешту, бо нерухомість, якою він користується, досі належить йому, і якби у нього був намір сховати майно, це слід було робити ще в 2023 році, але «я діяв прямо протилежно: не позбувався майна, а навпаки, набував його у власність відкрито».

Що про Прокопенка говорить суддя Єленіна

Жанну Єленіну прокуратура підозрює в тому, що вона отримала $50 тисяч хабаря. Усю суму міченими купюрами у неї знайшли вдома ще в 2023 році. Звідки ці гроші, на засіданні захист не пояснив, послався лишень на протокол її допиту, де ці пояснення нібито є.

Адвокат Єленіної також розказав, що у 2026 році Князєв двічі «випадково» зустрічав суддю на вулиці і намагався розмовляти про справу, згодом про це з’явився протокол НСРД. Зокрема Князєв намагався отримати інформацію про причетність до хабарництва Олександра Прокопенка і судді ВС Олега Ткачука. «Але допомогти Єленіна йому нічим не змогла, саме спілкування відбувалося із жалю до Князєва як колишнього керівника — ще молодого чоловіка з дуже проблемним майбутнім», — розказав адвокат і додав, що суд заборонив Князєву спілкуватися зі свідками, зокрема і з Єленіною. Князєв також телефонував Єленіній, після чого вона його заблокувала.

Адвокати судді Жанни Єленіної (посередині) кажуть, що Князєв двічі намагався поговорити з нею про справу 2023 року, і зокрема про Олександра Прокопенка. Facebook

Питання, які залишились у «Бабеля» до слідства

1. Чому нові підозри з’явилися саме зараз, і чи пов’язано це з тим, що Князєв пішов на угоду зі слідством? Чи є викриття інших суддів умовою угоди? Якщо так, то які ще докази є у слідства, адже воно не може покладатися лише на слова людини, яка перебуває під тиском?

2. Чому слідство вважає Прокопенка причетним до справи, якщо він послідовно заявляв, що не підтримує позицію, за яку агітував Князєв, і в день голосування написав окрему думку? Аргумент слідства, що Князєв також написав окрему думку, не витримує критики, адже він подав її вже після оголошення йому підозри 11 серпня 2023 року.

3. Чи є докази, окрім слів Князєва, що Прокопенко отримав гроші, і де решта $47 700?

4. Чи можна вважати слова Прокопенка «я подумаю» згодою отримати хабар?

5. Рішення Великої палати розглядали 18 суддів. Згідно з перепискою між Князєвим і Горбуровим, останній мав підготувати лише 13 пакетів з грошима на загальну суму $1,3 мільйона. Чотири судді, серед них і Прокопенко, голосували проти потрібного Князєву і Жеваго рішення. Також окрему думку написав суддя Ткачук. Решта 12 суддів підтримали позицію. Тобто Прокопенко не мав бути в переліку тих, кому призначалися ці кошти.

6. Якщо Князєв організував роздачу хабарів суддям, які голосували за потрібне Жеваго і Князєву рішення, то чому Князєва ніде не називають організатором злочину, і в суді, де розглядають його дії по суті, також не вказана форма співучасті?

7. Якщо Князєв іде на угоду зі слідством, що йому пропонує слідство?

8. За законом угода зі слідством можлива лише у випадку, коли злочинець викриває організатора. Князєв — співорганізатор злочину і викриває не Жеваго, а інших суддів, яким він передавав гроші. Чи може таку угоду затвердити суд?

9. Чи зверталося слідство до суду з клопотанням про арешт квартири Прокопенка, яку раніше арештували за рішенням директора НАБУ, адже превентивний арешт за рішенням директора можливий лише на 72 години?