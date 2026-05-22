Через три роки НАБУ і САП реанімували одну з найгучніших своїх справ — судді Верховного суду отримали підозри. Чому зараз і як один з фігурантів повʼязаний з НАБУ

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У чому підозрюють суддів?

Слідство підозрює їх у тому, що вони взяли у Всеволода Князєва гроші за розгляд справи в інтересах Костянтина Жеваго. Григорʼєва і Єленіна нібито взяли по $50 тисяч — ці суми міченими купюрами у них знайшли в 2023 році. Желєзний взяв $100 тисяч, хоча у 2023 році міченими купюрами у нього знайшли лише $10 тисяч. Скільки грошей, за версією слідства, взяв Прокопенко (і чи брав взагалі), стане відомо 25 травня, коли йому в суді обиратимуть запобіжний захід.

Суть справи Князєва Шістнадцятого травня 2023 року САП і НАБУ публічно заявили, що викрили у Верховному суді злочинне угруповання. Зокрема, на гарячому спіймали голову суду Всеволода Князєва та адвоката «під час отримання неправомірної вигоди». Загальна сума отриманих коштів — близько $2,7 мільйона. Корупційну схему зупинили завдяки операції під прикриттям. Під час розслідування «зафіксували фактичне існування у Верховному суді так званого бек-офісу — адвокатського об’єднання, яке за гроші зводило керівництво Верховного суду з тими, хто хотів вирішити питання в суді на свою користь. У бек-офіс, окрім інших, входили адвокат Олег Горецький і нотаріус Кирило Горбуров. Голова ВС Всеволод Князєв, який координував дії бек-офісу, домовлявся з суддями і передавав їм гроші. Одним з «клієнтів» був бізнесмен Костянтин Жеваго. Завдяки рішенню ВС у квітні 2023 року він відстояв право власності на Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. За це Жеваго заплатив хабар — $2,7 мільйона. Його першу частину, $1,35 мільйона, Князєв отримав 3 травня. Ще $450 тисяч — 15 травня. Гроші в квартирі Князєва йому передав Горбуров. Одразу після цього Князєва затримало НАБУ. З цих коштів $900 тисяч отримали посередники, зокрема Горецький, а $1,35 мільйона Князєв поділив на 13 частин, які мали отримати інші судді. Мічені купюри вилучили ще у трьох суддів ВС, прізвищ яких слідчі не називали. У 2023 році Горецький пішов на угоду зі слідством. Горбуров, очевидно, був агентом НАБУ і САП. Справу Князєва з березня 2024 року по суті розглядає суд. Матеріали стосовно інших суддів виділили в окреме провадження.

Як судді, які отримали підозри, повʼязані з Князєвим

Усі згадані НАБУ судді входили до колегії 18 суддів Великої палати, які розглядали справу щодо акцій Полтавського ГЗК. Усі четверо так чи інакше були близькі до голови суду Всеволода Князєва, що, однак, не свідчить, що вони були причетні до злочину.

Ігор Желєзний був наближений до Князєва, до переїзду в Київ обоє працювали у Миколаївському окружному адміністративному суді. Желєзний прийшов до Касаційного адміністративного суду (КАС), який є частиною Верховного суду, в травні 2019 року. Князєв там працював з 2017 року. За словами колишнього працівника ВС, будучи секретарем Великої палати, Князєв просував Желєзного до Великої палати — спілкувався з іншими суддями і просив, щоб хтось висунув його товариша на вибори. Тоді судді КАС підтримали іншу кандидатуру. Друга спроба була через місяць після того, як Князєв очолив Верховний суд — у грудні 2021 року. Цього разу Желєзний пройшов.

Суддя Ігор Желєзний має внести заставу у 2 мільйони гривень. САП збирається подати апеляцію. Facebook

Під час обшуків ще у 2023 році у Желєзного знайшли $10 тисяч міченими НАБУ купюрами. Желєзний пояснював колегам, що взяв ці гроші в борг у Князєва, щоб купити машину. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Князєв видав наказ про те, що всі судді мають відраховувати 60% зарплати на потреби ЗСУ. Через це, за словами Желєзного, на купівлю авто йому довелось просити в борг. У 2023 році підозру йому не оголосили, і про відсторонення від роботи судді НАБУ і САП не просили.

Мінімум, який треба знати про Верховний суд для цього тексту Верховний суд складається з чотирьох касаційних судів: адміністративного, кримінального, цивільного і господарського. Кожен з цих судів делегує своїх членів до Великої палати ВС (загалом 21 суддя). Рішення стосовно кандидатів приймають на зборах суддів. Строк повноважень — три роки. Велика палата є апеляційною інстанцією — там розглядають найскладніші справи та справи державного значення. Рішення, які ухвалює Велика палата, є остаточними та стають прецедентом, на який мають орієнтуватися суди всіх інстанцій.

Суддя Жанна Єленіна потрапила в орбіту Князєва, коли отримала серйозну травму спини, розповідає «Бабелю» колишній співробітник Верховного суду. Точний час, коли це сталося, він згадати не може, але зазначає, що лікування тривало понад рік: «Князєв знайшов їй лікаря, потім допоміг із санаторієм, про це знали всі судді».

Судді Жанні Єленіній обиратимуть запобіжний захід у понеділок. Facebook

Шістнадцятого травня 2023 року в квартирі Єленіної при обшуку знайшли $50 тисяч міченими стодоларовими купюрами. Єленіна спочатку намагалася оскаржити рішення про арешт цих коштів, але згодом від цієї ідеї відмовилась. Підозру їй не оголосили, і відсторонити від роботи судді НАБУ і САП не просили.

Ірина Григор’єва була у Князєва на хорошому рахунку — він не раз включав її до складу закордонних делегацій Верховного суду. Наприклад, разом із Князєвим у жовтні 2022 року вона була в Чехії на Генасамблеї Мережі голів верховних судів Європейського Союзу. У 2023 році Князєв брав її у відрядження до Страсбурга.

Ірина Григорʼєва має внести заставу у 2,5 мільйона гривень. Вона казала в суді, що її рахунки заблоковані. Facebook

А 15—16 травня 2023 року під час невідкладного обшуку у Ірини Григорʼєвої вдома НАБУ і САП вилучили $50 тисяч міченими стодоларовими купюрами, які суд арештував. Підозру їй не оголосили, і про відсторонення від роботи судді НАБУ і САП не просили. У грудні 2023 року Григор’єва намагалась звільнитися з посади судді, однак Вища рада правосуддя зупинила розгляд її заяви, бо юристка громадської організації «Фундація DEJURE» подала до ВРП дисциплінарну скаргу на Григорʼєву та Єленіну у зв’язку з обшуками НАБУ.

Згодом походження вилучених у Григорʼєвої коштів вивчало НАЗК. Суддя пояснювала, що справді взяла у Князєва гроші, але не як хабар, а як позику на «тимчасові потреби», і мала повернути їх після продажу гаража. Григор’єва не декларувала цю позику і не надала жодних документів, які могли б підтвердити, що гроші вона отримала в борг.

Прізвище судді у відставці Олександра Прокопенка у списку підозрюваних багатьох у Верховному суді здивувало — він часто був опонентом Князєва, розказує співрозмовник «Бабеля», який раніше працював у ВС разом із Прокопенком. Крім того, раніше інформації про обшуки у судді або про те, що НАБУ знайшло у нього мічені купюри, не було. У вересні 2024 року Прокопенко звернувся до Вищої ради правосуддя з заявою про відставку, жодних скарг щодо нього у ВРП не було, і його звільнили без зауважень. У жовтні 2023 року, через пів року після скандалу в Верховному суді, Прокопенко пішов на конкурс судді Конституційного суду, але конкурс зупинили.

У чому саме слідство підозрює Прокопенка, стане відомо в понеділок, коли суддя обиратиме йому запобіжний захід. Прокурор проситиме про заставу. Facebook

Двадцять першого травня адвокат Тетяна Козаченко виявила, що Олександр Прокопенко за кілька днів до оголошення йому підозри подарував сину — детективу НАБУ Богдану Прокопенку — квартиру і паркомісце. У цій квартирі детектив жив з дружиною роками. «Авжеж, конфіскувати у детектива НАБУ квартиру не будуть, більш того, батько та син ВСТИГЛИ зробити це до вручення підозри, а отже вивели квартиру з-під ризику арешту та конфіскації», — написала Козаченко у фейсбуку. За інформацією «Бабеля», детектив Прокопенко працює у департаменті, який відповідає за боротьбу з корупцією саме в судовій системі. Його дружина також працює в НАБУ. Козаченко припускає, що детективу могли злити інформацію про підготовку підозри його батьку, і саме тому вони так швидко переоформили квартиру. Детектив Прокопенко входив у групу детективів у справі Князєва у 2023 році і брав участь у обшуках у цій справі. У НАБУ заявили, що Богдан Прокопенко не входить до слідчої групи, яка веде цю справу, і не мав доступу (точно не мав його мати) до відповідних матеріалів. У НАБУ також заявили, що почали службове розслідування через переоформлення майна.

Чому підозри оголосили лише зараз

Майже за три роки, які минули з перших повідомлень НАБУ про справу Князєва, слідство не знайшло нічого нового. У клопотаннях про запобіжний захід практично всі матеріали — це протоколи 2023 року: прослушки розмов Князєва з адвокатами Горбуровим і Горецьким про гроші — як їх передавати, якими траншами тощо. Також слідство посилається на протоколи про передачу мічених грошей Князєву.

Олег Горецький пішов на угоду зі слідством ще у 2023 році, тоді ж її затвердив суд. Вікторія Рощина

Нові докази у справі зʼявились наприкінці 2025 року і навесні 2026-го. Йдеться про допит свідка, яким у цьому провадженні виступає сам Князєв. За словами прокурора, Князєва допитали 14 травня 2026 року. Він дав свідчення про «обставини отримання грошей» і про те, як він їх розподіляв між певними суддями Великої палати. Він також підтвердив, що передавав гроші суддям, які фігурують у справі.

Ще один блок нових документів — протоколи НСРД зустрічей Князєва з різними суддями в кінці 2025 — на початку 2026 року. Наприклад, протокол від 3 грудня 2025 року описує зустріч Князєва із суддею Григорʼєвою. В суді вона розказала, що попри заборону спілкуватись зі свідками Князєв намагався спілкуватися з нею про справу. Захист Григорʼєвої припускає, що ця розмова Князєва могла бути провокацією і на ньому був записуючий пристрій. «Він зупинив мене на вході до суду, намагався втягнути в бесіду, і я десь 10 разів намагалась пояснити, щоб він не робив цього через існуючу заборону. Він намагався свою позицію задекларувати, і я відмовилась з ним спілкуватися, сіла в машину і поїхала. Це провокуюча зустріч була», — зазначила Григор’єва в суді.

Про таку ж «випадкову» зустріч Князєва із суддею Желєзним є інший протокол НСРД від грудня 2025 року. Вони зустрілись у торговельному центрі «Гулівер». Князєв намагався перевести розмову до подій 2023 року, «користуючись емпатією і тим, що вони земляки», в суді зазначив адвокат Желєзного.

Двадцятого травня цього року «Дзеркало тижня» повідомило, що нові підозри суддям оголосили на підставі доказів, отриманих в результаті угоди зі слідством адвоката Олега Горецького. Однак угоду з Горецьким слідство уклало ще в 2023 році, тому всю інформацію від нього НАБУ мало давно. Очевидно, що співпрацювати зі слідством почав сам Князєв. За інформацією джерел «Бабеля» в правоохоронних органах, така співпраця може зменшити строк Князєва з максимальних 12 років позбавлення волі, які передбачає стаття, до чотирьох. Ми звернулись по коментарі до самого Князєва. Він повідомив, що поки не має права коментувати ці питання.